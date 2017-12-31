История Нового года в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 января наступает новый, 2018-й год. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории новогоднего праздника в России.

Возникновение праздника

После принятия христианства и до 1700 года в России действовала византийская система летоисчисления (совпадает с юлианским календарем) - "от сотворения мира" или от 5508 года до н. э. Наступление нового года отмечали в марте, а с XV века - 1 сентября. В этот день на соборной площади Московского Кремля проходила торжественная церемония "О начатии нового лета" и церковная служба с участием царя, патриарха, представителей духовенства, знати, служивых людей и др.

29 и 30 декабря (19, 20 декабря по старому стилю) 1699 года Петр I издал два именных указа о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. Документами предписывалось вести отсчет лет от Рождества Христова (текущий 7208 год "от сотворения мира" таким образом стал 1699 годом) и праздновать Новый год по примеру европейских христианских государств 1 января. При этом григорианский календарь, на который перешли многие страны Европы, царь вводить не стал. Россия продолжала жить по юлианскому летоисчислению, празднуя Новый год на 11 дней позже, чем европейские государства. Впоследствии разница между двумя календарями увеличилась и в XX веке достигла 13 дней.

Ель как символ Рождества и Нового года

Указом от 30 декабря 1699 года Петр I повелел украшать главные улицы Москвы, а также дома знати хвойными деревьями и ветками, а остальным жителям столицы - поставить "по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей". За образец предлагалось использовать ели, установленные в Гостином дворе. Этот обычай царь перенял у живших в Немецкой слободе (ныне - район Лефортово) европейцев.

Горожане должны были поздравлять друг друга, жечь костры на улицах, стрелять из ружей и мушкетов, запускать ракеты. На Красной площади, где проходило главное торжество, по указу царя был организован фейерверк, пушечные и ружейные салюты. Праздник Нового года продолжался семь дней.

Тогда же возникла традиция устраивать маскарады и народные гуляния. При Елизавете I в моду вошли придворные балы по образцу европейских.

Первая елка для публики была установлена на Рождество 1852 года в Санкт-Петербурге в здании "вокзала" (увеселительного павильона) в Екатерингофском парке. Позднее общественные елки стали ставить в других присутственных местах, в Москве - в здании Благородного собрания в Охотном ряду (ныне - Дом Союзов). Представители дворянства, купцы и промышленники устраивали благотворительные новогодние праздники для детей.

Изначально для украшения ели использовали сладости и фрукты, ленты, свечи, затем появились елочные игрушки, как правило, связанные с христианской тематикой. На ель вешали колокольчики, фигурки ангелов и пастухов. Звезды, свечи и фонарики должны были напоминать о Вифлеемской звезде и огнях, светивших для тех, кто шел поклониться новорожденному Христу. Под елку прятали подарки для всех членов семьи (дары волхвов), на праздничный стол ставили 12 блюд (по числу святых апостолов). Позднее из Германии стали привозить стеклянные елочные украшения, а в конце XIX века было налажено российское производство стеклянных шаров и бус - на заводе, основанном близ Клина князем Александром Меньшиковым, правнуком фаворита Петра I.

Традиция была прервана в годы Первой мировой войны. В 1915 году немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили рождественский праздник, что вызвало негативную реакцию в русской прессе. В результате император Николай II запретил устанавливать елки на Рождество.

Праздник после Октябрьской революции

После Октябрьской революции 1917 года запрет отменили, 31 декабря того же года в Михайловском артиллерийском училище в Петрограде была открыта первая общественная елка. В Кремле, пострадавшем от обстрелов в ноябре 1917 года, праздника не устраивали.

24 января 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР (Совнарком) принял декрет о введении в России западноевропейского григорианского календаря (декрет подписан председателем Совнаркома Владимиром Лениным 26 января). Согласно документу, следующий день после 31 января 1918 года предписывалось считать не 1 февраля, а 14 февраля, разница между старым и новым стилем составила 13 суток. Русская православная церковь эти новшества не признала и сохранила свое летоисчисление по юлианскому календарю. Поэтому православное Рождество стали отмечать 7 января, что соответствует 25 декабря по юлианскому календарю. 14 января появился новый неофициальный праздник - старый Новый год.

В первые советские годы традиция рождественских и новогодних праздников сохранялась. Для детей государственных и партийных деятелей елки проводили в Большом Кремлевском Дворце. Однако в середине 1920-х годов в стране была развернута кампания по борьбе с религиозными предрассудками. 24 сентября 1929 года постановлением Совнаркома празднование Рождества было запрещено. Тогда же появились предложения перенести встречу Нового года с 1 января на 7 ноября (День Октябрьской революции). Этого делать не стали, но официальные новогодние торжества были отменены как "буржуазные" и "поповские пережитки".

