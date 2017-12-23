Биография машиниста мостового крана завода "Петросталь" Натальи Лисицыной

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 декабря 2017 года кандидат в президенты РФ от политической партии "Российский объединенный трудовой фронт" ("РОТ фронт"), машинист мостового крана завода "Петросталь" (Санкт-Петербург) Наталья Лисицына, подала документы в Центризбирком России. Ранее, 21 декабря, на партийном съезде в Санкт-Петербурге большинством голосов ее выдвинули кандидатом на пост главы государства. Очередные выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

Наталья Сергеевна Лисицына родилась 20 июля 1952 года в поселке Хапчеранга Кыринского района Читинской области.

В 1992 году окончила Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина (ныне - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого).

В 1978-2013 годах работала на заводе "Электросила" в Ленинграде (с 1991 года - Санкт-Петербург). Предприятие входит в структуру энергомашиностроительной компании "Силовые машины" (председатель совета директоров - Алексей Мордашов). Первоначально Наталья Лисицына была крановщицей, затем - инженером-испытателем. На следующий год после сокращения в 1998 году снова устроилась на завод крановщицей. В 2010-х годах возглавляла организацию рабочего профсоюза "Защита" на заводе "Электросила", была уволена в результате конфликта с руководством предприятия.

С 2000-х годов - член Российской коммунистической рабочей партии, с 2010-х годов - политической партии "Российский объединенный трудовой фронт" (лидер - Виктор Тюлькин).

1 марта 2009 года баллотировалась от КПРФ в Совет депутатов муниципального округа Санкт-Петербурга "Московская застава" IV созыва по округу №2. По итогам голосования в Совет не прошла, заняла десятое место из тринадцати кандидатов.

В 2010-х годах работала крановщицей на Заводе мостовых конструкций (Санкт-Петербург).

14 сентября 2014 года выдвигалась от политической партии "Российский объединенный трудовой фронт" на выборах в Совет депутатов муниципального округа Санкт-Петербурга "Новоизмайловское". Однако ей было отказано в регистрации.

С середины 2010-х годов работает машинистом мостового крана мартеновского цеха на металлургическом заводе "Петросталь" (дочернее предприятие ОАО "Кировский завод").

18 сентября 2016 года баллотировалась в законодательные органы трех субъектов РФ и одного регионального административного центра. Выдвигалась в Законодательное собрание Ленинградской области VI созыва по списку политической партии "Российский объединенный трудовой фронт" (была вторым номером в списке). Однако список партии не был допущен к выборам.

Также баллотировалась по списку той же партии (первый номер в Кизилюртовской региональной группе №19) в депутаты Народного собрания Республики Дагестан VI созыва. Не прошла в Народное собрание, т. к. список "РОТ фронта" не преодолел проходной барьер, получив 0,24% голосов избирателей.

Кроме того, выдвигалась в Законодательное собрание Санкт-Петербурга VI созыва по списку "РОТ фронта" (второй номер общей части списка). Партия в региональный парламент не прошла, набрав 0,78%.

Участвовала в выборах депутатов Петрозаводского городского совета XXVIII созыва. Была первым номером в списке "РОТ фронта" по территориальной группе №8. По итогам голосования список партии набрал 2,12%, Наталья Лисицына в Совет не прошла.