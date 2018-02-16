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Биография скелетониста Никиты Трегубова

Биографии и справки
16 февраля, 6:15 UTC+3

В пятницу российский спортсмен завоевал серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Никита Трегубов

Никита Трегубов

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 февраля 2018 г. российский скелетонист Никита Трегубов завоевал серебряную медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (Республика Корея).

Никита Михайлович Трегубов родился 14 февраля 1995 г. в Красноярске.

Выпускник Красноярского кадетского корпуса им. А. И. Лебедя (2013). Студент Института физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета (Красноярск).

В детстве посещал секции карате и футбола.

В октябре 2010 г. начал заниматься скелетоном в красноярской спортивной школе олимпийского резерва по санным видам спорта. Первый тренер - Анжелика Бакаева. В настоящее время наставником спортсмена является заслуженный тренер России Анатолий Челышев.

В ноябре 2012 г. в Кенигзее (Германия) дебютировал на этапе Кубка Европы.

В январе 2014 г. выиграл этап Интерконтинентального кубка в Парк-Сити (шт. Юта, США). Этот результат позволил ему одержать победу в общем зачете соревнований.

В феврале 2014 г. занял шестое место на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи (Краснодарский край).

В октябре 2014 г. в Сочи стал чемпионом России по скелетону. В 2017 г. повторил это достижение. Также является двукратным серебряным медалистом чемпионата России (2015, 2016).

В январе 2015 г. в Альтенберге (Германия) дебютировал на этапе Кубка мира по скелетону. На протяжении карьеры шесть раз становился призером этапов Кубка мира.

В феврале 2015 г. в Альтенберге выиграл чемпионат мира среди юниоров. В дальнейшем трижды повторил это достижение: 2016 (Винтерберг, Германия), 2017 (Сигулда, Латвия) и 2018 гг. (Санкт-Мориц, Швейцария).

В феврале 2016 г. в Санкт-Морице занял третье место на чемпионате Европы. В декабре 2017 г. в Инсбруке (Австрия) повторил данный результат.

В феврале 2017 г. в Кенигзее (Германия) стал бронзовым призером чемпионата мира.

В итоговом зачете Кубка мира - 2017/2018 занял пятое место.

Мастер спорта России международного класса (2013).

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