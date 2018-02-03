Боевые потери самолетов Су-25 ВС России. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 февраля 2018 года в Минобороны РФ сообщили, что при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии потерпел крушение штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). При ведении боя с террористами пилот погиб. По предварительной информации российского военного ведомства, самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса. В Минобороны уточнили, что российским Центром примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимаются меры по возвращению тела летчика.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию всех боевых потерь самолетов Су-25 российского военного ведомства. Согласно данным открытых источников, с 1995 года в боевых действиях (с учетом инцидента 3 февраля 2018 года) потеряны 15 штурмовиков Су-25 ВВС (с 2015 года - в составе Воздушно-космических сил, ВКС) России, в результате чего погибли в общей сложности десять летчиков.

4 февраля 1995 года в ходе первой чеченской кампании при атаке наземных целей в районе села Чечен-Аул (Грозненский район) самолет Су-25 368-го отдельного штурмового авиаполка был сбит дудаевцами огнем зенитной самоходной установки "Шилка". Пилот майор Николай Баиров катапультировался, но обнаружен не был и впоследствии признан погибшим. В этом же бою другой Су-25 (бортовой номер "25 красный") того же авиаполка получил после обстрела с земли серьезные повреждения. Пилот подполковник Евгений Деркульский смог долететь до аэродрома и успешно приземлиться. Самолет был списан, позднее установлен в Буденновске в качестве памятника.

5 мая 1995 года Су-25 368-го штурмового авиаполка был сбит огнем с земли в районе села Беной (Ножай-Юртовский район, Чечня). Погиб пилот подполковник Владимир Сарабеев.

4 апреля 1996 года Су-25 368-го штурмового авиаполка при атаке наземных целей близ села Гойты (Урус-Мартановский район, Чечня) был поражен огнем с земли. После отказа правого двигателя и гидросистем пилот майор А. Матвиенко успешно катапультировался и был подобран вертолетом Ми-8 поисково-спасательной службы.

5 мая 1996 года в районе Урус-Мартана (Чечня) штурмовик Су-25УБ 368-го штурмового авиаполка был сбит при выходе из атаки, предположительно, из переносного зенитно-ракетного комплекса. Погибли оба летчика - полковник Игорь Свиридов и майор Олег Исаев.

9 сентября 1999 года близ села Карамахи (Буйнакский район Дагестана) потерпел крушение Су-25 960-го штурмового авиаполка. Пилот успешно катапультировался и выжил. По одной из версий, огнем боевиков с земли был перебит топливопровод, по другой - причиной аварии стали технические неполадки.

3 октября 1999 года в окрестностях села Толстой-Юрт (Грозненский район Чечни) Су-25 899-го гвардейского штурмового авиаполка ВВС России при полете на малой высоте врезался в гору. Погиб пилот подполковник Андрей Хмелевский. По одной из версий, самолет был поражен огнем ПЗРК с земли.

13 декабря 1999 года близ села Чишки (Грозненский район, Чечня) загорелся в воздухе и потерпел крушение Су-25 368-го штурмового авиаполка. Пилот полковник Сергей Борисюк катапультировался и был спасен спецназом ГРУ. В СМИ назывались две вероятных причины аварии - обстрел с земли и возгорание неуправляемого реактивного снаряда на подкрыльевом пилоне.

22 января 2000 года штурмовик Су-25 (бортовой номер "25 красный") 461-го штурмового авиаполка был поражен огнем ПЗРК противника в районе Грозного и совершил вынужденную посадку с неработающим левым двигателем. Пилот майор А. Карманов не пострадал, самолет был списан.

14 июня 2001 года два штурмовика Су-25 461-го штурмового авиаполка (бортовой номер одной из машин - "05") столкнулись с горой на высоте 2,6 тыс. м в 12 км к югу от села Итум-Кали (Чечня). Самолеты в паре выполняли боевое задание на территории Шатойского района. Пилоты, подполковник Юрий Якименко (ведущий самолет) и капитан Олег Подсидков (ведомый), погибли. Причиной катастрофы стала плохая видимость.

29 апреля 2002 года в 4 км восточнее села Дышне-Ведено (Веденский район, Чеченская Республика) штурмовик Су-25 368-го штурмового авиаполка потерпел катастрофу при выходе из пикирования. Летчик Игорь Безрягин погиб. Причиной крушения стала ошибка пилота.

8 августа 2008 года в ходе операции по принуждению Грузии к миру штурмовик Су-25БМ 368-го штурмового авиаполка был сбит из ПЗРК в районе Зарской дороги (Южная Осетия). Пилот подполковник Олег Теребунский катапультировался, при спуске на парашюте был обстрелян югоосетинскими ополченцами, но не пострадал.

9 августа 2008 года в ходе операции по принуждению Грузии к миру штурмовик Су-25БМ 368-го штурмового авиаполка, выполнявший в районе населенного. пункта Дзау (Южная Осетия) боевое прикрытие с воздуха колонны танков российской 58-й армии, был сбит огнем ПВО с земли. Пилот майор Владимир Едаменко погиб. 5 сентября 2008 года ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

9 августа 2008 года штурмовик Су-25СМ 368-го штурмового авиаполка был дважды поражен огнем из ПЗРК в районе Цхинвала (Южная Осетия). Пилот полковник Сергей Кобылаш отвел поврежденный самолет от города, успешно катапультировался и был эвакуирован на вертолете. 5 сентября 2008 года ему присвоено звание Героя Российской Федерации.