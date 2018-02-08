Биографии кандидатов на пост президента РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 февраля 2018 года Центральная избирательная комиссия РФ завершила процесс регистрации кандидатов в президенты. В итоге за высший государственный пост продолжат бороться восемь человек.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографии претендентов на пост президента РФ.

Сергей Николаевич Бабурин (кандидат от партии "Российский общенародный союз")

Родился 31 января 1959 года, в 1981 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. Доктор юридических наук (1998). В 1990-1993 годах - народный депутат РСФСР, в 1991 году был одним из шести депутатов Верховного совета (ВС) республики, проголосовавших против ратификации Беловежских соглашений о ликвидации СССР и создании СНГ.

С 1991 года является основателем и лидером партии "Российский общенародный союз". В сентябре 1993 года выступил против указа президента РФ Бориса Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и ВС РФ. 4 октября 1993 года находился в здании Верховного Совета в Москве во время его штурма войсками, исполнявшими приказы Ельцина. В 1993-2000 и 2003-2007 годах - депутат Госдумы, в 2004-2007 годах - вице-спикер нижней палаты российского парламента.

С 2014 года - главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН. Соучредитель и совладелец двух адвокатских бюро в Москве. 22 декабря 2017 года был выдвинут в президенты на съезде Российского общенародного союза. Женат, имеет четырех сыновей.

Павел Николаевич Грудинин (КПРФ)

Родился 20 октября 1960 года, в 1982 году окончил инженерно-экономический факультет Московского института инженеров сельскохозяйственного производства. С 1982 года работает в совхозе им. Ленина (Московская область). С 1995 года является его директором, а в настоящее время - и совладельцем.

В 1997-2011 годах - депутат Московской областной думы. В 2000 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. До 2010 года состоял в партии "Единая Россия". В 2016 году не прошел в Госдуму от КПРФ. С сентября 2017 года возглавляет Совет депутатов города Видное Московской области. Является сторонником КПРФ (в партии не состоит). 23 декабря 2017 года XVII съезд КПРФ выдвинул Грудинина кандидатом в президенты. Женат, имеет двух сыновей и двух дочерей.

Владимир Вольфович Жириновский (ЛДПР)

Родился 25 апреля 1946 года, в 1970 году окончил историко-филологический факультет Института восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности "Турция и турецкий язык". Доктор философских наук (1998). В 1972-1975 годах - сотрудник Советского комитета защиты мира, затем работал в Иностранной юридической коллегии Министерства юстиции СССР и издательстве "Мир".

С 1990 года возглавляет Либерально-демократическую партию. В 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годах баллотировался на пост президента РФ. Наибольшего успеха добился на выборах 2008 года, где занял третье место (9,35%). С 1993 года депутат Госдумы РФ всех семи созывов, лидер фракции ЛДПР. В 2000-2011 годах занимал пост вице-спикера нижней палаты парламента. 20 декабря 2017 года съезд ЛДПР выдвинул Жириновского кандидатом в президенты РФ. Разведен, имеет двух сыновей и дочь.

Владимир Владимирович Путин (самовыдвиженец)

Родился 7 октября 1952 года, в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, в 1985 году - Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова. Кандидат экономических наук (1997). После окончания вуза работал в Комитете государственной безопасности СССР: служил в управлении КГБ по Ленинграду и области, затем в 1985-1990 годах - в представительстве КГБ в ГДР. В 1991-1996 годах возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, с 1992 года одновременно был заместителем мэра города Анатолия Собчака.

С 1996 года работал заместителем руководителя Управления делами президента РФ. В 1997-1998 годах был замруководителя Администрации главы государства. В 1998-1999 годах - директор ФСБ. С августа 1999 года - премьер-министр России. 31 декабря 1999 года Ельцин добровольно ушел в отставку и возложил исполнение обязанностей главы государства на Путина. В 2000, 2004 и 2012 годах Путин избирался президентом России, наибольшее число голосов получил в 2004 году (71,31%). В 2008-2012 годах занимал пост главы правительства.

6 декабря 2017 года на встрече с коллективом завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет баллотироваться на новый президентский срок. 26 декабря 2017 года был выдвинут кандидатом на собрании инициативной группы граждан в Москве. Разведен, имеет двух дочерей.

