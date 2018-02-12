Система tax free. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 февраля 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления о введении системы tax free в пилотном режиме в аэропортах Краснодарского края, Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, что такое tax free.

Tax free (с англ. "без налогов") - система возврата суммы налога. Ей могут воспользоваться иностранные граждане при выезде из государства, в котором они совершили покупки в личных целях. Таким образом обычно возвращается сумма налога на добавленную стоимость или налога на прибыль. В некоторых странах она может достигать 25% от суммы покупки.

Принцип работы системы и ее задачи

Как правило, для того чтобы воспользоваться услугой tax free, иностранным туристам необходимо получить у продавца чек на купленный товар, после этого заполнить специальный формуляр. Затем на границе при выезде из страны получить штамп таможни и отдать формуляр и кассовые чеки на проверку в специальных пунктах. Сумму возврата, в зависимости от страны, можно получить в банке или на банковскую карту. Существуют и другие варианты данной системы. Иногда возмещение можно получить в самом аэропорту наличными.

У всех стран имеются различные правила tax free: например, ограничивается минимальная сумма покупки, с которой можно вернуть налог, срок давности покупки. Как правило, нельзя вернуть налоги с приобретенного алкоголя, табака, антиквариата.

Впервые система tax free в современном виде появилась 4 августа 1980 года, когда НДС начали возвращать за покупки пассажирам парома из шведского Треллеборга в Германию. В настоящее время системы tax free действуют более чем в 130 странах мира, в том числе в Евросоюзе и США. Существуют международные операторы, которые специализируются на создании схем возмещения НДС, в том числе швейцарская компания Global Blue и Premier Tax Free.

Закон в России

27 ноября 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о поправках в Налоговый кодекс, вводящий в России систему tax free. Он вступает в силу в полном объеме с 1 октября 2018 года. Иностранные туристы (за исключением граждан из стран Евразийского экономического союза) смогут получить возмещение в размере НДС (18%) на покупки от 10 тыс. руб., но при этом они будут платить комиссию за работу системы. Tax free не будет действовать в отношении подакцизных товаров (алкоголь, сигареты). Список участников пилотного проекта определит Минпромторг. Сообщалось, что в него могут войти магазины группы Bosco (ГУМ), Mercury (ЦУМ, ДЛТ).

Для подготовки инфраструктуры на создание системы tax free Федеральная таможенная служба заложила на 2018 год 46 млн руб. В частности, в аэропортах Москвы, в Пулково (Санкт- Петербург) и Сочи для обслуживания системы планируется увеличить штат ведомства.