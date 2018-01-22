Биография замминистра иностранных дел России Александра Грушко

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 января 2018 года президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел РФ Александра Грушко. С 2012 года он занимал пост постоянного представителя России при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе.

Александр Викторович Грушко родился 25 апреля 1955 года в Москве. Его отец - Виктор Грушко (1930-2001), в 1989-1991 годах был заместителем, в 1991 году - первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности СССР.

В 1977 году Александр Грушко окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне - МГИМО МИД России).

С 1977 года работал в системе МИД СССР, затем РФ. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. В частности, в 1977-1980 годах работал в посольстве СССР в Нидерландах, в 1985-1990 годах - в Бельгии.

В 1995-1996 годах - начальник отдела в департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД России.

С 1996 по 2000 год являлся главой делегации РФ по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями на Венских переговорных форумах, представителем РФ в Совместной консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Консультативной комиссии по открытому небу на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

С 2001 по 2002 год - заместитель, с ноября 2002-го по сентябрь 2005 года - директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России.

С 6 сентября 2005 года по 23 октября 2012 года - заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Курировал вопросы общеевропейских и евроатлантических организаций. С марта 2009 года был заместителем председателя Межведомственной комиссии РФ по взаимодействию с НАТО и выполнению Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора, с сентября 2009 года - Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы.

С 23 октября 2012-го по 22 января 2018 года - постоянный представитель Российской Федерации при НАТО в Брюсселе.

Чрезвычайный и полномочный посол (2004).

Награжден орденами Дружбы (2000), Почета (2012), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1996). Отмечен почетной грамотой президента РФ (2015).

Владеет голландским и английским языками.

Женат, имеет сына и дочь.