Авиакомпания "Саратовские авиалинии". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья разбился пассажирский самолет Ан-148-100В авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Домодедово - Орск.

На борту самолета находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров.

АО "Саратовские авиалинии" (Saratov Airlines) - российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Саратова, также хабами для нее являются аэропорт Красноярск (бывш. Емельяново), Уфа и Домодедово.

Специализируется на внутренних рейсах, также выполняет чартерные перевозки, а также регулярные рейсы из городов России в Салоники (Грецию), Баку (Азербайджан) и Ереван (Армения). Код ИАТА: 6W, код ИКАО: SOV.

История

"Саратовские авиалинии" ведут свою историю с 19 сентября 1931 года, когда в Саратове было создано отделение сельскохозяйственной авиации. В 1964-1993 годах - Саратовский объединенный авиаотряд Приволжского управления гражданской авиации. В конце 1980-х предприятие выполняло рейсы на Як-42, Ан-2, L-410 и Ан-24.

В 1993 году при реорганизации советской гражданской авиации Саратовский авиаотряд был выделен в самостоятельную компанию, в 1994 году акционирован. До 2011 года контрольный пакет акций авиакомпании (51%) принадлежал "Аэрофлоту". В 2009-2013 годах "Саратовские авиалинии" использовали бренд "Саравиа".

Флот, показатели

Флот "Саратовских авиалиний" состоит из 11 самолетов: четырех Ан-148-100В (не включая разбившийся 11 февраля), пяти Як-42Д и двух Embraer EMB-195 (является первым в России эксплуатантом этих бразильских самолетов). Средний возраст авиапарка - 18,8 лет. Также авиакомпания управляет аэропортом Саратов-Центральный.

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В 2016 году "Саратовские авиалинии" перевезли 796 тыс. 386 пассажиров (19-е место среди российских авиакомпаний, рост на 58% по сравнению с 2016 года). Средний процент занятости пассажирских кресел составил 82,4%.

Выручка по итогам 2016 года (данные за 2017 год не публиковались) составила 3 млрд 774 млн руб. Чистая прибыль - 151,9 млн руб.

"Саратовские авиалинии" - победитель национальной премии "Крылья России" 1999, 2000 и 2006 годах.

До 2018 года катастроф и серьезных авиационных происшествий с участием самолетов авиакомпании не было.

Собственники, владельцы

55,5% "Саратовских авиалиний" принадлежат ООО "Союз инвест", единственным владельцем которого является бизнесмен Аркадий Евстафьев. В 1990-х годах он был советником и пресс-секретарем первого вице-премьера Анатолия Чубайса, первым заместителем генерального директора телекомпании ОРТ. В апреле 1996 года, будучи одним из руководителей предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина, получил известность, когда вместе с Сергеем Лисовским был задержан при попытке вынести крупную сумму денег из Дома правительства в коробке из-под бумаги для ксерокса.

Генеральный директор "Саратовских авиалиний" с 2016 года - Алексей Вахромеев.

Официальный сайт - www.saratovairlines.ru.