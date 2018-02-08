Биографии кандидатов на пост президента РФ. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 февраля 2018 года Центральная избирательная комиссия РФ завершила процесс регистрации кандидатов в президенты. В итоге за высший государственный пост продолжат бороться восемь человек.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографии претендентов на пост президента РФ.
Родился 31 января 1959 года, в 1981 году окончил юридический факультет Омского государственного университета. Доктор юридических наук (1998). В 1990-1993 годах - народный депутат РСФСР, в 1991 году был одним из шести депутатов Верховного совета (ВС) республики, проголосовавших против ратификации Беловежских соглашений о ликвидации СССР и создании СНГ.
С 1991 года является основателем и лидером партии "Российский общенародный союз". В сентябре 1993 года выступил против указа президента РФ Бориса Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и ВС РФ. 4 октября 1993 года находился в здании Верховного Совета в Москве во время его штурма войсками, исполнявшими приказы Ельцина. В 1993-2000 и 2003-2007 годах - депутат Госдумы, в 2004-2007 годах - вице-спикер нижней палаты российского парламента.
С 2014 года - главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН. Соучредитель и совладелец двух адвокатских бюро в Москве. 22 декабря 2017 года был выдвинут в президенты на съезде Российского общенародного союза. Женат, имеет четырех сыновей.
Родился 20 октября 1960 года, в 1982 году окончил инженерно-экономический факультет Московского института инженеров сельскохозяйственного производства. С 1982 года работает в совхозе им. Ленина (Московская область). С 1995 года является его директором, а в настоящее время - и совладельцем.
В 1997-2011 годах - депутат Московской областной думы. В 2000 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. До 2010 года состоял в партии "Единая Россия". В 2016 году не прошел в Госдуму от КПРФ. С сентября 2017 года возглавляет Совет депутатов города Видное Московской области. Является сторонником КПРФ (в партии не состоит). 23 декабря 2017 года XVII съезд КПРФ выдвинул Грудинина кандидатом в президенты. Женат, имеет двух сыновей и двух дочерей.
Родился 25 апреля 1946 года, в 1970 году окончил историко-филологический факультет Института восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности "Турция и турецкий язык". Доктор философских наук (1998). В 1972-1975 годах - сотрудник Советского комитета защиты мира, затем работал в Иностранной юридической коллегии Министерства юстиции СССР и издательстве "Мир".
С 1990 года возглавляет Либерально-демократическую партию. В 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годах баллотировался на пост президента РФ. Наибольшего успеха добился на выборах 2008 года, где занял третье место (9,35%). С 1993 года депутат Госдумы РФ всех семи созывов, лидер фракции ЛДПР. В 2000-2011 годах занимал пост вице-спикера нижней палаты парламента. 20 декабря 2017 года съезд ЛДПР выдвинул Жириновского кандидатом в президенты РФ. Разведен, имеет двух сыновей и дочь.
Родился 7 октября 1952 года, в 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, в 1985 году - Краснознаменный институт КГБ СССР им. Ю. В. Андропова. Кандидат экономических наук (1997). После окончания вуза работал в Комитете государственной безопасности СССР: служил в управлении КГБ по Ленинграду и области, затем в 1985-1990 годах - в представительстве КГБ в ГДР. В 1991-1996 годах возглавлял Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, с 1992 года одновременно был заместителем мэра города Анатолия Собчака.
С 1996 года работал заместителем руководителя Управления делами президента РФ. В 1997-1998 годах был замруководителя Администрации главы государства. В 1998-1999 годах - директор ФСБ. С августа 1999 года - премьер-министр России. 31 декабря 1999 года Ельцин добровольно ушел в отставку и возложил исполнение обязанностей главы государства на Путина. В 2000, 2004 и 2012 годах Путин избирался президентом России, наибольшее число голосов получил в 2004 году (71,31%). В 2008-2012 годах занимал пост главы правительства.
6 декабря 2017 года на встрече с коллективом завода ГАЗ в Нижнем Новгороде заявил, что будет баллотироваться на новый президентский срок. 26 декабря 2017 года был выдвинут кандидатом на собрании инициативной группы граждан в Москве. Разведен, имеет двух дочерей.
