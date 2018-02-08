Знаменосцы российской команды на зимних Олимпийских играх. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Нейтральный флаг, под которым 9 февраля 2018 г. на церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Республика Корея) выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом соревнований. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о том, кто являлся знаменосцами сборных СССР и России, а также Объединенной команды в ходе церемоний открытия предыдущих зимних Олимпиад.

Советские спортсмены дебютировали на зимних Олимпийских играх в 1956 г. Знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия VII зимних Олимпийских игр (Кортина- д'Ампеццо, Италия) 26 января 1956 г. был многократный чемпион мира по конькобежному спорту Олег Гончаренко. На Играх 1956 г. он завоевал бронзовые награды на дистанциях 5000 м и 10000 м.

18 февраля 1960 г. советский флаг в ходе церемонии открытия VIII зимней Олимпиады (Скво-Вэлли, шт. Калифорния, США) нес олимпийский чемпион (1956) по хоккею Николай Сологубов. На Играх 1960 г. в составе команды Советского Союза он стал обладателем бронзовой медали.

29 января 1964 г. знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия IX зимних Олимпийских игр (Инсбрук, Австрия) был четырехкратный олимпийский чемпион (1956 - дважды, 1960 - дважды) по конькобежному спорту Евгений Гришин. На Играх 1964 г. он стал обладателем серебряной медали на дистанции 500 м.

6 февраля 1968 г. советский флаг в ходе церемонии открытия X зимней Олимпиады (Гренобль, Франция) нес чемпион мира (1967) по биатлону Виктор Маматов. На Играх 1968 г. он стал обладателем золотой награды в составе эстафетной команды.

3 февраля 1972 г. знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия XI зимних Олимпийских игр (Саппоро, Япония) был двукратный чемпион мира (1970) по лыжным гонкам Вячеслав Веденин. На Играх 1972 г. он завоевал золотые медали в индивидуальной гонке на 30 км и в эстафете.

4 февраля 1976 г. советский флаг в ходе церемонии открытия XII зимней Олимпиады (Инсбрук, Австрия) нес олимпийский чемпион (1972), двукратный чемпион мира (1970, 1971) по хоккею Владислав Третьяк. На Играх 1976 г. в составе команды Советского Союза он вновь стал обладателем золотой медали.

13 февраля 1980 г. знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия XIII зимних Олимпийских игр (Лейк- Плэсид, шт. Нью-Йорк, США) был трехкратный олимпийский чемпион (1968, 1972, 1976), многократный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов. На Играх 1980 г. он завоевал золотую медаль в эстафете.

8 февраля 1984 г. советский флаг в ходе церемонии открытия XIV зимней Олимпиады (Сараево, Югославия, ныне - Босния и Герцеговина) вновь нес Владислав Третьяк. На Играх 1984 г. в составе команды Советского Союза он завоевал третью в карьере золотую олимпийскую медаль.

13 февраля 1988 г. знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия XV зимних Олимпийских игр в Калгари (Канада) был фигурист Андрей Букин. На Играх 1988 г. в паре с Натальей Бестемьяновой он выиграл соревнования в спортивных танцах на льду.

8 февраля 1992 г. олимпийский флаг, под которым на XVI зимних Олимпийских играх в Альбервиле (Франция) выступала Объединенная команда (включала представителей шести бывших союзных республик - России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Украины), нес олимпийский чемпион (1988), многократный чемпион мира по биатлону Валерий Медведцев. На Играх 1992 г. он стал обладателем серебряной медали в составе эстафетной команды.

12 февраля 1994 г. знаменосцем сборной России на церемонии открытия XVII зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере (Норвегия) был олимпийский чемпион (1988) и чемпион мира (1989) по биатлону Сергей Чепиков. На Играх 1994 г. он выиграл спринтерскую гонку на 10 км.

7 февраля 1998 г. российский флаг в ходе церемонии открытия XVIII зимней Олимпиады (Нагано, Япония) нес олимпийский чемпион (1988) и чемпион мира (1997) по лыжным гонкам Алексей Прокуроров.

8 февраля 2002 г. знаменосцем сборной России на церемонии открытия XIX зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк- Сити (шт. Юта, США) вновь был Алексей Прокуроров.

10 февраля 2006 г. российский флаг в ходе церемонии открытия XX зимней Олимпиады (Турин, Италия) нес конькобежец Дмитрий Дорофеев. На Играх 2006 г. он стал обладателем серебряной медали на дистанции 500 м.

12 февраля 2010 г. знаменосцем сборной России на церемонии открытия XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере (Канада) был двукратный чемпион мира (2008, 2009) по хоккею Алексей Морозов.

7 февраля 2014 г. российский флаг в ходе церемонии открытия XXII зимней Олимпиады (Сочи, Краснодарский край) нес чемпион мира (2011) по бобслею Александр Зубков.