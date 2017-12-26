Правила агитации на выборах президента РФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 декабря 2017 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ начнет регистрацию кандидатов в президенты РФ (будет продолжаться до 18:00 31 января 2018 года). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о правилах агитации во время выборов главы российского государства, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Агитационный период

Для кандидатов в президенты предвыборная агитация разрешена с момента, когда они передали заявление о согласии баллотироваться в Центризбирком. После этого претенденты на высший государственный пост могут проводить митинги, встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать бесплатную раздачу листовок, календарей и другой агитационной продукции (ее стоимость по закону не должна превышать 100 рублей за штуку).

Агитационный период в СМИ (на телевидении, в печатных и интернет-изданиях) начнется 17 февраля 2018 года - за 28 дней до дня голосования, как того требует законодательство. В дебатах на федеральных каналах кандидаты должны участвовать лично. Если кандидат не может участвовать в дебатах из-за болезни или выполнения должностных обязанностей, его может представлять доверенное лицо. В полемике на региональных каналах доверенные лица могут участвовать без ограничений.

Не позднее чем за 10 дней до выборов политические партии, выдвинувшие кандидатов, должны опубликовать свою предвыборную программу не менее чем в одном общероссийском государственном периодическом печатном издании, а также разместить ее текст в интернете.

В день выборов и предшествующие ему сутки (так называемый день тишины) любая агитация запрещена.

В случае проведения повторного голосования агитационный период начинается со дня опубликования решения ЦИК о назначении повторных выборов и прекращается за сутки до дня голосования.

Что считается предвыборной агитацией

Предвыборной агитацией считаются призывы голосовать за или против определенного кандидата; публичное выражение предпочтения кому-либо из них (за исключением публикаций соцопросов); описание возможных последствий избрания или не избрания кандидатов; распространение информации с явным преобладанием сведений о каких-либо кандидатах или выдвинувших их партиях, в сочетании с позитивными или негативными комментариями; распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с исполнением им своих служебных или профессиональных обязанностей и др.

Правила агитации

Кандидаты обязаны предоставлять в ЦИК образцы всех агитматериалов. Оплачивать предвыборную агитацию разрешено только за счет средств избирательных фондов кандидатов. Зарегистрированные кандидаты, а также выдвинувшие их политические партии не вправе агитировать за других претендентов на президентский пост.

К проведению агитации не допускаются органы государственной власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные служащие, а также члены органов управления организаций при исполнении ими должностных обязанностей, воинские части и учреждения, благотворительные и религиозные организации, члены избиркомов с правом решающего голоса, иностранцы и лица без гражданства, международные организации, представители СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности, несовершеннолетние.

Организации СМИ не вправе в течение пяти дней до выборов и в сам день голосования публиковать итоги опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов и др., а в день выборов - данные об итогах голосования до момента его окончания.

Бесплатные эфирное время и печатные площади в государственных СМИ

Зарегистрированные кандидаты и выдвинувшие их партии имеют право на предоставление им на равных условиях бесплатного эфирного времени на государственных теле- и радиоканалах, а также бесплатной площади в общероссийских печатных изданиях, выходящих не менее одного раза в неделю. При этом все кандидаты получают равные объемы эфирного времени и печатной площади (одинаковое место на полосе, одинаковый размер шрифта и др.). Бесплатный доступ к СМИ не предоставляют претендентам на высший пост от политических партий, которые на прошлых президентских выборах выдвигали кандидатов, набравших по итогам голосования менее 2% голосов избирателей.

Все программы на теле- и радиоканалах должны выходить в рабочие дни, в рейтинговое время, и не прерываться рекламой.

Кандидаты и партии не вправе использовать эфирное время для призывов голосовать против других кандидатов, описания возможных негативных последствий их избрания, распространения о них информации, способствующей созданию отрицательного отношения у избирателей.