Ралли-марафон "Дакар". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 января 2018 года в Перу стартует 40-й ралли-марафон "Дакар" - ежегодные соревнования по гонкам на автомобилях и мотоциклах разных классов, с 2009 года проходящие на территории Южной Америки. Ранее были известны под названием "Париж - Дакар".

История

Автором идеи ралли-рейда по Африканскому континенту был французский мотогонщик Тьерри Сабин. В 1977 году во время гонки Абиджан (Кот-д’Ивуар) - Ницца (Франция) он заблудился на территории Ливийской пустыни. Вернувшись во Францию, Сабин решил организовать гонку через самую большую в мире пустыню - Сахару. Первый ралли-рейд стартовал 26 декабря 1978 года в Париже (Франция). В нем приняли участие 170 гонщиков. Дистанция гонки составила около 10 тыс. км, маршрут пролегал по территориям Алжира, Нигера, Мали, Верхней Вольты (ныне - Буркина-Фасо) и завершался в столице Сенегала - Дакаре. До финиша добрались 74 участника.

Трасса ралли неоднократно менялась. С 1992 года гонка стартовала и финишировала не только в Париже и Дакаре, но и в других городах Европы и Африки: Кейптауне (ЮАР), Гранаде и Барселоне (Испания), Лиссабоне (Португалия), Каире и Шарм-эш-Шейхе (Египет), Аррасе, Марселе и Клермон-Ферране (Франция). Популярность ралли "Париж - Дакар" достигла пика в середине 2000-х гг.

В январе 2008 года юбилейная, 30-я по счету, гонка была отменена незадолго до старта из соображений безопасности. Причиной стало убийство в Мавритании (стране, по территории которой проходил запланированный маршрут) четырех французских туристов в декабре 2007 года. Отмены гонки потребовали французские власти, получившие информацию о террористической угрозе.

С 2009 года организаторы проводят ралли в странах Южной Америки: в Аргентине, Чили, Перу, Боливии, Парагвае. Несмотря на то, что марафон больше не проходит на территории Африки, он носит название "Дакар", а на его логотипе изображен человек в тагельмусте - традиционном головном уборе туарегов и других народов, живущих в пустыне Сахара.

Правила

Участниками ралли-марафона "Дакар" могут быть как профессионалы, так и любители, последние обычно составляют около 80% пелотона. Дистанция разбивается на отдельные этапы, длина которых может достигать 800-900 км.

Победителем становится гонщик (или экипаж), преодолевший дистанцию за наименьшее суммарное время. В спортивный зачет идет только время, показанное на так называемых "спецучастках" (отрезках трасс, на которых пилоты должны ехать настолько быстро, насколько это возможно). Помимо спецучастка, каждый этап включает в себя "дорожные секции" (отрезки от места отдыха до старта спецучастка, от финиша до места отдыха и т. п.), время прохождения которых не идет в зачет. В 2018 году соревнования будут проводиться в пяти дисциплинах: зачете мотоциклов, квадроциклов, двухместных мотовездеходов, легковых автомобилей (внедорожников и др.) и грузовиков.

Победители

Рекордсменом по количеству побед на спецучастках ралли-рейдов "Дакар" и "Париж - Дакар" (71) является француз Стефан Петерансель. В общей сложности Петерансель в 1991-2017 гг. становился чемпионом "Дакара" 13 раз: шесть раз в зачете мотоциклов и семь - в зачете легковых автомобилей.

Самым титулованным гонщиком в классе грузовиков является россиянин Владимир Чагин, пилот команды "КамАЗ-мастер", а ныне ее руководитель. Его экипажи побеждали на ралли-рейдах семь раз (2000, 2002-2004, 2006, 2010, 2011). В общей сложности представители команды "КамАЗ-мастер" выигрывали "Дакар" 14 раз. Кроме Чагина, это удавалось экипажам Виктора Московских (1996), Фирдауса Кабирова (2005, 2009), Эдуарда Николаева (2013, 2017), Андрея Каргинова (2014) и Айрата Мардеева (2015).

Гонка 2017 года

39-й ралли-марафон "Дакар" проходил со 2 по 14 января 2017 года по территориям трех государств - Парагвая, Боливии и Аргентины. Гонка началась в Асунсьоне (Парагвай), а завершилась в Буэнос-Айресе (Аргентина). Изначально планировалось, что общая протяженность маршрута из 12 этапов составит 8 тыс. 835 км (длина самого длинного спецучастка - 527 км), однако из-за неблагоприятных погодных условий шестой и девятый этапы были отменены, а пятый, седьмой и восьмой - сокращены.

Заявочный лист включал 500 участников (145 мотоциклистов, 37 гонщиков на квадроциклах, 16 членов двухместных экипажей мотовездеходов, 154 члена двухместных экипажей легковых автомобилей и двух пилотов без штурманов, 138 членов трехместных экипажей грузовиков и восемь - двухместных), финишировали 358 спортсменов.

Россию в классе грузовиков представляли четыре экипажа команды "КамАЗ-мастер" (пилоты Айрат Мардеев, Эдуард Николаев, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов), в классе легковых автомобилей выступал пилот Сергей Шихотаров (Konturterm Racing Team, в паре с латвийским штурманом Олегом Уперенко), в классе квадроциклов - Сергей Карякин (Fores Dakar Team), в классе двухместных мотовездеходов - Равиль Маганов и Кирилл Шубин (Team X-Treme Plus), в классе мотоциклов - Анастасия Нифонтова и Александр Иванютин, представлявшие команду HT Husqvarna Rally Team.

По итогам ралли-марафона победителем в классе квадроциклов стал Сергей Карякин, в классе грузовиков - экипаж Эдуарда Николаева, в классе легковых автомобилей - француз Стефан Петерансель, в классе мотоциклов - британец Сэм Сандерленд, в классе двухместных мотовездеходов - экипаж бразильца Леандро Торреша.

Гонка 2018 года

40-й ралли-марафон "Дакар" будет проходить с 6 по 20 января по территориям трех государств - Перу, Боливии и Аргентины. Гонка начнется в Лиме (Перу), а завершится в Кордобе (Аргентина). Общая протяженность маршрута из 14 этапов составит около 9 тыс. км (длина самого длинного спецучастка - 498 км).

Заявочный лист включает 547 участников (142 мотоциклиста; 50 гонщиков на квадроциклах; 29 членов двухместных экипажей мотовездеходов, в т. ч. три заявки по три участника; 193 члена двухместных экипажей легковых автомобилей, в т. ч. девять заявок по три участника; 133 члена трехместных экипажей грузовиков, в т. ч. две заявки по два участника).

Россию в классе грузовиков представят четыре экипажа команды "КамАЗ-мастер" (пилоты Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов), в классе легковых автомобилей выступят пилоты Konturterm Racing Team Сергей и Иван Шихотаровы (в парах со штурманами Андреем Самариным и Олегом Уперенко соответственно), в классе квадроциклов - Сергей Карякин (Snag Racing Team). 0спо/ сау/сип.