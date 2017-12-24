Биография Андрея Зализняка

24 декабря 2017 года стало известно, что на 83-м году жизни скончался российский лингвист Андрей Зализняк. Об этом в социальной сети Facebook сообщил сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук (РАН) Дмитрий Сичинава.

Андрей Анатольевич Зализняк родился 29 апреля 1935 года в Москве в семье инженера Анатолия Андреевича Зализняка и химика Татьяны Константиновны Крапивиной.

В 1958 году окончил романо-германское отделение филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 1956-1957 годах стажировался в Высшей нормальной школе (Ecole normale superieure, Париж). До 1960 года учился в аспирантуре МГУ.

В 1965 году защитил в Институте славяноведения Академии наук СССР (АН СССР) диссертацию на тему "Классификация и синтез русских флективных парадигм". За эту работу Зализняку сразу была присуждена степень доктора филологических наук.

С 1960 года работал в Институте славяноведения АН СССР (с 1991 года - Российской академии наук; РАН) главным научным сотрудником отдела типологии и сравнительного языкознания. Занимался преподавательской деятельностью на филологическом факультете МГУ (профессор с 1973 года). В 60-е и 70-е годы принимал активное участие в подготовке и проведении лингвистических олимпиад для школьников. Преподавал в университете Прованса (1989-1990 годы), Парижском (Париж X - Нантер; 1991 год) и Женевском университетах (1992-2000 годы). С 1987 года являлся членом-корреспондентом АН СССР, с 1997 года – академик РАН.

В 60-е и 70-е годы в Андрей Зализняк занимался проблемами грамматики современного русского языка. В 1961 году был издан составленный Зализняком "Краткий русско-французский учебный словарь" с приложением "Очерка русского словоизменения и сведений по русской фонетике". В 1967 году вышла в печать книга "Русское именное словоизменение" – полное описание склонения существительных, прилагательных, местоимений и числительных русского языка, уточнение ряда основных понятий русской морфологии.

На основе "Русского именного словоизменения" Зализняком был вручную создан "Грамматический словарь русского языка" (1977 год), включающий описание и классификацию моделей словоизменения приблизительно 100 тыс. слов русского языка. Впоследствии этот неоднократно переиздававшийся труд лег в основу большинства компьютерных программ, использующих морфологический анализ: систем проверки орфографии, машинного перевода, поисковых систем интернета.

В 1978 году в составе "Санскритско-русского словаря" (автор – Вера Кочергина) был опубликован написанный Зализняком "Грамматический очерк санскрита".

Со второй половины 70-х годов Андрей Зализняк занимался в основном историей русского и других славянских языков. Одним из итогов исследований ученого в области исторической акцентологии (раздел языкознания, изучающий ударение) стала монография "От праславянской акцентуации к русской" (1985 год). Книга была создана на материале анализа ряда средневековых рукописей, она описывает эволюцию системы ударений в русском языке.

С 1982 года Зализняк участвовал в работе Новгородской археологической экспедиции. Он занимался расшифровкой и анализом языка новгородских берестяных грамот, изучал их особую графическую систему. Полученные данные позволили ученому выявить черты диалекта Древнего Новгорода, значительно отличавшегося от диалекта большей части Древней Руси. Зализняком был составлен лингвистический комментарий к изданию "Новгородские грамоты на бересте" (тома VIII-XI; 1986-2004 годы), написана итоговая книга "Древненовгородский диалект" (1995 год). Также Зализняк занимается изучением "скрытых" под слоями воска текстов древнейшей книги Руси – Новгородского кодекса, обнаруженного в 2000 году.

В 2004 году была издана книга Зализняка "Слово о полку Игореве": взгляд лингвиста". В этой работе ученый при помощи методов современной лингвистики доказал несостоятельность версий о том, что знаменитый памятник древнерусской литературы был подделан в XVIII в. Согласно выводам Зализняка, для успешной имитации всех особенностей русского языка XII в. автор мистификации должен был бы являться научным гением и владеть всем огромным массивом знаний об истории языка, накопленным филологами к настоящему моменту.

В 2008 году опубликовал книгу "Древнерусские энклитики" об эволюции в истории синтаксиса русского языка системы энклитик – слов, примыкающих во фразе к предшествующему слову (же, ли, бы, -ся и др.).

Андрей Зализняк активно занимался популяризацией науки, являлся составителем множества лингвистических задач. Широко известны лекции Зализняка, посвященные "любительской лингвистике" – псевдонаучным теориям, касающимся происхождения русского языка и отдельных его слов. Критика подобных идей подробно изложена в книге "Из заметок о любительской лингвистике" (2010 год).

За выдающийся вклад в развитие лингвистики Андрей Зализняк был удостоен Государственной премии РФ в области науки и технологий 2007 года. Также ученый являлся лауреатом Демидовской премии (1997 год), премии Александра Солженицына (2007 год), был награжден Большой золотой медалью им. М. В. Ломоносова Российской академии наук (2007 год). Был членом Парижского (с 1957 года) и Американского (с 1985 года) лингвистических обществ.

Был женат. Супруга Елена Падучева и дочь Анна Зализняк – известные лингвисты.