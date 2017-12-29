Уголовное дело в отношении бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 декабря 2017 года Мещанский суд Москвы признал бывшего руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница) Дмитрия Безделова виновным по делу о мошенничестве при обустройстве госграницы и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кто такой Дмитрий Безделов

Дмитрий Безделов родился в 1970 году.

Он является выпускником Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова. В 2003-2005 годах работал советником генерального директора концерна "Алмаз- Антей". В 2005 году был назначен заместителем директора Рособоронзаказа, в августе 2008 гоа возглавил Федеральное агентстве по обустройству государственной границы (Росграница).

В октябре 2012 года на заседании коллегии Росграницы вице-премьер Дмитрий Рогозин указал на неудовлетворительную работу ведомства и его руководства. В частности, он обратил внимание на срыв сроков сдачи объектов, которые должны были быть открыты к саммиту АТЭС 2012 года во Владивостоке. В 2013 году в федеральном агентстве работала ревизионная комиссия, которая выявила серьезные нарушения в его деятельности. 21 октября 2013 года Дмитрий Безделов был освобожден с поста главы Росграницы "по собственному желанию". После отставки уехал в Италию для "отдыха и лечения".

Возбуждение уголовного дела

В сентябре 2013 года Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") в связи с хищением бюджетных средств при реконструкции железнодорожного пункта пропуска "Адлер" в Краснодарском крае в 2009-2010 годах. По версии следствия, с сентября 2009 года по май 2013 года членами преступного сообщества были похищены и легализованы бюджетные средства в размере 1 млрд 176 млн руб., выделенных на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через государственную границу. Позднее сумма ущерба была снижена до 490 млн руб. Часть из них, по данным следственных органов, оказалась на счетах банка "Агросоюз", одним из совладельцев которого (19% уставного капитала) в 2010 году стал отец главы Росграницы Александр Безделов (покинул совет директоров банка в 2014 году).

Осенью 2014 года в дело был добавлен эпизод о хищении при реконструкции автомобильного пункта пропуска "Пограничный" в Приморском крае.

Предъявление обвинений Безделову

9 декабря 2013 году Следственным департаментом МВД России было вынесено постановление о привлечении Безделова в качестве обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Позднее экс- чиновнику было предъявлено дополнительное обвинение по ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе").

Бывший глава Росграницы отрицал все обвинения в свой адрес и заявлял, что не собирается скрываться от правоохранительных органов и готов контактировать с представителями следствия по телефону. 13 декабря 2013 года, в связи с очередной неявкой на допрос, он был объявлен в федеральный, а 7 мая 2014 года. - в международный розыск. 24 июня 2014 года Тверской суд избрал в отношении бывшего чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу (заочно).

Арест в Италии и экстрадиция

26 октября 2014 года Дмитрий Безделов был задержан итальянской полицией в римском отеле Palladium Palace. Сначала он находился в следственном изоляторе Regina Coeli, затем переведен под домашний арест. 2 октября 2015 года Апелляционный суд Рима удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ и принял решение об экстрадиции экс-главы Росграницы в Россию. 5 апреля 2016 году власти Италии выдали Безделова в РФ.

Фигуранты дела

По версии следствия, Безделов совместно с руководителем ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Олегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данилой Вавиловым создали преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств. Фигурантами дела являются также бывший заместитель руководителя Росграницы Борис Хайтович, экс-руководитель ФГУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы" Сергей Сазонов, его заместитель Сергей Козленков, директор ЗАО "Ценный совет" Евгений Чайка, бывший директор ЗАО "Терминал" Зураб Катамадзе, предприниматель Николай Афиногенов, а также Александр Казарцев.

Весной 2016 году Таганский суд Москвы вынес приговоры в отношении Вавилова и Белоусова, которые признали свою вину и заключили досудебное соглашение со следствием. Данила Вавилов был приговорен к 4 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере, Белоусов - к 3 годам заключения.

Уголовное дело в отношении объявленного в розыск Олега Сенкевича было выделено в отдельное производство и приостановлено.

В отношении Сергея Сазонова, Бориса Хайтовича, Зураба Катамадзе и Евгения Чайки судом была избрана мера пресечения содержания под стражей, Николая Анфиногенова, Сергея Козленкова и Александра Казарцева - под подпиской о невыезде. В июле 2016 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов дела. Из них свою вину (частично) признал только Александр Казарцев, остальные, включая Дмитрия Безделова, заявили о непричастности к инкриминируемым им преступлениям. По словам адвоката бывшего руководителя Росграницы, работы по обустройству погранперехода в районе Адлера были выполнены, по итогам разбирательств в арбитражных судах, инициированных Безделовым, от недобросовестных подрядчиков в казну были возвращены порядка 823 млн руб. при начальной цене контракта порядка 1 млрд 100 млн руб.

Судебный процесс

31 января 2017 года Мещанский суд Москвы объединил уголовные дела в отношении Дмитрия Безделова и его предполагаемых сообщников в одно производство. Рассмотрение дела по существу началось в Мещанском суде 15 февраля. На первом заседании глава Росграницы вновь отказался признать свою вину. 21 декабря 2017 года гособвинение запросило для Дмитрия Безделова наказание в виде 10 лет лишения свободы, для Бориса Хайтовича - 9 лет, остальным фигурантам - от 3 до 8 лет колонии.