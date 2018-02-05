Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 февраля 2018 года Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ задержаны высокопоставленные чиновники правительства Дагестана по делу о мошенничестве при реализации социальных программ в республике. Среди них врио председателя правительства республики Абдусамад Гамидов, врио заместителей главы правительства Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования республики Шахабас Шахов. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана за последние двадцать лет.

2 октября 1998 года прокуратура Дагестана выдала ордер на арест председателя республиканского отделения Пенсионного фонда Шарапутдина Мусаева. Его подозревали в причастности к хищению 43 млн рублей, предназначенных для выплаты пенсий и детских пособий. Мусаев скрылся от следствия, несколько лет находился в розыске и был убит в Москве в 2005 году.

1 ноября 1998 года министр юстиции Дагестана Тажудин Бижамов был арестован по обвинению в хищении из бюджета республики 60 млн рублей. При обыске у него было обнаружено холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы, а также коллекция ювелирных изделий. В середине 1990-х его уже подозревали в хищении 1 млрд рублей из бюджета, однако вина министра не была доказана. В начале 1999 года Бижамов был снят с поста главы минюста, но уголовное дело в отношении него прекратили.

2 июня 2013 года был арестован мэр Махачкалы Саид Амиров. Его обвинили в организации убийства сотрудника Следственного комитета, подготовке покушения на руководителя дагестанского отделения Пенсионного фонда (по версии следствия, самолет с чиновником планировалось сбить из ПЗРК) и незаконном обороте оружия. 9 июля 2014 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к 10 годам строгого режима за подготовку теракта. 27 августа 2015 года в отношении экс-мэра вынесен новый приговор - по делу об убийстве сотрудника СК РФ. По совокупности преступлений он был приговорен к пожизненному заключению.

13 сентября 2013 года в Дагестане был задержан первый замминистра промышленности и энергетики республики, бывший мэр Каспийска Руслан Гаджибеков. Его обвинили в соучастии в похищении с целью выкупа 17-летнего сына директора местного ликероводочного завода. За освобождение подростка злоумышленники потребовали у его отца 45 млн рублей. 27 июня 2015 года Советский районный суд Махачкалы приговорил Гаджибекова к семи годам строгого режима. 21 декабря 2017 года Верховный суд отменил приговор и вернул дело в суд первой инстанции для его повторного рассмотрения из-за нарушений при ведении следствия.

19 января 2014 года в Москве был задержан вице-премьер Дагестана Магомедгусен Насрутдинов по обвинению в крупном мошенничестве. По данным следствия, в 2002 году Насрутдинов, занимавший в то время должности гендиректора ООО "Дагестанрегионгаз" и председателя правления ОАО "Даггаз", организовал сделку по продаже более 1 млн м газовых сетей в республике по заниженной стоимости. В результате федеральному бюджету и компании "Газпром" был нанесен ущерб в размере более 130 млн рублей. 23 января 2014 года Насрутдинов был освобожден от должности, вместе с ним постов в правительстве лишились министр промышленности и энергетики Ризван Газимагомедов и министр по управлению госимуществом Марат Ильясов. 22 апреля 2016 года Верховный суд Дагестана приговорил Насрутдинова к пяти годам лишения свободы. Бывший чиновник свою вину не признал.

20 марта 2014 года в отношении замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Сергея Чепурного было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями на посту главы Тарумовского района республики. Также Чепурного обвинили в избиении 76-летнего пастуха и организации преднамеренного банкротства муниципального предприятия. 30 сентября 2016 года бывший замминистра был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Однако в тот же день судимость с него была снята, так как он подпал под амнистию.

10 сентября 2015 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал главу отделения Пенсионного фонда по Дагестану, олимпийского чемпиона по вольной борьбе Сагида Муртазалиева. Он проходит в качестве подозреваемого по делу об убийстве сотрудника Центра противодействия экстремизму МВД Дагестана и покушении на убийство замглавы администрации Кизляра, а также финансировании терроризма. Муртазалиев, который в настоящее время находится за рубежом (по одной из версий, в Объединенных Арабских Эмиратах), объявлен в международный розыск.

7 апреля 2017 года в отношении вице-премьера Дагестана Билала Омарова возбуждено уголовное дело о служебном подлоге. По версии следствия, в 2013 году Омаров, возглавлявший предприятие "Запкаспрыбвод", заключил фиктивный договор аренды спецтехники, благодаря чему были похищены 6,9 млн рублей. В августе 2017 года в отношении Омарова завели еще два дела: по фактам мошенничества и служебного подлога. В январе 2018 года чиновник был отстранен от должности на период следствия.

18 января 2018 года управление Следственного комитета России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении главы Махачкалы Мусы Мусаева по факту превышения полномочий при выделении земельных участков. 21 января он был арестован. По данным следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно передал земельный участок из муниципальной собственности частной компании, ущерб республиканскому бюджету при этом составил порядка 80 млн рублей. 26 января Мусаев был временно отстранен от должности мэра Махачкалы. Свою вину он не признает.