История новогодних обращений лидеров СССР и России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь с 31 декабря на 1 января перед гражданами страны по традиции выступит президент Российской Федерации. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории новогодних поздравлений руководителей СССР и РФ.

Первые новогодние обращения

В СССР традиция новогодних обращений руководителей страны к народу появилась в 1936 году после официального возобновления празднования Нового года.

1 января 1936 года газета "Правда" над фотографией советского лидера Иосифа Сталина поместила поздравление "С Новым годом, товарищи, с новыми победами под знаменем Ленина - Сталина!". В том же году по радио впервые прозвучало новогоднее поздравление председателя Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР Михаила Калинина, однако оно было адресовано только участникам первой арктической экспедиции.

Первое новогоднее обращение ко всем гражданам СССР 31 декабря 1941 года по всесоюзному радио зачитал Михаил Калинин, его речь была посвящена событиям на фронтах Великой Отечественной войны.

1 января 1954 года в "Правде" на первой полосе впервые была опубликована "Новогодняя речь" председателя президиума Верховного Совета СССР Климента Ворошилова и информация о приеме в честь праздника в Кремле. В годы правления Никиты Хрущева новогоднее обращение к советскому народу публиковалось от "ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета министров СССР", без упоминания конкретных персоналий.

Новогодние телеобращения в СССР

Традицию телевизионных новогодних обращений к советскому народу ввел генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Его первое выступление по центральному телевидению состоялось 31 декабря 1970 года в 23:50. В 1975 году из-за болезни Брежнева от практики личных поздравлений первого лица государства отказались. С конца 1970-х годов новогодние обращения от имени партии и правительства зачитывал известный диктор центрального телевидения Игорь Кириллов. В газетах продолжали публиковать поздравления от ЦК КПСС, Верховного Совета и Совета министров СССР.

В 1982 году, после кончины Брежнева, к советскому народу обращался первый заместитель председателя президиума Верховного Совета СССР Василий Кузнецов. В последующие годы руководители советского государства Юрий Андропов и Константин Черненко не выступали на телевидении.

31 декабря 1985 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев восстановил традицию новогодних поздравлений. В 1987 году состоялся "советско-американский обмен": Михаил Горбачев обратился к гражданам США, а президент Рональд Рейган поздравил советский народ. В декабре 1990 года прозвучало первое и последнее новогоднее выступление Горбачева в качестве президента СССР.

Новогодние телепоздравления в РФ

Самое неожиданное новогоднее поздравление прозвучало 31 декабря 1991 года. В год распада СССР сложилась исключительная ситуация: жителей страны с Новым годом в прямом эфире Первой программы телевидения поздравлял не глава государства, а писатель-сатирик Михаил Задорнов. Однако он не смог уложиться в отпущенное время, из-за чего была задержана трансляция боя курантов. Обращение президента РСФСР Бориса Ельцина было записано в преддверии Нового года, выпущено в эфир 30 декабря и опубликовано в "Российской газете" 31 декабря 1991 года.

Следующие восемь лет 31 декабря к народу обращался президент РФ Борис Ельцин. В 1997 году он записал свое выступление вместе с семьей.

31 декабря 1999 года состоялось два телеобращения руководителей России. В полдень Борис Ельцин поздравил с Новым годом жителей страны и заявил о своей отставке. А в полночь по телевидению выступил уже новый глава государства - исполняющий обязанности президента РФ Владимир Путин.

В 2000-2007 годах новогодние выступления Владимира Путина записывались на Ивановской площади Кремля, фоном служили портик 14-го корпуса Московского Кремля и Спасская башня. Затем, в связи с их реконструкцией запись речи Дмитрия Медведева в 2008-2011 годах велась на Патриаршем мосту, а 31 декабря 2012 года. Владимир Путин обратился к гражданам страны на фоне Троицкой башни и Кремлевского дворца съездов.

В 2013 году было показано два новогодних поздравления президента Владимира Путина. В трансляции на Дальний Восток демонстрировалась запись, сделанная за несколько дней до 31 декабря. На остальной территории России в эфир вышло обращение, которое глава государства записал в Хабаровске, куда он прилетел 31 декабря поддержать пострадавших от наводнения. Эта запись впервые за 13 лет была сделана не на улице, а в помещении - в здании городского Дворца культуры в ходе новогоднего приема.

31 декабря 2014 года съемка новогоднего обращения Владимира Путина впервые велась на галерее храма Христа Спасителя с видом на Московский Кремль. В 2015 и 2016 годах запись президентского поздравления вновь велась на территории Кремля.

После поздравления от главы государства телевидение и радио ровно в полночь транслируют сигнал точного времени - бой курантов Спасской башни Кремля, знаменующий начало нового года. После этого звучит государственный гимн страны.