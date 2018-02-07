День российской науки. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 февраля ежегодно, с 2000 года, в РФ отмечается День российской науки. Он был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 7 июня 1999 года в ознаменование 275-летия со дня создания в России национальной Академии наук.

В рамках празднования проводятся научные конференции и семинары, встречи с учеными, различные выставки. С 2009 года ко Дню российской науки приурочено торжественное вручение премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.

История российской Академии наук

8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года указом императора Петра I в Санкт-Петербурге была основана Академия наук и художеств. Затем она носила названия: Императорская академия наук и художеств в Санкт-Петербурге (1747-1803), Императорская академия наук (1803-1836), Императорская Санкт-Петербургская академия наук (1836-1917). В мае 1917 года была переименована в Российскую академию наук. В 1925 году получила название Академия наук (АН) СССР.

В 1934 году АН СССР была переведена из Ленинграда (ныне - Санкт-Петербург) в Москву вместе с рядом научных учреждений (на основании постановления Совета народных комиссаров СССР от 25 апреля 1934 года).

21 ноября 1991 года была организована Российская академия наук (РАН), которая стала правопреемницей АН СССР на территории России.

На основании федерального закона РФ от 27 сентября 2013 года "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" в 2014 году к РАН были присоединены Российская академия медицинских наук (РАМН) и Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН).

РАН

В настоящее время Российская академия наук является некоммерческой организацией, по форме - федеральным государственным бюджетным учреждением (ФГБУ). Учредитель - правительство России. Государственная академия занимается фундаментальными исследованиями в области естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, а также осуществляет руководство научными исследованиями в РФ.

В структуру РАН входят 13 отделений по областям и направлениям науки (например, историко-филологических наук , химии и наук о материалах и др.), три региональных отделения (Дальневосточное, Сибирское, Уральское) и 15 региональных научных центров.

Предельная численность членов РАН составляет 2 тыс. 154 человека: 948 академиков и 1 тыс. 206 членов-корреспондентов. Такой состав академии был утвержден распоряжением правительства РФ от 17 июня 2014 года. По состоянию на 7 февраля 2018 года фактическое число академиков составляет 892 человека, членов-корреспондентов - 1 тыс. 119.

Организации, осуществляющие научную деятельность

По данным Росстата, в 2016 году (более поздние данные не публиковались) научные исследования и разработки в России выполняли 4 тыс. организаций - научно-исследовательских, конструкторских, проектных, промышленных и др. (всего в них было занято 722,3 тыс. человек). Из них 420 организаций занимались исследованиями, связанными с нанотехнологиями (15,7 тыс. человек). Непосредственно научные исследования вели 370,4 тыс. работников, среди них 27,43 тыс. докторов наук и почти 81 тыс. кандидатов наук. Подготовкой аспирантов занимались 1,36 тыс. организаций (всего в России в 2016 году было около 98,35 тыс. аспирантов).

Российские ученые - лауреаты Нобелевской премии

За научные достижения 15 российских и советских ученых удостоены Нобелевской премии. Из них двое получили премию по физиологии и медицине - физиолог Иван Павлов (1904) и патолог Илья Мечников (1908); один по химии - физикохимик Николай Семенов (1956); 12 ученых стали лауреатами премии по физике: Илья Франк, Игорь Тамм и Павел Черенков (1958, за совместное открытие), Лев Ландау (1962), Петр Капица (1978), Жорес Алферов (2000), Константин Новосёлов и Андрей Гейм (2010) и др.