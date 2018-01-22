Биография нового председателя ПАСЕ Микеле Николетти

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 января 2018 года итальянский политик Микеле Николетти был утвержден на пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Николетти возглавляет в ПАСЕ наиболее многочисленную парламентскую группу "Социалисты, демократы и зеленые" (СДЗ). Глава ПАСЕ избирается из числа ее членов на один год с правом переизбрания еще на один срок. Кандидаты на этот пост выдвигаются политическими группами по принципу ротации. Николетти сменит Стеллу Кириакидис, которая была назначена временным председателем в октябре 2017 года. Это произошло после добровольной отставки прежнего руководителя ПАСЕ Педро Аграмунта из-за критики его пророссийской политики.

Происхождение и образование

Микеле Николетти родился 19 ноября 1956 года в Тренто (город на севере Италии, административный центр региона Трентино - Альто-Адидже).

В 1980 году окончил философский факультет Болонского университета.

Исследовательская и преподавательская деятельность

До 1987 года преподавал философию и историю в средних школах. Позже занимался исследовательской деятельностью в университетах Италии, а также в Кембриджском университете (Великобритания), Фрайбургском университете (Германия), Университете Нотр-Дам (Индиана, США).

В 1988-1989 годах являлся координатором международных конференций "Ницше и христианство" и "Политическая теология", организованных Институтом религиозных наук в Тренто.

В 1991-2000 годах был научным сотрудником, профессором кафедры политической философии Университета Падуи.

В 1998-2000 годах был членом редакционной группы по разработке руководства по этике в СМИ, инициатором которого выступала Европейская ассоциация этики.

С 2001 года Николетти является профессором политической философии на факультете литературы и философии Трентского университета.

В 2002-2003 годах - координатор проекта "Проблемы генетики: наука, философия и религия" в Центре теологии и естественных наук в Беркли (США).

В 2003-2004 года в Университете Пизы был научным руководителем исследовательского подразделения "Космополитизм, международная демократия и религия".

В 2007-2008 годах был координатором европейского проекта Euroethos (по изучению реакции в разных странах на отказ от военной службы по соображениям совести).

С 2011 года является директором Исследовательского центра им. Антонио Розмини в коммуне Роверето (Трентино - Альто- Адидже).

Партийная и парламентская деятельность

В 2007 года Николетти был членом Национального учредительного собрания Демократической партии (ДП), в 2009-2013 годах - секретарем ДП в Тренто.

В феврале 2013 года был избран депутатом Палаты депутатов (нижняя палата парламента) от ДП, являлся членом Комитета по иностранным делам.

С июня 2013 года - член ПАСЕ. В августе 2014-го был избран главой итальянской делегации в ПАСЕ. С 2013 года состоит в комиссии по иностранным делам, в постоянном комитете по правам человека (в 2013-2015 годах - его секретарь), с 2015 года - в постоянном комитете по внешней политике и внешним связям ЕС.

С 2016 года является главой группы "Социалисты, демократы и зеленые" (избран в сентябре 2015 года).

26 июня 2017 года группа избрала Микеле Николетти своим кандидатом на пост президента ПАСЕ ("за" проголосовали 42 члена из 67 присутствующих).

В октябре 2017 года ПАСЕ приняла резолюцию 2186, проект которой был подготовлен Николетти. В частности, в ней говорится о необходимости адаптировать под новые условия правила участия и представительства стран-членов в уставных органах Совета Европы - ПАСЕ и Комитете министров. Актуальность документа связана с тем, что Россия в работе Ассамблеи не участвует (лишена права голоса в апреле 2014 года).

Личные сведения

Владеет английским языком.

Женат, имеет троих детей.