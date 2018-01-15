Платные дороги в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2018 года на всех платных дорогах России, где имеются функции безостановочной бесконтактной оплаты проезда, заработает система единого транспондера.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об платных дорогах России и особенностях оплаты на них.
В настоящее время в России плата взимается за проезд на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью более 1100 км. Платные дороги действуют в 11 субъектах Федерации: Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Тверской, Рязанской, Ростовской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.
Впервые на законодательном уровне принцип платных дорог в России был закреплен в указе президента страны Бориса Ельцина от 8 декабря 1992 года. "О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе". 27 июня 1998 года главой государства был издан указ "О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных дорог общего пользования", где был определен порядок создания платных магистралей. В частности, плату можно было брать только при наличии свободного проезда по тем же направлениям по бесплатным дорогам.
В качестве пилотного проекта по введению платы за проезд было решено выбрать реконструированный в 1998 году 20-километровый участок трассы М4 "Дон" - обход села Хлевное в Липецкой области (444-464 км). 22 апреля 1999 года распоряжением правительства РФ он был сделан платным. Спустя год длина платного участка была увеличена до 50 км - к нему был присоединен обход города Задонска.
8 ноября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации". В документе детально прописана процедура введения платы на дорогах и деятельность их концессионеров (для управления дорогами они могут привлекать операторов). В частности, регламентируется, что бесплатно этими дорогами могут пользоваться экстренные службы, транспорт общего пользования (за исключением такси) и транспортные средства организаций почтовой связи. На концессионера возлагается ответственность по поддержанию дороги в надлежащем состоянии.
Существуют также и короткие платные участки на дорогах местного значения. Например, платный путепровод через железную дорогу в Рязани (открыт 12 марта 2013 года, стоимость проезда - 25 руб.).
Транспондеры - устройства, которые закрепляются на лобовое стекло автомобиля и позволяют проезжать пункты сбора оплаты без остановки, достаточно снизить скорость до 10-20 км/ч. Также транспондеры представляют скидку на проезд (иногда - до 50%). Например, экономия при проезде по всем платным участкам М4 "Дон" с этим устройством составляет до 253 руб. (40%).
Ранее эти устройства не были совместимы между разными операторами, и, например, для проезда от Москвы до Хельсинки с использованием платных участков трасс М11 и Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге водителям требовалось иметь при себе сразу три транспондера, у каждого из которых был отдельный счет.
В апреле 2016 года глава "Автодора" Сергей Кельбах заявил о том, что его компания начала переговоры с операторами других платных российских дорог о введении общего транспондера. В 2017 году были заключены соглашения о межоператорском взаимодействии между "Автодор - платные дороги", "Объединенные системы сбора платы" (работает вместе с "Автодором" на М4), "Магистраль северной столицы", "Главная дорога" и "Новое качество дорог".
Таким образом, общий транспондер будет действовать на трассах М1, М3, М4, М11 и ЗСД. Общая протяженность действующих платных участков на них - 866 км. 15 января 2018 года Северный обход Одинцово стал последней платной дорогой, где эта система вступила в действие. К декабрю 2017 года в России было продано более 1 млн транспондеров.