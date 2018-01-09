История отношений между КНДР и Республикой Корея. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 января состоялись переговоры представителей КНДР и Республики Корея. Они прошли на территории пропускного пункта Пханмунджом, расположенного в демилитаризованной зоне на границе двух стран. Темой встречи стала возможность участия спортсменов КНДР на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. В ходе консультаций была достигнута договоренность о восстановлении работы горячей линии связи между военными двух стран. Эти переговоры возобновили межкорейский диалог, прерванный в 2015 году на фоне очередного кризиса. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о попытках нормализации отношений между двумя корейскими государствами.

Образование двух государств

В конце Второй мировой войны СССР и США достигли договоренности о разделе на зоны влияния Корейского полуострова, с 1910 года являвшегося владением Японской империи. Территория к северу от 38 параллели перешла под контроль Советского Союза, а южная часть к США. 15 августа 1948-го на юге полуострова была провозглашена Республика Корея (РК), а 9 сентября 1948-го на севере было объявлено о создании Корейской Народно-Демократической Республики. Каждая из стран считает себя единственным законным государственным образованием на Корейском полуострове и декларирует объединение страны в качестве важнейшей национальной задачи.

Эпоха холодной войны

В 1950 году противоречия между двумя государствами привели к войне, в которой на стороне КНДР принимали участие китайские добровольцы, а на стороне РК - войска ООН при ведущей роли ВС США. Число жертв конфликта до сих пор точно неизвестно. Суммарные потери Юга убитыми и ранеными оцениваются в диапазоне от 1,271 млн до 1,818 млн человек, Севера - от 1,858 млн до 3,822 млн. Война завершилась соглашением о перемирии, заключенным 27 июля 1953 года между КНДР и ООН, при этом представитель РК отказался поставить подпись под документом. Таким образом, оба корейских государства формально находятся в состоянии войны.

Первый контакт между КНДР и РК на официальном уровне состоялся в ходе визита в Пхеньян директора Центрального разведывательного управления РК Ли Ху Рака в 1972 году. Тогда он провел переговоры с лидером КНДР Ким Ир Сеном. Стороны договорились о трех принципах объединения страны: без вмешательства извне, мирным путем и на основе национальной консолидации.

В 1991 году состоялись переговоры на уровне премьер-министров (от РК - Чон Вон Сик, от КНДР - Ён Хён Мук). Они завершились подписанием Соглашения о примирении, взаимном ненападении, сотрудничестве и обменах. В том же году была подписана Декларация между Севером и Югом о безъядерном статусе полуострова, был создан Фонд межкорейского сотрудничества. Стороны обсуждали планы объединения на основе конфедерации, однако после смерти Ким Ир Сена в 1994 году диалог был приостановлен.

Политика "солнечного тепла"

После прихода к власти в РК президента Ким Дэ Чжуна началось осуществление политики "солнечного тепла". Она была нацелена на примирение и развитие сотрудничества с КНДР с целью экономического сближения двух Корей как залога для будущего объединения. В июне 2000 года в Пхеньяне состоялась первая в истории межкорейских отношений встреча лидеров двух государств - президента РК Ким Дэ Чжуна и руководителя КНДР Ким Чен Ира. Саммит положил начало процессу сближения и налаживания двусторонних отношений во многих сферах. Одной из важнейших договоренностей стало решение регулярно проводить встречи членов семей, разделенных в результате Корейской войны 1950-1953 годов.

В 2004-м начал работу совместный промышленный комплекс в городе Кэсон (КНДР), где 120 южнокорейских малых и средних компаний работали в сфере машиностроения, электроники, пищевой, химической и текстильной промышленности. На этих предприятиях было занято порядка 50 тыс. рабочих из КНДР и примерно 1 тыс. рабочих из РК. Доход КНДР от эксплуатации зоны составил около $2 млрд.

В октябре 2007 года КНДР с визитом посетил президент РК Но Му Хён (второй межкорейский саммит). Стороны договорились наращивать сотрудничество в экономической сфере.

Ухудшение отношений

Несмотря на политику "солнечного тепла", отношения между странами оставались нестабильными, в первую очередь из-за проводимых Северной Корей испытаний ядерного оружия (первый подрыв ядерного заряда был осуществлен в октябре 2006 года).

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

В 2010 году руководство РК возложило на КНДР ответственность за потопление корвета ВМС РК "Чхонан" (по данным РК, причиной трагедии, произошедшей в марте 2010 года и унесшей жизни 46 моряков, стала торпедная атака) и ввело меры, запрещающие практически все формы сотрудничества между Севером и Югом. В результате были свернуты все межкорейские проекты, за исключением Кэсонского промышленного комплекса, а также резко сократились поставки гуманитарной помощи в КНДР (за 2008-2013 годы они составили $480 млн, за 2003-2008 годы - порядка $2 млрд).

В 2013-2015 годах при администрации президента РК Пак Кын Хе, выступившей с программой укрепления доверия на Корейском полуострове, предпринимались попытки активизировать сотрудничество. В частности, возобновлялись встречи разделенных семей. Осуществлялись контакты на высоком уровне: так, в октябре 2014-го РК посетила военно-партийная делегация КНДР во главе с начальником Главного политического управления Корейской народной армии Хван Бён Со, "вторым человеком" в руководстве КНДР. Также РК выражала заинтересованность в участии в российско-северокорейском логистическом проекте "Хасан-Раджин", в рамках которого осуществлялись поставки российского угля в Республику Корея через северокорейский порт Раджин.

Однако в феврале 2016 года, в ответ на проведение в январе 2016-го очередного ядерного испытания, правительство РК заявило о закрытии технопарка в Кэсоне (при этом потери южнокорейских предпринимателей составили около $200 млн). Сеул поддержал санкции СБ ООН и ввел односторонние меры против КНДР: финансовые ограничения в отношении лиц и организаций, подозреваемых в участии в разработке оружия массового поражения; запрет на заход кораблей под иностранным флагом в южнокорейские порты, если перед этим они были в портах КНДР в течение 180 дней; запрет на ввоз северокорейских товаров в РК через третьи страны; запрет гражданам РК пользоваться услугами северокорейских ресторанов и иных коммерческих структур за пределами КНДР. Кроме того, Республика Корея вышла из проекта "Хасан-Раджин". Таким образом, Сеул полностью прекратил какое-либо сотрудничество с Пхеньяном.

Пришедший к власти в РК в мае 2017 года Мун Чжэ Ин выступил за нормализацию межкорейских отношений, в частности, он не исключил возможности визита в Пхеньян при "правильных обстоятельствах". Тем не менее напряженность на полуострове не снизилась: Пхеньян продолжил испытывать новые образцы ядерного оружия и средств его доставки, а южнокорейские вооруженные силы не отказались от совместных с США учений вблизи границ КНДР. В тоже время урегулированию отношений не способствовали взаимные обвинения лидера КНДР Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа.

Надежду на возобновление межкорейского диалога возродил Ким Чен Ын, который 1 января 2018 года в новогоднем телеобращении к нации заявил об "искренней надежде, что зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет успешно. Мы готовы принимать для этого меры, в том числе - отправить туда наших спортсменов".