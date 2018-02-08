Олимпийские символы. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 февраля 2018 г. в Пхёнчхане (Республика Корея) состоится открытие XXIII зимних Олимпийских игр. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об олимпийских символах.

В число основных символов Олимпийских игр входят олимпийские кольца, флаг, эмблема, клятва, девиз, гимн и олимпийский огонь.

Олимпийские кольца

Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных колец. Может использоваться как его одноцветный вариант, так и сочетание синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов. Был предложен в 1913 г. французом Пьером де Кубертеном, являвшимся инициатором проведения современных Олимпийских игр. Согласно Олимпийской хартии, символ олицетворяет единство пяти континентов (Африка, Европа, Южная и Северная Америка, Азия, Австралия с Океанией) и встречу атлетов со всего мира во время Игр.

Флаг

Олимпийский флаг, представляющий собой белое полотнище с расположенными по центру олимпийскими кольцами, был поднят в ходе олимпийского конгресса, проходившего в июне 1914 г. в Париже (Франция). Это событие было приурочено к 20-летию современного Олимпийского движения. Впервые в качестве атрибута Олимпийских игр флаг появился в 1920 г. в Антверпене (Бельгия).

Эмблема

Официальная олимпийская эмблема была создана в 1913 году бароном Пьером де Кубертеном, она состоит из традиционных пяти колец. В эмблеме Олимпийских игр к кольцам добавляют символ города или государства, принимающего Олимпиаду, или какого-либо другого изображения. Как правило, указываются год и место проведения Игр.Официальная олимпийская эмблема состоит из традиционных пяти колец. В эмблеме Олимпийских игр к кольцам добавляют символ города или государства, принимающего Олимпиаду, или какого-либо другого изображения. Как правило, указываются год и место проведения Игр.

Клятва

Олимпийская клятва, текст которой также был разработан в 1913 г. Пьером де Кубертеном, впервые прозвучала в 1920 г. в Антверпене. Ее озвучил бельгийский фехтовальщик Виктор Бойн. С тех пор, по установившейся традиции, клятву от имени всех олимпийцев произносил на открытии Игр спортсмен принимающей страны. Ее текст несколько раз менялся. До 2018 г. действовал вариант, который был предложен в декабре 1999 г. и представлен в 2000 г. во время открытия XXVII летней Олимпиады в Сиднее (Австралия): "От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, без применения допинга и любых препаратов, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд".

В 1968 г. Международный олимпийский комитет (МОК) по предложению Олимпийского комитета СССР включил в церемонию открытия Игр олимпийскую клятву судей, и в феврале 1972 г. она стала частью церемонии открытия зимней Олимпиады в японском Саппоро. Впервые в истории летних Игр клятва судей прозвучала в августе 1972 г. в Мюнхене (ФРГ). Ее произнес немецкий судья по конному спорту Хайнц Поллай: "От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем выполнять наши обязанности на этих Олимпийских играх с полной беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе".

Начиная с летних Игр 2012 г. в Лондоне (Великобритания) также озвучивалась олимпийская клятва тренеров. Тогда ее произнес британский специалист Эрик Фаррелл, работающий с атлетами-гребцами: "От имени всех тренеров и остальных людей из окружения спортсменов я обещаю, что мы будем вести себя так, чтобы поддерживать спортивный дух и честную игру, в соответствии с основными принципами олимпийского движения".

В сентябре 2017 г. МОК изменил регламент, касающийся олимпийской клятвы. Начиная с Игр в Пхенчхане три упомянутые клятвы будут объединены в одну с целью сокращения данного этапа церемонии открытия. Представитель каждой из трех групп произнесет фразу: "От имени атлетов", "От имени всех судей" и "От имени всех тренеров и официальных лиц". После этого один из спортсменов озвучит текст общей клятвы: "Мы обещаем, что будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе. Мы привержены спорту без допинга и обмана. Мы делаем это во славу спорта, во имя чести своих команд и с уважением к фундаментальным принципам олимпизма".

Девиз

Олимпийский девиз - "Быстрее, выше, сильнее!" (лат. "Citius, Altius, Fortius!") - также был предложен Пьером де Кубертеном. Авторство фразы принадлежит священнику- доминиканцу Анри Дидону, соратнику де Кубертена по возрождению Игр. Впервые девиз прозвучал на Олимпиаде в Париже в 1924 г. Неофициальным девизом Игр является фраза "Главное - не победа, а участие". В обиход ее ввел де Кубертен, но первым эти слова произнес американский епископ Этельберт Талбот в связи с неудачей итальянского бегуна Пиетри Дорандо на Олимпиаде 1908 г. в Лондоне. Атлет, занявший первое место в марафонском забеге, был дисквалифицирован за помощь от посторонних: к концу дистанции атлет несколько раз падал из-за теплового удара, к финишу его довел за руку один из судей.

