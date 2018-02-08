Руководители советских и российских делегаций на Олимпийских играх. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. Руководителем олимпийской делегации российских спортсменов на XXIII зимних Играх в Пхёнчхане (Республика Корея, 9-25 февраля 2018 г.) будет первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал руководителей российских спортивных делегаций на Олимпиадах.

Российская империя

В первый и последний раз на Олимпийских играх команда Российской империи в большом составе была представлена в Стокгольме (Швеция) в 1912 г. Ее возглавлял великий князь Дмитрий Павлович Романов (двоюродный брат императора Николая II). Князь лично участвовал в соревнованиях по конкуру, но медалей не завоевал.

СССР

Советские атлеты дебютировали на летних Олимпийских играх, проходивших в 1952 г. в Хельсинки (Финляндия). Руководителем официальной делегации был назначен председатель Всесоюзного комитета по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР Николай Романов. Он же возглавлял делегацию и на Играх 1956 и 1960 гг. (в 1960 г. - как председатель Союза спортивных обществ и организаций СССР).

Вплоть до распада СССР советскую делегацию возглавляли руководители или заместители главы Комитета по делам физкультуры и спорта (с 1986 г. носил название Госкомитет СССР по физкультуре и спорту). В 1968-1980 гг. на трех летних и трех зимних Олимпиадах делегацию возглавлял председатель комитета Сергей Павлов. Затем делегациями руководили глава ведомства Марат Грамов или его заместитель Виктор Маматов.

Другие государственные деятели из СССР за рубеж на олимпийские соревнования не выезжали. Московскую Олимпиаду 1980 г. лично открывал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Объединенная команда

На зимних Играх 1992 г. делегацию Объединенной команды, выступавшей под олимпийским флагом, возглавлял Виктор Маматов, на летних Играх - последний председатель Госкомитета СССР по физкультуре и спорту Николай Русак.

Россия

С 1994 г. руководителями российских спортивных делегаций на Олимпийских играх традиционно были функционеры ОКР, спортивных ведомств или основных спортивных федераций: Валентин Сыч (1994), Анатолий Колесов (1996, 2000, 2004), Виктор Маматов (1998, 2002), Владимир Васин (2006, 2008, 2010), Павел Колобков (2012) и Александр Кравцов (2014). Руководителем российской спортивной делегации на летних Играх 2016 г. в Рио-де-Жанейро (Бразилия) был директор- руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Игорь Казиков. Другие высокопоставленные российские спортивные функционеры или государственные деятели приезжали на игры только как частные лица. Так, в 2006 г. на зимних Играх в Турине (Италия) присутствовал председатель Госкомитета РФ по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов.

В качестве гостя Олимпийские игры за рубежом один раз посетил премьер-министр России: Владимир Путин в рамках рабочего визита побывал на открытии летних Игр 2008 г. в Пекине (Китай).

В качестве президента РФ Владимир Путин открывал зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 г. 0сау/сиг/спо.