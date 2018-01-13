История старого Нового года в России

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь с 13 на 14 января отмечают старый Новый год, или Новый год по юлианскому календарю - праздник, который появился в России в результате календарной реформы 1918 года.

История возникновения праздника

В дохристианское время на Руси дата наступления нового года неоднократно менялась: начало новолетия приходилось на день зимнего солнцестояния (21 или 22 декабря), на день весеннего равноденствия (22 марта) или на день первого весеннего полнолуния. После крещения Руси в 988 году была принята византийская система летоисчисления "от сотворения мира", или от 5508 года, и юлианский календарь. При этом традиция встречать наступление нового года в марте сохранилась и продолжала действовать до XV века.

В 1492 году (или в 7000 году от сотворения мира) указом Ивана III дата новолетия была перенесена на 1 сентября и стала совпадать с праздником сбора урожая, а также с окончанием срока выплаты оброков и податей. Такое летоисчисление применяла также Русская православная церковь.

В 1582 году Папа Римский Григорий XIII провел реформу по замене юлианского календаря григорианским, чтобы скорректировать возрастающую разницу между астрономическим и календарным годом. В результате календарь сдвинулся на 10 суток вперед. Ряд христианских церквей, в том числе и русская, продолжали использовать юлианскую систему.

29 и 30 декабря 1699 года Петр I издал два именных указа о введении нового летоисчисления и о праздновании Нового года. Документами предписывалось вести отсчет лет от Рождества Христова (текущий 7208 год от сотворения мира таким образом стал 1699 годом) и праздновать Новый год 1 января. При этом григорианский календарь царь вводить не стал. Вплоть до XX века Россия продолжала жить по юлианскому летоисчислению, отмечая Новый год на 11 дней позже, чем европейские государства. Церковная дата новолетия осталась без изменений - 1 сентября.

К ХХ веку календарь России на 13 суток "отстал" от европейского. Чтобы сократить этот разрыв, 24 января 1918 года. Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет о введении в России григорианского календаря. Документ был подписан председателем Совнаркома Владимиром Лениным 26 января 1918 году Летоисчисление по новому календарю стали называть "новым стилем", а по юлианскому - "старым". Согласно декрету, следующий после 31 января 1918 года день предписывалось считать не 1 февраля, а 14 февраля, таким образом разница между "старым" и "новым" стилем составила 13 суток. Русская православная церковь эти новшества не признала и сохранила летоисчисление по юлианскому календарю.

С тех пор в России, как и в большинстве других стран, Новый год встречают 1 января по григорианскому стилю. Прежняя дата (1 января по юлианскому календарю) сдвинулась на 14 января. Так возник новый неофициальный праздник, получивший название "старый Новый год". Разница между юлианским и григорианским календарями постоянно увеличивается и в начале 2100-х гг. достигнет 14 дней. В 2101 году старый Новый год будет праздноваться в ночь с 14 на 15 января.

Традиции праздника

Новый год по новому стилю приходится на период сорокадневного поста, предшествующего Рождеству 7 января. Старый Новый год отмечают уже после Рождества, во время святок (12 дней от Рождества до Крещения). Поэтому верующие, строго придерживающиеся церковных канонов, предпочитают устраивать праздник по случаю Нового года 14 января.

14 января христианская церковь также чтит память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Капподакийской. В народном календаре этот день носит название Васильева дня, а вечер 13 декабря - Васильева вечера (также известен как Щедрец, Богатый вечер, Маланья и др.). По традиции на стол полагалось ставить как можно больше праздничных угощений, а главным блюдом считался жареный поросенок. Согласно поверью, сытная и обильная еда в этот день обеспечит достаток в хозяйстве на весь год. Праздник сопровождался гуляньями, а также колядованием (пением обрядовых песен, колядок). В южных регионах России и в Поволжье исполнялись особые предновогодние колядки (овсень, авсень или усень).

Где еще встречают праздник

Традиция встречать старый Новый год сохранилась в бывших советских республиках, ныне - странах СНГ и Прибалтики, а также в Сербии, Черногории, Македонии, Греции, Румынии. В Сербии праздник носит название "Сербский Новый год" или "Малое Рождество", в Черногории - "Правильный Новый Год", в Греции отмечается день святого Василия.

Праздник встречают и в ряде северо-восточных кантонов Швейцарии, жители которых отказались следовать папской календарной реформе 1582 г. (например, в Аппенцель празднуют день святого Сильвестра), а также в некоторых валлийских общинах Великобритании.

Новый год 12 и 13 января встречают берберы Алжира, Марокко, Туниса и других стран Северной Африки, живущие по собственному календарю (представляет собой юлианский календарь с некоторыми отличиями). Праздник у берберов носит название Еннаер (Yennayer), известен также как "марокканский Новый год", официальным он не является. 0стк/снб/сау.