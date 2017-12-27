Избирательные участки и комиссии на выборах президента РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. К 28 декабря 2017 года главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального значения по согласованию с соответствующими территориальными избирательными комиссиями должны провести уточнение перечня избирательных участков и их границ. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о системе избирательных комиссий и процедуре создания избирательных участков в РФ.

18 марта 2018 года в РФ состоятся выборы главы государства. Их организация и проведение регулируется федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" от 12 июня 2002 года, "О выборах президента РФ" от 10 января 2003 года и другими правовыми актами.

Избирательные участки

Выборы президента РФ проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию страны. Для организации голосования и подсчета голосов создают специальные территориальные единицы - избирательные участки. Их количество и границы зависят от числа избирателей, зарегистрированных на конкретной территории - не более 3 тыс. человек на каждом участке, согласно избирательному законодательству (данная норма не применяется при создании участков за рубежом). При формировании участков учитываются также условия голосования: они должны быть расположены максимально удобно для избирателей. Поэтому чаще всего их открывают в образовательных учреждениях или административных зданиях.

Избирательные участки также могут быть созданы в местах временного пребывания граждан (в больницах, санаториях, на вокзалах, в аэропортах, следственных изоляторах и др.), в труднодоступных и отдаленных местностях, в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, и на полярных станциях. Такие участки должны быть образованы не позднее чем за 60 дней до голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за три дня до выборов. Для российских граждан, находящихся за рубежом, избирательные участки открывают, как правило, на территориях диппредставительств или консульских учреждений РФ - не позднее чем за 50 дней до выборов, а в исключительных случаях - не позднее чем за пять дней до голосования.

Уточнение перечня избирательных участков и их границ осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов президента РФ. Списки участков публикуются не позднее чем за 45 дней до выборов (в отдаленных местностях или местах временного пребывания граждан - не позднее чем через два дня после их образования).

На президентских выборах 4 марта 2012 года в 83 субъектах РФ было открыто 95 тыс. 416 участков, за рубежом голосование велось на 378 участках в 145 странах. В организации голосования были заняты более 835 тыс. членов избирательных комиссий всех уровней. На последних федеральных выборах - в Государственную думу VII созыва - в 85 регионах было создано 96 тыс. 879 участков, включая 365 за рубежом в 145 странах; в комиссиях работали около 880 тыс. человек.

Система избирательных комиссий

Избирательные комиссии - коллегиальные органы, которые осуществляют подготовку и проведение выборов и референдумов в РФ, а также обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав граждан. В своей деятельности они независимы от любых органов государственной власти и общественных объединений. Организация президентских выборов возложена на Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК России), избирательные комиссии субъектов Федерации, территориальные и участковые избирательные комиссии.

В состав избиркомов входят члены с правом решающего голоса, к компетенции которых относятся вопросы организации и проведения выборов, а также с правом совещательного голоса, статус которых позволяет участвовать в деятельности комиссии, но без права голосования на ее заседаниях. Члены комиссий с правом совещательного голоса назначаются в состав избиркомов кандидатами в президенты РФ, партиями, допущенными к участию в выборах, инициативными группами по проведению референдума.

На заседаниях избиркомов, в том числе при работе с избирательными документами, при составлении протоколов об итогах голосования, а также на избирательных участках в дни голосования вправе присутствовать члены вышестоящих комиссий, зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица или представители, наблюдатели, а также аккредитованные журналисты.

Центризбирком

Центральная избирательная комиссия является высшим органом в системе российских избиркомов и осуществляет руководство деятельностью всех остальных комиссий. ЦИК организует проведение федеральных выборов в РФ, осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан, регистрирует кандидатов в президенты РФ, утверждает формы избирательных документов, в т. ч. бюллетеня на русском языке, распределяет средства, выделенные из федерального бюджета на проведение выборов, организует единый порядок распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами и политическими партиями для проведения предвыборной агитации, осуществляет материально-техническое обеспечение выборов, определяет результаты выборов президента, при необходимости организует повторное голосование и повторные выборы, и др.

В ЦИК входят 15 членов с правом решающего голоса, пять из которых назначаются Госдумой РФ из числа кандидатур, предложенных фракциями и депутатскими объединениями, пять - Советом Федерации по предложению региональных парламентов, еще пять - президентом РФ. Состав комиссии обновляется каждые пять лет. Ныне действующий седьмой состав ЦИК был сформирован в феврале - марте 2016 года.

