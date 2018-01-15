Инциденты с применением холодного оружия в школах РФ с 2015 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Утром 15 января 2018 года в школе №127 Мотовилихинского района Перми произошла драка с применением ножей. Потасовка началась между двумя 16-летними подростками, но в ходе нее получили ранения учительница и ученики 4-го класса. Всего госпитализированы 12 человек.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию инцидентов с применением холодного оружия в российских школах. С начала 2015 года по настоящее время сообщалось о восьми таких случаях (без учета ЧП 15 января 2018 года).

14 апреля 2015 года в школе №2 города Мегиона (Ханты-Мансийский автономный округ) 14-летний ученик в ходе ссоры ударил ножом одноклассницу, нанеся девочке резаную рану бедра. Объяснить мотивы своего поступка семиклассник не смог. По факту происшествия прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.57 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Нарушение предусмотренных законодательством РФ в области образования прав и свобод обучающихся и воспитанников образовательных организаций").

В мае 2015 года по результатам рассмотрения дела суд назначил школьнику наказание в размере 50 тыс. руб. Кроме того, к дисциплинарной ответственности были привлечены четверо сотрудников образовательного учреждения.

14 апреля 2015 года прокуратура Невского района Санкт-Петербурга сообщила об инциденте в городской школе №39. Согласно информации на сайте ведомства, 13-летний подросток начал петь во время урока биологии, а затем ударил по голове одноклассника, который сделал ему замечание. После этого хулиганивший подросток ушел домой, вернулся в школу с ножом и напал на попытавшихся с ним поговорить педагогов, одна из них получила ранение в ногу.

В прокуратуре сообщили, что поведение ребенка неоднократно обсуждалось на заседаниях педсоветов, при этом на учете в МВД как "трудный подросток" он не состоял. В СК отметили, что 13-летний ученик за подобное правонарушение уголовной ответственности не подлежит.

18 марта 2016 года в одну из школ Находки (Приморский край) проник 19-летний мужчина и начал "выяснять отношения" со своей подругой - 15-летней ученицей этой школы. Через некоторое время молодой человек ворвался в кабинет директора, куда отвели участницу конфликта, нанес ей смертельный удар ножом, а затем совершил самоубийство. В СК сообщили, что причиной стал личный конфликт между убийцей и погибшей.

По факту ЧП было возбуждено четыре уголовных дела: по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), по части 1 статьи 134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), а также дела части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность") в отношении руководства школы и в отношении должностных лиц отдела вневедомственной охраны. Последнее дело в апреле 2016 года было прекращено: проверка показала, что оборудование для вызова полиции в школе было исправно, но им никто не воспользовался, что стало причиной задержки выезда наряда полиции на место происшествия.

19 октября 2016 года 16-летний ученик Нижегородского кадетского корпуса им. генерала армии Маргелова в ходе игры ранил одноклассника ножом в область легкого. Пострадавший был госпитализирован. Следователи СК установили, что умысла бить ножом одноклассника у юноши не было, ранение произошло случайно. Однако в отношении владельца холодного оружия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). 3 февраля 2017 года прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода сообщила, что суд прекратил уголовное преследование подростка в связи с примирением сторон.

25 октября 2017 года в туалете школы №85 Дзержинского района Волгограда было обнаружено тело 14-летнего ученика с ножевым ранением в области сердца. Нож со следами крови был найден на улице около здания школы. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". 26 октября по подозрению в убийстве был задержан 15-летний одноклассник погибшего, который написал явку с повинной. Как сообщили в СК, со слов подозреваемого, на перемене в коридоре школы он демонстрировал приятелям свой нож.

В тот момент, когда опасный предмет находился в руках у потерпевшего, владелец ножа нечаянно толкнул его, в результате чего мальчик получил смертельное ранение в сердце. Испугавшись, подозреваемый выкинул нож на улицу. 30 октября 2017 года в СК рассказали, что признавшийся в убийстве школьник отпущен домой. Меру пресечения ему не избрали из-за возраста, положительной характеристики и обстоятельств преступления.

17 ноября 2017 года на уроке географии в одной из школ Приокского района Нижнего Новгорода ученик поставил на стул одноклассника перочинный нож, направив острие вверх. Сев на него, 14-летний школьник получил ранение бедра, и с сильным кровотечением был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По факту ЧП правоохранительные органы инициировали проверку, о результатах которой не сообщалось.

28 ноября 2017 года в средней школе №1 города Высоковска (Клинский район Московской области) подросток в ходе ссоры со сверстником достал принесенный с собой нож и ранил им одноклассника в область шеи. На следующий день следователи задержали подозреваемого, в его отношении было возбуждено уголовное дело по части. 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

18 декабря 2017 года на спортивной площадке одной из школ в микрорайоне Юбилейный Иркутска между несовершеннолетними произошла ссора, в ходе которой один из них ударил оппонента ножом. Пострадавший, 15-летний подросток, воспитанник социально-реабилитационного центра, от полученного ранения скончался. 19 декабря по подозрению в убийстве был задержан 16-летний юноша, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. И подозреваемый, и жертва состояли на учете в правоохранительных органах.