Талисман

Олимпийский талисман впервые появился на зимних Играх во французском Гренобле в 1968 г. Это была фигурка лыжника по имени Шюсс (имя совпадало с названием одного из видов спуска в горнолыжном спорте). Талисманом летних Игр 1968 г. в Мехико (Мексика) стал Красный Ягуар. Он был создан на основе расцветки каменного трона в виде рычащего зверя: этот артефакт был найден при археологических раскопках в Чичен-Ица - древней столице майя. В 1972 г. понятие "олимпийский талисман" было официально закреплено, и первым общепризнанным талисманом летних Игр стала такса Вальди, встречавшая участников и гостей Олимпиады в Мюнхене. По решению МОК, талисманом может стать изображение человека, животного или сказочного существа. Процедура выбора талисмана не регламентируется, решение принимают организаторы Игр.

Гимн

Олимпийский гимн впервые прозвучал в 1896 г. на церемонии открытия первой Олимпиады современности в Афинах (Греция). Хор из 150 человек исполнил кантату, написанную греческим оперным композитором Спиросом Самарасом на слова его соотечественника - поэта Костиса Паламаса. Авторы музыки и слов главной песни Игр были выбраны первым президентом МОК - греком Деметриусом Викеласом. В последующие годы гимн создавался представителями страны - организатора Игр, но в 1958 г. МОК объявил произведение Самараса и Паламаса официальным олимпийским гимном. Начиная с зимней Олимпиады 1960 г. в Скво-Вэлли (шт. Калифорния, США) он звучит во время церемоний открытия и закрытия Игр - при подъеме и спуске олимпийского флага. Как правило, гимн исполняется на официальном языке принимающей страны, однако были и исключения - инструментальные версии, исполнение на греческом языке, а также на двух языках: на греческом и на языке принимающей страны.

Олимпийский огонь и его эстафета

Согласно верованиям древних греков, огонь имел божественное происхождение и был дарован людям титаном Прометеем, похитившим его со священной горы Олимп. Во время проведения античных Олимпийских игр горение огня поддерживалось в святилищах Зевса, Геры и Гестии, расположенных в Олимпии.

Олимпийский огонь, символизирующий мир и единство, является одним из основных церемониальных элементов Олимпийских игр современности. Впервые после возобновления традиции проведения Олимпиад он появился на летних Играх 1928 г. в Амстердаме (Нидерланды). В чаше Марафонской башни Олимпийского стадиона его зажег сотрудник местной электроэнергетической компании.

Впервые эстафета олимпийского огня была проведена в 1936 г. накануне летних Игр в Берлине (Германия). Инициатором ее проведения стал генеральный секретарь организационного комитета Игр Карл Дим. Церемония зажжения огня при помощи вогнутого зеркала состоялась 20 июля в Олимпии, после чего эстафета прошла по территориям Греции, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии и Германии. Протяженность маршрута составила более 3 тыс. км, а количество факелоносцев превысило 3 тыс. человек. Огонь на Олимпийском стадионе Берлина зажег немецкий бегун Фриц Шильген.

В настоящее время зажжение олимпийского огня в Греции является традиционным событием, предваряющим эстафеты летних и зимних Игр. Как правило, церемонию проводят изображающие древнегреческих жриц актрисы. Одна из них зажигает огонь с помощью параболического зеркала, фокусирующего солнечные лучи. Помимо основного факела, в Олимпии зажигают и специальные лампы, предназначенные для хранения огня на случай, если основной факел (или даже огонь на самих Играх) погаснет по непредвиденной причине.

В ходе эстафеты огонь доставляется в город, в котором проводятся Олимпийские игры. Как правило, в пробеге принимают участие известные спортсмены, представители культуры и науки, общественные деятели. Если маршрут эстафеты предполагает перемещение олимпийского огня по воздуху, то на борту самолета его горение поддерживается не в факеле, а в закрытых лампах. В день открытия Олимпиады огонь зажигается в специальной чаше стадиона, принимающего соревнования, или вблизи него. В ходе церемонии закрытия Игр огонь гасят.

Огонь для зимней Олимпиады впервые был зажжен в городе Гармиш-Партенкирхен (Германия), принимавшем Игры 1936 г. Тогда для зимних Игр его еще не доставляли из Греции. Огонь для зимних Олимпийских игр в Осло (Норвегия, 1952) и Скво- Вэлли (1960) зажигали в дер. Моргедаль (Норвегия), а для Олимпиады в Кортина-д'Ампеццо (Италия, 1956) - в Риме. В Греции торжественная церемония впервые в истории состоялась лишь в преддверии зимней Олимпиады 1964 г. Огонь самолетом был переправлен в Вену (Австрия), откуда его доставили в Инсбрук, принимавший Игры. 0спо/скю/сау.