Родилась 5 ноября 1981 года, дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, выпускница факультета международных отношений МГИМО МИД России (2004). С 2000-х годов была телеведущей (реалити-шоу "Дом-2" и др.), возглавляла несколько глянцевых изданий, вела корпоративные мероприятия, рекламировала ряд крупных компаний (ЦУМ, "Терехов", Dior Makeup и др.). Популярная героиня светской хроники. Совладелица ряда московских ресторанов ("Твербуль", бар "Мелодия" и др.)
В 2017 году в рейтинге российских знаменитостей русской версии журнала Forbes заняла 10-е место с доходом в $2,1 млн. С начала 2010-х годов занимается общественно-политической деятельностью, неоднократно участвовала в акциях оппозиции. 18 октября 2017 года объявила о выдвижении на пост президента РФ в качестве "кандидата против всех". 23 декабря ее кандидатуру выдвинул съезд партии "Гражданская инициатива". Замужем за актером Максимом Виторганом, имеет сына.
Родился 8 августа 1978 года. В 2000 году окончил Московский государственный университет путей сообщения. Кандидат исторических наук (2002). В 1993 году, по его словам, участвовал в защите здания Верховного совета РФ в Москве. В 18 лет вступил в КПРФ.
В 1990-2000-е годы работал на различных комсомольских и партийных должностях, был первым секретарем ЦК Союза коммунистической молодежи РФ.
Вышел из КПРФ в 2004 году из-за внутрипартийных разногласий. В 2009 году участвовал в создании альтернативной коммунистической организации - "Коммунисты России", которую возглавил в 2011 года. 24 декабря 2017 года был выдвинут съездом партии на выборы президента РФ. Среди однопартийцев известен как товарищ Максим. Не женат.
Родился 24 декабря 1960 года. После окончания в 1983 году факультета международных экономических отношений МГИМО МИД СССР был сотрудником Внешнеторгового объединения "Союзнефтеэкспорт". Затем занимался бизнесом: работал в совместном советско-голландском предприятии Urals, группе SVL (Лондон). В 2001-2002 годах возглавлял корпорацию "Азот" - один из крупнейших в России производителей минеральных удобрений, в 2006-2012 годах - компанию "Абрау-Дюрсо", специализирующуюся на выпуске шампанских и игристых вин.
В 2000-е годы входил в состав правления РСПП, в 2004 году возглавил организацию "Деловая Россия". В 2012 году перешел на работу в Администрацию президента РФ, был назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей. В 2016 году возглавил Партию роста (бывшая партия "Правое дело"), которая ставит своей целью защиту интересов бизнеса. 26 ноября 2017 года был выдвинут партией на должность кандидата в президенты России. Женат, имеет сына и дочь (оба являются гражданами Великобритании).
Родился 10 апреля 1952 года, в 1973 году окончил общеэкономический факультет Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. Доктор экономических наук (2005). В 1980-е годы был сотрудником ВНИИ управления угольной промышленностью, затем НИИ труда. В 1989 году приглашен в Госкомиссию по экономической реформе. В 1990 году занял пост вице-премьера правительства РСФСР, затем в 1991 году был замруководителя Комитета по оперативному управлению народным хозяйством (правительства) СССР. Также входил в состав политического консультативного совета при президенте СССР Михаиле Горбачеве.
Один из авторов программы по переходу от советской плановой экономики к рыночной ("500 дней"). Основатель Центра экономических и политических исследований (ЭПИцентр). Одновременно занимался политической деятельностью. В 1993 году стал одним из учредителей партии "Яблоко", которую возглавлял до 2008 года. Избирался депутатом Госдумы РФ I, II и III созывов (1993-2003), депутатом заксобрания Санкт-Петербурга (2011-2016).
Трижды выдвигался на пост президента РФ (1996, 2000 и 2012), но официально зарегистрирован в качестве кандидата был только дважды - в 1996 и 2000 годах. Наибольшее число голосов избирателей получил в 1996 году (7,34%; четвертое место). С 2015 года возглавляет федеральный политкомитет партии "Яблоко". 22 декабря 2017 года был официально выдвинут партией кандидатом в президенты РФ. Женат, имеет двух сыновей, которые с 1990-х годов проживают в Великобритании.