Ксения Анатольевна Собчак ("Гражданская инициатива")

Родилась 5 ноября 1981 года, дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, выпускница факультета международных отношений МГИМО МИД России (2004). С 2000-х годов была телеведущей (реалити-шоу "Дом-2" и др.), возглавляла несколько глянцевых изданий, вела корпоративные мероприятия, рекламировала ряд крупных компаний (ЦУМ, "Терехов", Dior Makeup и др.). Популярная героиня светской хроники. Совладелица ряда московских ресторанов ("Твербуль", бар "Мелодия" и др.)

В 2017 году в рейтинге российских знаменитостей русской версии журнала Forbes заняла 10-е место с доходом в $2,1 млн. С начала 2010-х годов занимается общественно-политической деятельностью, неоднократно участвовала в акциях оппозиции. 18 октября 2017 года объявила о выдвижении на пост президента РФ в качестве "кандидата против всех". 23 декабря ее кандидатуру выдвинул съезд партии "Гражданская инициатива". Замужем за актером Максимом Виторганом, имеет сына.

Максим Александрович Сурайкин ("Коммунисты России")

Родился 8 августа 1978 года. В 2000 году окончил Московский государственный университет путей сообщения. Кандидат исторических наук (2002). В 1993 году, по его словам, участвовал в защите здания Верховного совета РФ в Москве. В 18 лет вступил в КПРФ.

В 1990-2000-е годы работал на различных комсомольских и партийных должностях, был первым секретарем ЦК Союза коммунистической молодежи РФ.

Вышел из КПРФ в 2004 году из-за внутрипартийных разногласий. В 2009 году участвовал в создании альтернативной коммунистической организации - "Коммунисты России", которую возглавил в 2011 года. 24 декабря 2017 года был выдвинут съездом партии на выборы президента РФ. Среди однопартийцев известен как товарищ Максим. Не женат.

Борис Юрьевич Титов (Партия роста)

Родился 24 декабря 1960 года. После окончания в 1983 году факультета международных экономических отношений МГИМО МИД СССР был сотрудником Внешнеторгового объединения "Союзнефтеэкспорт". Затем занимался бизнесом: работал в совместном советско-голландском предприятии Urals, группе SVL (Лондон). В 2001-2002 годах возглавлял корпорацию "Азот" - один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, в 2006-2012 годах - компанию "Абрау-Дюрсо", специализирующуюся на выпуске шампанских и игристых вин.

В 2000-е годы входил в состав правления РСПП, в 2004 году возглавил организацию "Деловая Россия". В 2012 году перешел на работу в Администрацию президента РФ, был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей. В 2016 году возглавил Партию роста (бывшая партия "Правое дело"), которая ставит своей целью защиту интересов бизнеса. 26 ноября 2017 года был выдвинут партией на должность кандидата в президенты России. Женат, имеет сына и дочь (оба являются гражданами Великобритании).

Григорий Алексеевич Явлинский ("Яблоко")

Родился 10 апреля 1952 года, в 1973 году окончил общеэкономический факультет Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Доктор экономических наук (2005). В 1980-е годы был сотрудником ВНИИ управления угольной промышленностью, затем НИИ труда. В 1989 году приглашен в Госкомиссию по экономической реформе. В 1990 году занял пост вице-премьера правительства РСФСР, затем в 1991 году был замруководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством (правительства) СССР. Также входил в состав политического консультативного совета при президенте СССР Михаиле Горбачеве.

Один из авторов программы по переходу от советской плановой экономики к рыночной ("500 дней"). Основатель Центра экономических и политических исследований (ЭПИцентр). Одновременно занимался политической деятельностью. В 1993 году стал одним из учредителей партии "Яблоко", которую возглавлял до 2008 года. Избирался депутатом Госдумы РФ I, II и III созывов (1993-2003), депутатом заксобрания Санкт-Петербурга (2011-2016).

Трижды выдвигался на пост президента РФ (1996, 2000 и 2012), но официально зарегистрирован в качестве кандидата был только дважды - в 1996 и 2000 годах. Наибольшее число голосов избирателей получил в 1996 году (7,34%; четвертое место). С 2015 года возглавляет федеральный политкомитет партии "Яблоко". 22 декабря 2017 года был официально выдвинут партией кандидатом в президенты РФ. Женат, имеет двух сыновей, которые с 1990-х годов проживают в Великобритании.