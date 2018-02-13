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Биографии российских керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого

Биографии и справки
13 февраля, 4:57 UTC+3

Российские спортсмены выиграли бронзу Олимпиады в дисциплине дабл-микст

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Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 февраля 2018 г. Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане в дисциплине дабл-микст. В матче за третье место они обыграли команду Норвегии со счетом 8:4.

Анастасия Константиновна Брызгалова родилась 13 декабря 1992 г. в Санкт-Петербурге.

Студентка заочного отделения Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург).

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В 2013 г. в составе женской команды "Санкт-Петербург-3" стала серебряным призером юниорского первенства России по керлингу.

В марте 2014 г. во Флимсе (Швейцария) в составе женской сборной России заняла третье место на юниорском чемпионате мира.

В 2014 г. в составе команды Санкт-Петербургского училища олимпийского резерва №2 стала серебряным призером чемпионата России по керлингу среди смешанных команд (микст), в 2016 г. (в составе второй сборной Санкт-Петербурга) и 2017 г. (в составе команды "Санкт-Петербург-1") - обладательницей золотых медалей данного турнира. В октябре 2016 г. в Казани в составе сборной России одержала победу на чемпионате мира среди смешанных команд.

С 2015 г. выступает в дабл-миксте (смешанной паре) с Александром Крушельницким.

В январе 2016 г. в Сочи они стали чемпионами России в дабл-миксте, в апреле того же года в Карлстаде (Швеция) - чемпионами мира.

Заслуженный мастер спорта (2016).

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Замужем. Супруг - партнер по выступлениям в дабл-миксте Александр Крушельницкий.

Александр Александрович Крушельницкий родился 20 мая 1992 г. в Санкт-Петербурге.

Студент заочного отделения Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург).

В 2014 г. с Викторией Моисеевой выиграл керлинговый чемпионат и Кубок России в дабл-миксте.

В 2015 г. в составе второй сборной Санкт-Петербурга стал серебряным призером чемпионата России по керлингу среди смешанных команд, в 2016 г. (в составе второй сборной Санкт-Петербурга) и 2017 г. (в составе команды "Санкт-Петербург-1") - обладателем золотых медалей данного турнира. В октябре 2016 г. в Казани в составе сборной России одержал победу на чемпионате мира среди смешанных команд.

Мастер спорта международного класса (2017).

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