Зимние Олимпийские игры. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 февраля 2018 г. в Пхёнчхане (Республика Корея) состоится открытие XXIII зимних Олимпийских игр.

Зимние Олимпийские игры - крупнейшие международные соревнования по зимним видам спорта. Проводятся с 1924 г. каждые четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета.

Разделение Олимпиад на летние и зимние

Первые Олимпийские игры современности прошли в 1896 г. в Афинах (Греция). До 1924 г. разделение Олимпиад на летние и зимние отсутствовало. Соревнования по зимним видам спорта проводились в рамках Игр 1908 и 1920 гг., но за несколько месяцев до открытия основных соревнований или уже после них, осенью. С 1924 г. летние и зимние Олимпийские игры проходят отдельно.

Первые зимние Олимпийские игры

На первых зимних Играх в Шамони (Франция) с 25 января по 5 февраля 1924 г. были разыграны 16 комплектов медалей в девяти дисциплинах - бобслее, керлинге, хоккее с шайбой, фигурном катании, конькобежном спорте, гонках военных патрулей (прообраз биатлона), лыжных гонках, лыжном двоеборье и прыжках на лыжах с трамплина. Участие в соревнованиях приняли 258 спортсменов из 16 стран. Наибольшее число наград в неофициальном медальном зачете получили представители Норвегии (17), Финляндии (11), США и Великобритании (по 4). По количеству первых мест победили норвежцы и финны (по 4), обошедшие австрийцев и швейцарцев (по 2).

Места проведения зимних Олимпийских игр

В течение 1924-2014 гг. зимние Олимпиады были проведены 22 раза (в 1924-1992 гг. - в один год с летними). Игры, которые предполагалось провести в 1940 г. в Гармиш- Партенкирхене (Германия) и 1944 г. в Кортина-д’Ампеццо (Италия), отменили из-за Второй мировой войны. За ними не был закреплен порядковый номер (летние Игры, не состоявшиеся из-за Первой и Второй мировых войн, сохранили свои номера). В 1994 г. Игры в норвежском Лиллехаммере состоялись спустя два года после зимней Олимпиады во французском Альбервиле, чтобы в будущем избежать проведения зимних и летних Игр в один и тот же год.

Зимние Олимпиады проводились на территориях 11 государств. Четыре раза соревнования принимали США (1932, 1980 - Лейк-Плэсид; 1960, Скво-Вэлли; 2002, Солт-Лейк- Сити), три раза - Франция (1924, Шамони; 1968, Гренобль; 1992, Альбервиль), два раза - Швейцария (1928, 1948 - Санкт- Мориц), Норвегия (1952, Осло; 1994, Лиллехаммер), Италия (1956, Кортина-д’Ампеццо; 2006, Турин), Австрия (1964, 1976 - Инсбрук), Япония (1972, Саппоро; 1998, Нагано) и Канада (1988, Калгари; 2010, Ванкувер), по одному разу - Германия (1936, Гармиш-Партенкирхен), Югославия (1984, Сараево; ныне - столица Боснии и Герцеговины) и Россия (2014, Сочи).

Виды спорта, представленные на зимних Олимпиадах

В настоящее время в программу зимних Игр входят 15 дисциплин: биатлон (постоянно - с 1960 г.), бобслей (1964), горнолыжный спорт (1936), керлинг (1998), конькобежный спорт (1924), лыжное двоеборье (1924), лыжные гонки (1924), прыжки на лыжах с трамплина (1924), санный спорт (1964), скелетон (2002), сноуборд (1998), фигурное катание (1924), фристайл (1992), хоккей с шайбой (1924), шорт-трек (1992).

Наиболее титулованные команды и спортсмены

Самой титулованной командой за время проведения зимних Олимпийских игр является сборная Норвегии, спортсмены которой выиграли 118 золотых медалей. Следом за ней располагаются США (96), Германия (78, без учета наград Объединенной германской команды в 1956-1964 гг., а также ФРГ и ГДР в 1968-1988 гг.) и СССР (78; без учета девяти золотых наград, завоеванных спортсменами Объединенной команды в 1992 г. и 47 золотых медалей, выигранных атлетами Российской Федерации, начиная с 1994 г.).

Наиболее титулованный спортсмен в истории зимних Игр - норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален. В 1998-2014 гг. он завоевал восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.

Самая титулованная спортсменка в истории зимних Олимпиад - норвежская лыжница Марит Бьорген. В 2002-2014 гг. она получила шесть золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль.

Зимние Олимпийские игры 2018 г.

XXIII зимняя Олимпиада будет проходить в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. Ожидается, что в Играх примут участие 2925 спортсменов, которые представят 92 национальных олимпийских комитета. Они разыграют 102 комплекта медалей. На зимней Олимпиаде в Пхёнчхане впервые будут представлены четыре вида программы: масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), дабл-микст в керлинге (команды из двух человек - мужчины и женщины) и командные соревнования в горнолыжном спорте.