Договор по открытому небу. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. В конце декабря 2017 года обострились взаимные претензии России и США по выполнению условий Договора по открытому небу. С 1 января 2018 года обе страны планируют изменить ряд двусторонних договоренностей, касающихся выполнения наблюдательных полетов, оговоренных этим документом.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом международном соглашении.

История подписания

Договор по открытому небу (ДОН, Treaty on Open Skies) - международный документ, установивший режим наблюдательных полетов над территорией его участников с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения.

Идея "открытого неба" впервые была изложена президентом США Дуайтом Эйзенхауэром на конференции глав четырех держав (СССР, США, Великобритания, Франция) в Женеве 21 июля 1955 года. Режим "открытого неба", предполагавший обмен военной информацией между СССР и США с ее проверкой путем взаимной аэрофотосъемки территорий обеих стран, предлагался в качестве одного из элементов всеобъемлющей системы контроля за военной деятельностью.

Эйзенхауэр считал, что "эта идея может открыть маленькие ворота в стене разоружения". Переговоры начались в конце 1950-х годов, однако были прекращены после инцидента с американским разведывательным самолетом U-2 в мае 1960 года (был сбит в воздушном пространстве СССР).

Весной 1989 года президент США Джордж Буш - старший предложил руководству стран НАТО и Организации Варшавского договора вернуться к обсуждению этого вопроса. Первые два раунда переговоров состоялись в 1990 году в Оттаве (Канада) и Будапеште (Венгрия). Затем переговорный процесс был продолжен в Вене в 1991 и 1992 годах.

21 марта 1992 года в Вене документ был парафирован. 24 марта 1992 года в Хельсинки его подписали представители 27 стран - членов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (с 1995 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ). Договор вступил в силу 1 января 2002 года после ратификации 20 странами (РФ ратифицировала 26 мая 2001 года).

Участники

В настоящее время участниками договора являются 34 страны ОБСЕ: Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Договор подписала, но не ратифицировала Киргизия.

Основные положения

Договор предоставляет его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными квотами наблюдательных миссий. Документ регламентирует проведение полетов, содержит требования к самолету и аппаратуре наблюдения, устанавливает правила обработки собранных сведений. Информация поступает в банк данных, который доступен для всех участников.

Договор предусматривает возможность расширения в будущем его действия на другие области (контроль за экологическим состоянием, обстановкой в зонах чрезвычайных ситуаций, мониторинг территории и действий противостоящих сторон в рамках миротворческих операций ОБСЕ).

Маршрут полета самолета наблюдения должен проходить не ближе 10 км от границы прилежащего государства, которое не является участником соглашения. Договор разрешает создавать группы. Так, Россия и Белоруссия составляют одну группу государств-участников, другую образуют Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Квоты

Договор закрепляет за каждым участником определенное количество квот (в том числе активных - когда страна выполняет инспекционные полеты над территорией другого государства, и пассивных - когда она принимает инспекции других государств). У США и группы в составе России и Белоруссии - по 42 полета в год. У Германии, Канады, Франции, Великобритании, Италии, Турции и Украины - по 12 полетов. Самая малая квота - 2 - у Португалии. При этом целиком квоту нельзя использовать для полетов только над одним государством. Так, Россия и Белоруссия не могут совершить более четырех полетов (квота для группы) над США и двух полетов над Турцией, а США - более восьми полетов над Россией и Белоруссией.

Самолеты, аэродромы

Для проведения наблюдательных полетов Россия используют специально оборудованные самолеты Ту-214ОН, Ан-30 и Ту-154М-Лк-1, а США - Boeing OC-135B Open Skies. Предусмотрена возможность использования для наблюдательного полета самолетов, принадлежащих наблюдаемой стороне.

