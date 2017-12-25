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Биография врио президента РФС Александра Алаева

Биографии и справки
25 декабря, 21:55 дата обновления: 25 декабря, 23:55 UTC+3

В понедельник вице-премьер РФ Виталий Мутко объявил на заседании исполкома РФС о приостановлении деятельности на посту президента организации

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Врио президента РФС Александр Алаев

Врио президента РФС Александр Алаев

© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 декабря 2017 г. на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко объявил о приостановлении деятельности на посту президента организации. Исполняющим обязанности главы футбольного союза назначен генеральный директор РФС Александр Алаев.

Александр Александрович Алаев родился 30 октября 1979 г.

Имеет высшее образование по специальности "мировая экономика".

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В 1995-1997 гг. выступал за студенческий футбольный клуб Московского государственного строительного университета, а также за его мини-футбольную команду. Впоследствии играл в мини-футбольной команде Leman Pipe, основанной будущим вице-президентом РФС Сергеем Анохиным.

В середине 2000-х гг. выступал в чемпионате России по пляжному футболу за команды "Дрим Тим МФТИ" и "Строгино". Был игроком сборной России по пляжному футболу, в ее составе становился призером Европейской лиги. В эти же годы также являлся генеральным директором Федерации пляжного футбола России.

В 2007 г. начал работать в Российском футбольном союзе. Во второй половине 2000-х гг. был начальником отдела пляжного футбола РФС, а также менеджером сборной России по пляжному футболу.

В начале 2010-х гг. занимал должность заместителя спортивного директора Российского футбольного союза.

В 2012-2013 гг. - исполнительный директор РФС.

С 18 декабря 2013 г. - генеральный директор Российского футбольного союза. Сменил Андрея Соколова, который по собственному желанию покинул организацию после решения исполкома РФС о невозможности совмещения данной должности с постом президента Профессиональной футбольной лиги.

В июне 2014 г. вошел в состав президиума Ассоциации пляжных видов спорта России.

С 2015 г. - член комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по маркетингу.

С марта 2016 г. Александр Алаев совмещает должности генерального директора и генерального секретаря РФС.

В декабре 2016 г. был включен в наблюдательный совет оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018".

21 декабря 2017 г. стало известно, что Александр Алаев возглавит расследование РФС по процедуре допинг- тестирования в чемпионатах России в 2012-2015 гг. 0спо/ сик/сау.

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