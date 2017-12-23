Биография директора совхоза им. Ленина Павла Грудинина

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 декабря 2017 года XVII съезд КПРФ выдвинул Павла Грудинина, директора совхоза им. Ленина, кандидатом на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Павел Николаевич Грудинин родился 20 октября 1960 года в Москве. Через год его семья переехала в Ленинский район Московской области.

В 1982 году получил диплом инженерно-экономического факультета Московского института инженеров сельскохозяйственного производства (ныне - в составе Российского государственного аграрного университета - Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева) по специальности "инженер-механик". В 2001 году заочно окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "юриспруденция".

С 1982 по 1989 год работал заведующим механическими мастерскими совхоза имени В. И. Ленина (Ленинский район Московской области).

В 1990-1995 годах - заместитель директора по коммерческим вопросам совхоза им. Ленина.

С 1995 года по настоящее время занимает должность директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" (был избран на общем собрании акционеров).

В 1997-2001 годах - депутат Московской областной думы II созыва. 14 декабря 1997 года был избран по одномандатному избирательному округу №2 (г. Видное, Ленинский район, Московская область). Входил в комитет по экономической политике, был заместителем председателя комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике.

В 2000 году Павел Грудинин был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. До 2010 года состоял в партии "Единая Россия".

В 2001 году баллотировался в Московскую областную думу III созыва по одномандатному округу №2 (был выдвинут избирателями). Выборы должны были состояться 16 декабря 2001 года. Однако на день голосования в округе остался только один зарегистрированный кандидат. В соответствии с избирательным законодательством, выборы были перенесены на более поздний срок.

В 2002-2007 годах - депутат Мособлдумы III созыва. 8 сентября 2002 года на повторных выборах Павел Грудинин был избран в одномандатном избирательном округе №2. За него проголосовали 44,76% избирателей. Второе место заняла заместитель главы администрации Ленинского района Подмосковья Любовь Селезнева - 22,36%. Оба кандидата были выдвинуты избирателями.

В 2007-2011 годах - депутат Московской областной думы IV созыва. 11 марта 2007 года был избран по списку партии "Единая Россия". Входил в одноименную фракцию, занимал должность заместителя председателя комитета по экономической и инновационной политике.

В 2010 году Павел Грудинин баллотировался на пост главы Ленинского района Московской области в качестве самовыдвиженца. Однако избирком отказал ему в регистрации из-за нарушений, обнаруженных в подписных листах кандидата. В результате главой района стал Сергей Кошман ("Единая Россия").

В 2011 году был выдвинут на выборах в Московскую областную думу V созыва от КПРФ: по списку партии (возглавлял региональную группу №9) и по Ленинскому одномандатному округу №9. В ноябре 2011 года Московский облсуд отменил его регистрацию в качестве кандидата. Основанием послужило интервью директора совхоза им. Ленина журналу "Русский репортер" от 3 ноября 2011 года, в котором суд усмотрел признаки экстремизма. Согласно судебному решению, Грудинин "обосновывал и оправдывал экстремизм, а также допустил высказывания, направленные на возбуждение национальной розни". Павел Грудинин с обвинениями в свой адрес не согласился, заявив, что интервью было искажено. В декабре 2012 года Савеловский районный суд Москвы признал, что в материале журнала были "допущены искажения смысла фрагментов интервью и слов интервьюируемого".

На основании решения Мособлсуда Павел Грудинин получил временный запрет на участие в качестве кандидата на выборных должностях. В связи с этим ему было отказано в регистрации в 2013 году на выборах в Совет депутатов Ленинского муниципального района VI созыва по одномандатному округу №14.

В феврале 2014 года Верховный суд РФ удовлетворил апелляцию директора совхоза имени Ленина и обязал Мособлсуд заново рассмотреть дело об отмене регистрации Павла Грудинина в 2011 году По состоянию на декабрь 2017 года областной суд решения по данному делу не принял.

18 сентября 2016 года Грудинин баллотировался в Государственную думу РФ VII созыва от КПРФ - по партийному списку (девятый номер в региональной группе №27, Московская область) и по Люберецкому одномандатному округу № 121 (Московская область). По итогам распределения депутатских мандатов в Думу не прошел. В одномандатном округе занял второе место (13,14%), уступив кандидату от "Единой России" Лидии Антоновой (49,28%).

Тогда же участвовал в выборах депутатов Московской областной думы VI созыва от КПРФ - по списку партии (первый номер в региональной группе №10) и по Лыткаринскому одномандатному округу №10. В областной парламент не прошел. В округе занял второе место, получив 32,26% голосов избирателей. Победу одержал кандидат от "Единой России" Владимир Жук (37,67%).

10 сентября 2017 года баллотировался в Советы депутатов сельских поселений Булатниковское (IV созыв) и Володарское (IV созыв) Ленинского района Подмосковья. Выдвигался по одномандатным избирательным округам от КПРФ. Избран не был.

10 сентября 2017 года Павел Грудинин стал депутатом Совета депутатов г. Видное (Ленинский район Московской области) IV созыва от КПРФ по одномандатному округу №6. За него проголосовали 71,13% избирателей. Второе место занял кандидат от "Единой России" Валерий Нифантьев (21,32%).

29 сентября 2017 года был избран председателем Совета депутатов г. Видное.

Является сторонником КПРФ (в партии не состоит).

Член Экспертного совета при правительстве РФ (с августа 2012 года).

Входит в правление Национального союза производителей молока (с февраля 2015 года). Заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса (с 2011 года), член Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства РФ (с 2016 года).

Имеет благодарность президента РФ (2000).

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (2001).

В 2005 году Павел Грудинин стал победителем Всероссийского конкурса "Менеджер года" в номинации "Сельское хозяйство", в 2010 году был лауреатом национальной премии "Лучший руководитель года 2010".

Женат. Имеет двух сыновей.