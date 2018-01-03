Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2017 году. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 января 2018 года стало известно, что 31 декабря 2017 года боевой вертолет Ми-24 ВКС России потерпел крушение в 15 км от аэродрома Хама в Сирии. По данным Минобороны РФ, в результате жесткой посадки погибли оба пилота. Борттехник вертолета получил травмы и был оперативно эвакуирован поисково-спасательной группой на аэродром Хмеймим, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В российском военном ведомстве сообщили, что причиной катастрофы стала техническая неисправность, "огневого воздействия по Ми-24 не было".

В течение 2017 года в открытых источниках сообщалось о семи авиапроисшествиях с летательными аппаратами Министерства обороны России (с учетом ЧП 31 декабря в Сирии). В результате трех катастроф погибли в общей сложности пять военнослужащих.

В апреле на береговом аэродроме в Мурманской обл. при посадке перевернулся истребитель МиГ-29К (бортовой номер "41 синий") из состава 100-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка авиации Северного флота ВМФ России. Пилот не пострадал, самолет получил незначительные повреждения.

26 апреля в районе полигона Телемба в Еравнинском районе Республики Бурятия упал истребитель-перехватчик МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (7060 авиабаза, Камчатка), выполнявший учебный полет. На борту находились два члена экипажа, оба они успешно катапультировались и были эвакуированы.

30 мая на аэродроме в Балашове Саратовской обл. совершил жесткую посадку транспортный самолет Ан-26 (бортовой номер "79 красный", регистрационный номер RF-36160). Пилот не выдержал параметры снижения и приземлился до взлетно-посадочной полосы. От удара о землю самолет был поврежден и загорелся, погиб находившийся на борту курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова (Ан-26 принадлежал учебной авиабазе этого училища). Еще четыре человека, находившиеся на борту, были госпитализированы с различными травмами. По предварительным данным, к катастрофе мог привести отказ одного из двигателей воздушного судна.

12 сентября дальний сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3 (бортовой номер "20 красный", регистрационный номер RF-94233) 326-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии (аэродром Белая, Иркутская обл.) ВКС России по техническим причинам выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на аэродроме Шайковка (Калужская обл). Экипаж не пострадал, самолет получил повреждения.

16 сентября при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск (Воронежская обл.) потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130. По сообщению Минобороны РФ, экипаж увел воздушное судно от близлежащих построек, благополучно катапультировался и не пострадал.

10 октября в Сирии на авиабазе Хмеймим фронтовой бомбардировщик Су-24М ВКС России при совершении разгона на взлет для выполнения боевой задачи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. Экипаж самолета (пилот Юрий Медведков и штурман Юрий Копылов) не успел катапультироваться и погиб. Разрушений на земле не было. По предварительным данным Минобороны РФ, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность машины.