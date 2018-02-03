Штурмовик Су-25. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 февраля 2018 года в Минобороны РФ сообщили, что при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии потерпел крушение штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). При ведении боя с террористами пилот погиб. По предварительной информации российского военного ведомства, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

В Минобороны уточнили, что российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела летчика.

Су-25 (по классификации НАТО - Frogfoot) - бронированный дозвуковой всепогодный турбореактивный штурмовик. Предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя, уничтожения наземных объектов и малоскоростных воздушных целей. Разработан в первой половине 1970-х годах в опытном конструкторском бюро (ОКБ) П.О. Сухого (Москва). Генеральный конструктор - Павел Сухой, главный конструктор - Олег Самойлович. Рабочий шифр самолета - Т-8.

Опытный образец впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года, его пилотировал заслуженный летчик-испытатель Герой Советского Союза Владимир Ильюшин. Самолет серийно строился на Тбилисском (1978-2008 годы), а также Улан-Удэнском авиационных заводах (1978 год - н. в.). Всего предприятиями выпущено более 1 тыс. 300 машин этого типа. В ВВС СССР находился в эксплуатации с 1981 года, официально был принят на вооружение только в 1987 году Минобороны России планирует использовать самолет в модернизированных вариантах Су-25СМ и Су-25СМ3 как минимум до 2020 года.

Летно-технические характеристики

Экипаж - 1 человек (2 в учебных модификациях). Аэродинамическая схема самолета - двухдвигательный высокоплан с трапециевидным крылом, однокилевым хвостовым оперением и трехопорным убираемым шасси с носовым колесом. Бесфорсажные турбореактивные двигатели размещаются в мотогондолах в месте сопряжения крыла с фюзеляжем. Кабина пилота и двигательные отсеки бронированы. Длина Су-25 - 15,53 м, высота - 4,8 м, размах крыла - 14,36 м. Максимальная взлетная масса - 16 тыс. 500 кг., максимальная боевая нагрузка - 4 тыс. 340 кг. Радиус действия с боевой нагрузкой 2 т - 400 км (у земли) и 700 км (на высоте). Максимальная дальность полета с максимальной боевой нагрузкой - 1 тыс. 250 км, практический потолок - 7 тыс. м.

Вооружение

Двухствольная пушка калибра 30 мм (боезапас 250 снарядов), на 10 точках подвески могут размещаться управляемые ракеты типа "воздух-поверхность" или "воздух- воздух", неуправляемые ракеты, авиационные бомбы, также штурмовик может нести стрелково-пушечные контейнеры с двухствольным пушками калибра 23 мм (боезапас 260 снарядов).

Модификации

Су-25 - базовый серийный; Су-25К ("коммерческий") - экспортный вариант базового; Су-25УБ и Су-25УБК - двухместные учебно-боевые; Су-25УТ и Су-28 - двухместные учебные; Су-25Т (Су-39), Су-25ТМ, Су-25ТК - противотанковые штурмовики; Су-25БМ - буксировщик мишеней; Су-25УТГ - учебно-тренировочный самолет для отработки посадки с использованием наземных и палубных аэрофинишеров (эксплуатируется Морской авиацией ВМФ России); Су-25КМ "Скорпион"- модернизация для ВВС Грузии, выполненная совместно с Израилем.

Боевой опыт

Су-25 в разное время состояли на вооружении порядка 30 государств, в настоящее время этими самолетами располагают армии РФ, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Азербайджана, Армении, Анголы, Ирака, Ирана, КНДР, Перу, Чада и др. Применялись в ходе военных действий в Афганистане (1981-1989 год), ирано-иракской войне (1985-1988 год), войне в Персидском заливе (1990-1991 год), вооруженных конфликтах на территории Таджикистана (1992-1997 год), Абхазии (1992-1993 год), Нагорного Карабаха (1991-1994 год), Чеченской Республики (1994-1996 год, контртеррористическая операция 1999-2009 год), ДР Конго (1998-2000 год), Македонии (2001 год), Южной Осетии (2008 год), на Украине (в 2014 году), на севере Ирака (с 2014 года), в Сирии (с 2015 года).

Аварии и катастрофы

Точное число серьезных авиационных происшествий с участием Су-25 неизвестно. В открытых источниках приводится информация о 12 катастрофах самолетов этого типа (исключая боевые потери) в СССР и РФ, в результате которых погибли в общей сложности 13 человек.