Избиркомы субъектов РФ

Руководство организацией выборов на территории российских регионов осуществляют 85 избирательных комиссий субъектов РФ (в 2012 году - 83). Избирательная комиссия субъекта РФ координирует деятельность территориальных и участковых комиссий при проведении выборов президента РФ, осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан и равных прав всех кандидатов и политических партий, формирует территориальные избирательные комиссии и назначает их председателей. Она также обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней, распределяет средства, выделенные на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, осуществляет контроль за поступлением и расходованием средств избирательных фондов кандидатов, устанавливает итоги голосования на территории субъекта Федерации и передает их в ЦИК, рассматривает жалобы на действия территориальных избирательных комиссий и др.

В состав региональных комиссий входят от 10 до 14 членов с правом решающего голоса, половину из которых назначает глава региона, половину - депутаты заксобрания. Кандидатов в члены избиркомов предлагают политические партии, допущенные к распределению мандатов в Госдуме РФ или региональных парламентах, ЦИК России, муниципальные органы власти и члены предыдущего состава избиркома. При этом и глава региона, и заксобрание обязаны включить в свои квоты не менее половины кандидатов от партий, и не менее одного члена от ЦИК. Срок полномочий комиссии - пять лет.

Территориальные комиссии

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) осуществляет контроль за подготовкой и проведением выборов на соответствующей территории (района, города и др.). Она занимается формированием нижестоящих участковых избирательных комиссий (УИК), назначает их председателей, координирует работу УИК и рассматривает жалобы на их действия, устанавливает итоги голосования на соответствующей территории, сообщает их представителям СМИ и передает протокол в избирательную комиссию субъекта РФ, др.

Формированием территориальных избиркомов занимается избирательная комиссия субъекта РФ. Если на момент объявления выборов на соответствующей территории ТИК не была сформирована, то ее полномочия могут быть переданы комиссии муниципальных образований. Вышестоящий избирком также имеет право сформировать новую комиссию, но не позднее чем через 35 дней со дня опубликования решения о назначении выборов. Количество комиссий в одном административно-территориальном образовании зависит от числа зарегистрированных там избирателей. Срок полномочий ТИК составляет пять лет. Территориальные комиссии могут быть образованы на судах, находящихся в плавании, и полярных станциях, а также по решению ЦИК России - за пределами РФ (срок полномочий таких комиссий определяют вышестоящие избиркомы).

В территориальные комиссии входят от пяти до 14 членов с правом решающего голоса. Их назначает избирательная комиссия субъекта РФ по предложению политических партий, представленных в Госдуме, региональном или муниципальном парламенте, собраний избирателей, представительных органов муниципальных образований, территориальных комиссий предыдущего состава. Не менее половины от общего числа членов ТИК должны быть выбраны из кандидатов, предложенных политическими партиями. В состав ТИК, образованных за рубежом, входят от пяти до девяти членов с правом решающего голоса, которых назначает ЦИК России. На президентских выборах 2012 года было создано 2 746 территориальных комиссий.

Участковые избирательные комиссии

Участковые избирательные комиссии (УИК) обеспечивают процесс голосования, подсчет голосов и устанавливает итоги голосования на избирательных участках. Как правило, УИК формируются вышестоящей территориальной комиссией. Однако на участках, образованных на полярных станциях или на судах, находящихся в плавании, в отдаленных воинских частях, на территории российских диппредставительств состав комиссии может быть сформирован соответствующим должностным лицом (например, капитаном судна).

Число членов участковой комиссии с правом решающего голоса зависит от числа избирателей, зарегистрированных на территории данного участка: до 1001 избирателей - от трех до девяти членов комиссии, от 1001 до 2001 - от семи до 12, более 2 тыс. избирателей - от семи до 16 членов УИК (на участках за рубежом ограничение максимального числа членов комиссии не действует, если там зарегистрировано более 3 тыс. избирателей).

При формировании участковой комиссии учитываются предложения представительного органа муниципального образования и собраний избирателей по месту жительства, работы или учебы. Территориальная комиссия обязана назначить не менее половины членов участкового избиркома, предложенных политическими партиями, представленными в Госдуме, региональном или муниципальном парламентах.

Срок полномочий УИК составляет пять лет. Если на избирательном участке комиссия к началу кампании не была сформирована, она создается вышестоящим избиркомом не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов.

На избирательных участках, образованных в местах временного пребывания граждан и др., комиссии формируются не позднее чем за 15 дней до голосования, а в исключительных случаях - за день до выборов (на судах и полярных станциях - из числа членов экипажа и сотрудников); за границей - не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 23 дня до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее чем за три дня до него. Срок полномочий таких УИК истекает не ранее чем через десять дней со дня официального опубликования результатов выборов. 0стк/скт.