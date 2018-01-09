Нештатные запуски ракет-носителей США с 2008 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 января 2018 года стало известно, что запущенный 8 января 2018 года американской компанией SpaceX ракетой-носителем Falcon 9 военный спутник под названием Zuma не достиг орбиты.

Как сообщило агентство Reuters, космический аппарат не смог вовремя отделиться от второй ступени ракеты и либо разрушился в космосе, не достигнув расчетной орбиты, либо упал в океан. Запуск был произведен с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида).

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию аварийных и частично неудачных запусков американских ракет-носителей с 2008 года.

За последние десять лет произошло семь нештатных запусков ракет-носителей США, из них шесть аварийных и один частично неудачный. ЧП происходили с космическими носителями Atlas V (разработчик - Lockheed Martin), SPARK (или Super Strypi; Aerojet Rocketdyne), а также ракетами частных компаний Orbital ATK, (Antares 130; Taurus-XL) и SpaceX (Falcon 1, Falcon 9).

Кроме того, в 2016 году в ходе предстартовых испытаний взорвалась ракета Falcon 9 с установленным на ней спутником. В результате были потерян 31 спутник, включая малые аппараты, и два частных американских автоматических космических корабля - Cygnus (Orbital ATK) и Dragon (SpaceX), использующихся для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС).

3 августа 2008 года аварией завершился запуск ракеты-носителя Falcon 1 со стартового комплекса на острове Омелек (атолл Кваджалейн) в Тихом океане. Полет начался в штатном режиме, но в отделившейся первой ступени не выключился двигатель, и она врезалась во вторую ступень ракеты. Были потеряны два малайзийских спутника, американский военный космический аппарат и кассета с урнами частиц праха нескольких сотен людей, включая астронавта Гордона Купера (Gordon Cooper) и актера Джеймса Духана (James Doohan), которые завещали похоронить себя в космосе.

24 февраля 2009 года в результате аварийного запуска с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) ракеты Taurus-XL был потерян научный спутник Orbiting Carbon Observatory, предназначенный для мониторинга уровня диоксида углерода в атмосфере. Аппарат не смог отделиться от верхней ступени ракеты и сгорел в атмосфере.

4 марта 2011 года потерпела аварию ракета Taurus-XL, стартовавшая с базы Ванденберг. Ракета упала в южной части Тихого океана. В результате был потерян спутник Glory и попутно выводившиеся с ним космические аппараты KySat-1, Hermes и Explorer-1. Причиной неудачи стал головной обтекатель, который не отделился от ракеты в заданное время.

8 октября 2012 года стартовавшая с космодрома на мысе Канаверал ракета Falcon 9 не смогла вывести на заданную орбиту спутник связи Orbcomm OG2. Однако основная нагрузка - грузовой корабль Dragon - вышел в космос и состыковался с МКС.

28 октября 2014 года в результате аварийного запуска со стартового комплекса на острове Уоллопс в Атлантическом океане ракеты Antares 130 был потерян корабль Cygnus с грузами для МКС. Спустя шесть секунд после старта ракета взорвалась. Никто не пострадал, повреждения получил стартовый комплекс. В октябре 2015 года NASA заявило, что причиной аварии стал взрыв в двигателе AJ-26 первой ступени ракеты (AJ-26 - модернизированный вариант двигателя НК-33, созданного в СССР для лунной программы).

28 июня 2015 года стартовавшая с мыса Канаверал ракета Falcon 9 взорвалась на 139-й секунде полета, обломки упали в Атлантический океан. В результате были потеряны корабль Dragon с грузом для МКС и восемь спутников Flock 1f (США). К аварии привел разрыв одного из стальных стержней, удерживающих баллон с сжатым гелием внутри бака с жидким кислородом в верхней ступени ракеты. Оторвавшийся баллон (необходимый для поддержания высокого давления внутри кислородного бака) "выстрелил" в направлении верхней части бака, что и привело к взрыву. После установления причины аварийного запуска SpaceX заявила о внесении изменений в конструкцию ракеты.

4 ноября 2015 года аварией завершился первый запуск ракеты SPARK с Тихоокеанского ракетного полигона "Баркинг Сэндз" (Гавайи). Через минуту после старта ракета перешла в режим неконтролируемого вращения, сошла с курса и разрушилась. ЧП привело к потере 13 малых спутников.

1 сентября 2016 года произошло ЧП на пусковой площадке SpaceX на базе ВВС США на мысе Канаверал во время предстартовых испытаний. За два дня до запланированного запуска при заправке топливом взорвалась ракета Falcon 9. Никто не пострадал. Ракета и установленный на ней израильский спутник связи Amos-6 были разрушены, также повреждения получила стартовая площадка. На время расследования инцидента запуски Falcon 9 были приостановлены и не проводились более четырех месяцев. Специалисты SpaceX пришли к выводу, что к взрыву привело повреждение одного из баллонов системы подачи гелия в резервуар с жидким кислородом на второй ступени ракеты.