Самолет наблюдения не оснащен каким-либо вооружением. Установленная на нем аппаратура проходит освидетельствование представителями государств ДОН, что исключает возможность использования технических средств, не предусмотренных договором. На борту всегда присутствуют представители той страны, над территорией которой проходит полет. Полет осуществляется с определенного аэродрома. В России такие аэродромы расположены в Кубинке (Московская область), Улан-Удэ, Магадане и Воркуте. Для инспекционных полетов с каждого из аэродромов устанавливается максимальная дальность.

Запрет на полеты

Возможность каких-либо ограничений на наблюдательные полеты из соображений секретности, национальной безопасности и т. д. договором не предусмотрена. Однако согласно статье VIII, наблюдаемая сторона может запретить полет, если он нарушает изложенные в документе процедуры, требования к оборудованию самолета или маршруту. Каких-либо санкций к наблюдаемой стороне за запрет полетов не предусмотрено.

Консультативная комиссия

С целью практической реализации положений ДОН государства-участники учредили Консультативную комиссию по открытому небу со штаб-квартирой в Вене (в секретариате ОБСЕ), которая формируется из представителей государств-участников. Она проводит не менее четырех сессий в год, а внеочередные сессии созываются по запросу одной или более стран-участниц. Решения в комиссии принимаются консенсусом и имеют обязательную силу.

Согласно ДОН, раз в пять лет проводятся конференции по рассмотрению выполнения этого документа. Первая состоялась в феврале 2005 года, вторая - в июне 2010 года, третья - в июне 2015 года.

Выполнение

Практическая проверка положений договора началась еще до его вступления в силу. Первые пробные полеты были выполнены Венгрией и Канадой в 1990 году. В 1992 году состоялся первый пробный полет над территорией России, совместно осуществленный Россией и Великобританией. С 24 марта 1992 года по 31 декабря 2001 года действовал режим временного применения договора. В настоящее время над территориями стран-участниц ежегодно совершается около ста инспекционных полетов. 1000-й по счету полет в рамках договора состоялся весной 2012 года.

В 2011 году Грузия в одностороннем порядке заявила о прекращении сотрудничества с Россией в рамках договора из-за конфликта вокруг политического статуса Абхазии и Южной Осетии (по данным на декабрь 2017 года, Грузия продолжает отказывать в полетах российским самолетам).

Взаимные претензии США и России

В 2017 году Россия и США обменялись взаимными претензиями по выполнению ДОН.

Вашингтон выдвинул в адрес Москвы обвинения в нарушении ряда условий документа. В частности, одной из претензий стало ограничение Россией в 2014 году наблюдательных полетов над Калининградской областью в 500 км. По словам представителей российского правительства, интенсивные полеты над ограниченной территорией Калининградской области (208 км с востока на запад) затрудняют нормальное функционирование авиации гражданского назначения.

Кроме того, США считают нарушением договора отказ России в проведении наблюдательных полетов в 10-километровой зоне вдоль границ с Абхазией и Южной Осетией. По мнению РФ, признающей суверенитет этих стран, соблюдение буферной зоны гарантировано условиями договора. Также Вашингтон обвиняет Москву в ограничении полетов в связи с закрытием воздушного пространства для рейсов первых лиц государства.

Российская сторона в свою очередь рассматривает некоторые действия США как намеренное препятствие для исполнения условий ДОН. В частности, Москва обвиняет Вашингтон в проволочках при согласовании полетов над территориями Соединенных Штатов в Тихом океане.

В сентябре 2017 года США заявили о намерении ввести дополнительные ограничения для наблюдательных полетов российской авиации. В чем заключается их суть, официально правительство США не уточнило. По данным газеты The Wall Street Journal, США намерены объявить максимальную дальность не более 900 км для полетов над Гавайями. Кроме того, российские самолеты-наблюдатели потеряют право пользоваться базами ВВС США Робинс в штате Джорджия и Эллсуорт в Южной Дакоте, которые ранее использовались для отдыха экипажей и дозаправки.

В ответ на "односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям "открытого неба" МИД РФ объявил об отмене ночевок американских экипажей на трех российских аэродромах.