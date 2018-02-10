Биография нового лидера ирландской партии "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 февраля новым лидером партии "Шинн фейн" (ирл. Sinn Fеin, "Мы сами") была избрана Мэри Лу Макдональд, которая являлась единственным кандидатом на этот пост. Джерри Адамс, возглавлявший партию с 1983 года, в декабре 2017 года принял решение уйти в отставку.

"Шинн фейн" - старейшая ирландская партия, действующая в Ирландии и британском регионе Северная Ирландия и выступающая за их объединение.

Мэри Лу Макдональд родилась 1 мая 1969 года в ирландской столице Дублине. Образование получила в Ирландии: в дублинском Тринити-колледж (один из самых престижных ирландских вузов), Городском университете Дублина и в Лимерикском университете. Изучала английскую литературу, проблемы европейской интеграции и управление персоналом.

В разные годы была консультантом Ирландского центра производительности труда, сотрудником Института международных и европейских проблем и других исследовательских организаций.

До 1998 году была членом консервативной партии "Фианна фойл" ("Солдаты удачи"), крупнейшей в стране. Также участвовала в деятельности общественной организации Ирландский национальный конгресс (ИНК), выступающей за объединение Ирландии и Северной Ирландии. В середине 1990-х годов была заместителем председателя Конгресса, в 2000-2001 годах - возглавляла его.

В 1998 году вступила в "Шинн фейн", является представителем партии по вопросам государственных расходов и реформ. В 2001 году вошла в состав руководства партии, с 2009 года - заместитель лидера.

С 2002 года участвует в выборах в нижнюю палату парламента Ирландии от "Шинн фейн", однако избрана была лишь в 2011 году, переизбрана в 2016 году. Член объединенного комитета по финансам, государственным расходам и реформам.

В 2004-2009 годах - депутат Европейского парламента, входила в состав комитета по занятости и социальным вопросам, была заместителем председателя комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

С 1996 года замужем. Супруг - Мартин Ланиган, работает в одной из крупнейших ирландских энергетических компаний Bord Gаis. В семье двое детей.