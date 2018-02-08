XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9-25 февраля 2018 г. в Пхёнчхане (Республика Корея) пройдут XXIII зимние Олимпийские игры.

Выборы города проведения зимней Олимпиады 2018 г.

Пхёнчхан был выбран городом проведения XXIII зимних Олимпийских игр 6 июля 2011 г. на 123-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Дурбане (ЮАР). Южнокорейский город опередил по итогам голосования Мюнхен (Германия) и Анси (Франция). Ранее Пхёнчхан претендовал на проведение зимних Игр 2010 и 2014 гг., однако уступал это право Ванкуверу (Канада) и Сочи (Россия) соответственно.

Даты проведения Игр

Официальное открытие XXIII зимних Олимпийских игр состоится 9 февраля 2018 г., закрытие - 25 февраля 2018 г. Продолжительность Игр составит 17 дней. Это будет вторая Олимпиада, которая пройдет на территории Республики Корея. Ранее, в 1988 г., XXIV летние Олимпийские игры принимала столица страны - Сеул.

Эстафета олимпийского огня

Олимпийский огонь в преддверии зимних Игр в Пхёнчхане был зажжен в Олимпии (Греция) 24 октября 2017 г., церемонию провела греческая актриса Катерина Леху. Она передала огонь соотечественнику - лыжнику Апостолосу Ангелису, будущему участнику Игр 2018 г. У него, в свою очередь, огонь принял бывший южнокорейский футболист Пак Чи Сон (четырехкратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе клуба "Манчестер Юнайтед"). На протяжении восьми дней эстафета длиной в 2 тыс. 129 км проходила по территории Греции, факелоносцами стали 505 человек. Конечным пунктом эстафеты на территории Греции являлся афинский стадион "Панатинаикос", в 1896 г. принимавший первую Олимпиаду современности.

31 октября 2017 г. огонь был передан представителям организационного комитета Игр в Пхёнчхане. После этого его переместили на самолете в Инчхон, где 1 ноября стартовал южнокорейский этап эстафеты. Первым факелоносцем стала юная фигуристка Ю Ён, которая в 2016 г. в возрасте 11 лет выиграла взрослый чемпионат Республики Корея. Продолжительность эстафеты составляет 101 день, в течение которых олимпийский огонь пронесут по девяти провинциям, восьми городам центрального подчинения и 151 уезду. Общая протяженность маршрута - 2 тыс. 18 км, количество факелоносцев - 7 тыс. 500 человек. Слоган пробега - Let Everyone Shine ("Пусть каждый сияет"). Эстафета завершится 9 февраля 2018 г., когда в день открытия Игр огонь будет доставлен на Олимпийский стадион в Пхёнчхане, где произойдет зажжение специальной чаши.

Программа и участники

В программу Игр в Пхёнчхане входят 15 дисциплин: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, шорт-трек.

Официальные мероприятия и соревнования пройдут на 15 спортивных объектах, большинство из них расположены на территории двух кластеров - горного (Пхёнчхан) и прибрежного (г. Каннын).

На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане впервые будут представлены четыре вида программы: масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), дабл-микст в керлинге (команды из двух человек - мужчины и женщины) и командные соревнования в горнолыжном спорте. Наряду с этим, из списка дисциплин был исключен параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины).

В общей сложности в Пхёнчхане будут разыграны 102 комплекта медалей (на четыре больше, чем на зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи).

Ожидается, что в Играх примут участие около 3 тыс. спортсменов, которые представят 92 национальных олимпийских комитета. По итогам квалификационных соревнований право выступить на зимней Олимпиаде впервые получили атлеты, представляющие олимпийские комитеты Малайзии (фигурное катание), Нигерии (бобслей и скелетон), Сингапура (шорт- трек), Эквадора (лыжные гонки) и Эритреи (горнолыжный спорт), а также частично признанного Косово (горнолыжный спорт). Из-за приостановки в декабре 2017 г. членства Олимпийского комитета России в МОК допущенные к состязаниям отечественные спортсмены примут участие в Играх в статусе "олимпийских атлетов из России".

Одним из участников соревнований по лыжному спорту станет Пита Тауфатофуа из Королевства Тонга. Ранее, на XXXI летней Олимпиаде 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия), он выступал как тхэквондист.

Самой молодой участницей Игр станет 15-летняя китаянка У Мэн, которая выступит в соревнованиях по фристайлу. Наиболее возрастными атлетами будут канадская керлингистка Шерил Бернард (51 год) и финский керлингист Томи Рантамяки (49 лет).

По словам генерального секретаря оргкомитета Игр, Ё Хён Гу, общая стоимость подготовки к соревнованиям, включая строительство инфраструктуры, составила 14 трлн вон (12,5 млрд долларов США). 0спо/скт/сау.