Динамика цен на нефть в 2017 г. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. По итогам 2017 г. стоимость нефти на мировом рынке оставалась достаточно стабильной благодаря договоренностям ОПЕК+. К концу года котировки вернулись на уровень весны 2015 г. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о колебаниях цены на нефть в 2017 г.

Венские соглашения и котировки в начале года

30 ноября 2016 г. на очередной встрече в Вене 13 членов Организации стран - экспортеров нефти (Organization of the Petroleum Exporting Countries, ОПЕК) договорились о сокращении добычи нефти с 1 января 2017 г. на 1,2 млн баррелей в сутки, до 32,5 млн.

К соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в ОПЕК: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Экваториальная Гвинея (вошла в ОПЕК в 2017 г.) и Южный Судан. Всего страны-участницы соглашения договорились уменьшить добычу на 1,8 млн баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 г. Россия согласилась снизить среднесуточную добычу на 2,7% (300 тыс. баррелей).

Соглашение в Вене способствовало росту нефтяных цен и стабилизировало рынок. Еще до начала сокращения добычи, 31 ноября 2016 г., стоимость барреля марки Brent на бирже ICE в Лондоне впервые с июня 2016 г. превысила уровень в $50. 28 декабря стоимость барреля достигла $57, установив годовой рекорд и вернувшись на уровень июля 2015 г.

По итогам первых торгов в 2017 г., 3 января, впервые с июля 2015 г. баррель Brent стал стоить дороже $55 и до конца апреля почти не опускался ниже отметки $50.

25 мая 2017 г. министры ОПЕК+ пролонгировали договоренности до конца марта 2018 г. Тот факт, что эксперты предполагали продление на больший срок, а также сохранявшееся избыточное предложение на рынке, привело к падению котировок. Дешевле всего в 2017 г. нефть стоила 20 июня - $43,98.

Второе полугодие

Из-за ряда ураганов лета 2017 г., нарушивших добычу нефти в Мексиканском заливе и приведших к снижению запасов США, цена нефти возобновила рост. 16 августа котировки закрепились на уровне выше $50 за баррель. В октябре 2017 г. укреплению цен на нефть способствовали рост спроса на топливо, а также нестабильность в Иракском Курдистане.

27 октября 2017 г. стоимость фьючерса на нефть марки Brent впервые с июля 2015 г. превысила $60 за баррель.

30 ноября 2017 г. страны ОПЕК+ договорились о продлении соглашения - на этот раз до конца 2018 г.

11 декабря котировки нефти впервые с мая 2015 г. достигли уровня в $65. 31 декабря нефть торговалась на уровне $66,5 США за баррель, как в начале мая 2015 г.

Таким образом, по итогам года нефть выросла в цене на 22%, средняя цена составила $54 за баррель, на $1 ниже, чем прогноз Всемирного банка.