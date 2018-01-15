Платные дороги в России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2018 года на всех платных дорогах России, где имеются функции безостановочной бесконтактной оплаты проезда, заработает система единого транспондера.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об платных дорогах России и особенностях оплаты на них.

В настоящее время в России плата взимается за проезд на участках дорог федерального и регионального значения общей протяженностью более 1100 км. Платные дороги действуют в 11 субъектах Федерации: Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Тверской, Рязанской, Ростовской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.

История платных дорог в России

Впервые на законодательном уровне принцип платных дорог в России был закреплен в указе президента страны Бориса Ельцина от 8 декабря 1992 года. "О строительстве и эксплуатации автомобильных дорог на коммерческой основе". 27 июня 1998 года главой государства был издан указ "О дополнительных мерах по развитию сети автомобильных дорог общего пользования", где был определен порядок создания платных магистралей. В частности, плату можно было брать только при наличии свободного проезда по тем же направлениям по бесплатным дорогам.

В качестве пилотного проекта по введению платы за проезд было решено выбрать реконструированный в 1998 году 20-километровый участок трассы М4 "Дон" - обход села Хлевное в Липецкой области (444-464 км). 22 апреля 1999 года распоряжением правительства РФ он был сделан платным. Спустя год длина платного участка была увеличена до 50 км - к нему был присоединен обход города Задонска.

8 ноября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации". В документе детально прописана процедура введения платы на дорогах и деятельность их концессионеров (для управления дорогами они могут привлекать операторов). В частности, регламентируется, что бесплатно этими дорогами могут пользоваться экстренные службы, транспорт общего пользования (за исключением такси) и транспортные средства организаций почтовой связи. На концессионера возлагается ответственность по поддержанию дороги в надлежащем состоянии.

Действующие платные дороги

На трассе М4 "Дон" плата взимается на участках общей протяженностью 563 км в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской и Ростовской областях. Управляет трассой М4 государственная компания "Российские автомобильные дороги" (ГК "Автодор"). Стоимость проезда по всем участкам для легковых автомобилей (здесь и далее - при оплате наличными без скидок) - от 575 до 890 руб.

Платным является проезд по четырем дорогам в Псковской области общей протяженностью 226 км: Старый Изборск - граница с Эстонией, Остров - граница с Латвией, Опочка - граница с Белоруссией и Ольша - Невель. В отличие от других платных трасс в России, эти дороги были построены задолго до введения платного режима и не были перед этим серьезно реконструированы. Оператором платных дорог в области является региональный комитет по транспорту и связи. Стоимость проезда для легковых автомобилей по каждой из них составляет от 150 до 300 руб.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области платным является проезд по внутригородской магистрали Западный скоростной диаметр (ЗСД). Она связывает южную часть города в районе Кольцевой автодороги с Морским портом, Васильевским островом, Приморским районом и далее - с трассой "Скандинавия". Строительство трассы началось в 2005 году, завершилось в 2016 году, платный режим на всей протяженности трассы (46,6 км) введен с 4 февраля 2017 года. Оператор - ООО "Магистраль северной столицы". Стоимость проезда по всей протяженности ЗСД - до 500 руб.

С 1 января 2014 года была введена плата за проезд на участке трассы М1 "Беларусь" - "Северный обход города Одинцово" (Московская область). Протяженность - 20 км. Концессионер АО "Главная дорога", оператор - ООО "Новое качество дорог". Стоимость проезда - от 100 до 400 руб.

Действует платный проезд по двум построенным участкам скоростной автомагистрали М11 Москва - Санкт-Петербург общей протяженностью 166 км. Это обходы Вышнего Волочка и Торжка (Тверская область, оператор - ООО "Автодор - платные дороги", дочерняя компания ГК "Автодор") и участок 15-58 км в Московской области (ООО "Северо-Западная концессионная компания"). Стоимость проезда по всем платным участкам М11 в настоящее время - от 380 до 910 руб.

С 20 марта 2017 года платным стал проезд по трассе М3 "Украина" в Калужской области (в настоящее время его общая протяженность - 70 км). Оператор - "Автодор - платные дороги", общая стоимость проезда - от 65 до 130 руб.

С 26 августа 2017 года начато взимание платы за проезд через мосты через реки Каму и Буй по трассе Ижевск - Камбарка - граница с Башкирией в объезд действующей переправы. Оператор - ООО "Региональная инвестиционная компания". Стоимость проезда - 400 руб. Общая длина участка - 14,7 км.

Существуют также и короткие платные участки на дорогах местного значения. Например, платный путепровод через железную дорогу в Рязани (открыт 12 марта 2013 года, стоимость проезда - 25 руб.).

Единый транспондер

Транспондеры - устройства, которые закрепляются на лобовое стекло автомобиля и позволяют проезжать пункты сбора оплаты без остановки, достаточно снизить скорость до 10-20 км/ч. Также транспондеры представляют скидку на проезд (иногда - до 50%). Например, экономия при проезде по всем платным участкам М4 "Дон" с этим устройством составляет до 253 руб. (40%).

Ранее эти устройства не были совместимы между разными операторами, и, например, для проезда от Москвы до Хельсинки с использованием платных участков трасс М11 и Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге водителям требовалось иметь при себе сразу три транспондера, у каждого из которых был отдельный счет.

В апреле 2016 года глава "Автодора" Сергей Кельбах заявил о том, что его компания начала переговоры с операторами других платных российских дорог о введении общего транспондера. В 2017 году были заключены соглашения о межоператорском взаимодействии между "Автодор - платные дороги", "Объединенные системы сбора платы" (работает вместе с "Автодором" на М4), "Магистраль северной столицы", "Главная дорога" и "Новое качество дорог".

Таким образом, общий транспондер будет действовать на трассах М1, М3, М4, М11 и ЗСД. Общая протяженность действующих платных участков на них - 866 км. 15 января 2018 года Северный обход Одинцово стал последней платной дорогой, где эта система вступила в действие. К декабрю 2017 года в России было продано более 1 млн транспондеров.