Возрождение праздника в советские годы

28 декабря 1935 года в "Правде" была опубликована статья кандидата в члены Политбюро ЦК ВКП(б) и 2-го секретаря ЦК КП (б) Украины Павла Постышева "Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!". В ней автор предложил положить конец "неправильному осуждению елки": "В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку... Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как "левые" загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею".

На следующий день в "Правде" было опубликовано постановление секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева о проведении 1 января комсомольцами и пионерами елок в школах, детских клубах и детских домах - "весело и без занудства".

1 января 1936 года "Правда" разместила на первой полосе фотографию Иосифа Сталина с поздравлением "С Новым годом, товарищи, с новыми победами под знаменем Ленина - Сталина!". Тогда же в Колонном зале Дома Союзов была организована елка для детей и молодежи. На празднике присутствовал главный новогодний персонаж - Дед Мороз (в исполнении артиста эстрады Михаила Гаркави), спустя год вместе с ним елку вела Снегурочка.

В ночь на 1 января 1942 года по радио впервые прозвучало официальное новогоднее поздравление ко всем гражданам СССР, его зачитал председатель ЦИК СССР Михаил Калинин. Его речь была посвящена событиям на фронтах Великой Отечественной войны.

В новогоднюю ночь 1944 года в СССР впервые прозвучал государственный гимн, текст для которого написали Сергей Михалков и Эль-Регистан (настоящее имя Габриэль Уреклян), музыку - Александр Александров.

С 1954 года новогодний праздник для детей и молодежи проходил в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца. С 1962 года его стали проводить в Кремлевском Дворце съездов (ныне - Государственный Кремлевский Дворец). На первую кремлевскую елку были отобраны лучшие школьники и студенты страны. Трансляция велась по радио, а в газетах были опубликованы подробные репортажи. С тех пор праздник в Кремле стали называть "главной елкой страны". С середины 1960-х годов он проходит в форме сказочного представления.

С 1970-х годов появилась традиция ежегодных телевизионных новогодних обращений руководителей государства к советскому народу. Впервые такое обращение прозвучало по центральному телевидению 31 декабря 1970 года от генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

В СССР атрибуты праздника изменились. Вифлеемскую елочную звезду сменила пятиконечная красная, восковые свечи - электрические гирлянды. Вместо золоченых орехов, фруктов и рождественских персонажей появились кремлевские башни, дирижабли, фигурки космонавтов, спутники, снопы пшеницы, початки кукурузы и др.

Новый год в России

Впервые живую ель на Соборной площади Кремля установили в декабре 1996 года по инициативе президента РФ Бориса Ельцина (в 2001-2004 годах из-за сильных морозов ее заменяли на искусственную). Главное новогоднее представление - Общероссийская елка, которую также называют "президентской", проводится в Государственном Кремлевском Дворце. Ежегодно ее посещают более 5 тыс. детей со всех регионов страны.

В новогоднюю ночь президент РФ обращается к жителям страны с поздравлением. После выступления главы государства телевидение и радио ровно в полночь транслируют бой курантов Спасской башни Кремля, знаменующий начало нового года. Затем звучит государственный гимн России.

Праздничные выходные дни

Даты официальных новогодних праздников в России неоднократно менялись. 1 января стал праздничным выходным днем только в 1948 году, в соответствии с указом президиума Верховного совета СССР от 23 декабря 1947 года Рождество 7 января получило статус праздничного нерабочего дня спустя 43 года по постановлению Верховного совета РСФСР от 27 декабря 1990 года.

25 сентября 1992 года были приняты поправки в Кодекс законов о труде РСФСР, согласно которым нерабочим днем наряду с 1 и 7 января стало 2 января. Эти праздники были сохранены и в Трудовом кодексе РФ (принят 30 декабря 2001 года, вступил в силу 1 февраля 2002 года).

29 декабря 2004 года в статью 112 Трудового кодекса были внесены изменения, согласно которым новогодние каникулы длились с 1 по 5 января включительно, 6 января было рабочим днем, а Рождество - выходным. Однако фактически 6 января также было нерабочим, так как на него переносили выходные (субботу или воскресенье), совпадающие с новогодними праздниками.

С 2013 года официальные новогодние каникулы длятся с 1 по 8 января, в соответствии с изменениями в Трудовой кодекс РФ от 23 апреля 2012 года. Совпадающие с этими праздниками выходные дни решением правительства РФ могут быть перенесены на другие даты. Как правило, их присоединяют к майским праздничным дням.