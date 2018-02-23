Биография дипломата и журналиста Валентина Фалина

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 февраля 2018 года на 92-м году жизни скончался Валентин Фалин, бывший посол СССР в ФРГ (1971-1978), политический обозреватель газеты "Известия" (1983-1986), председатель правления Агентства печати "Новости" (1986-1988).

Валентин Михайлович Фалин родился 3 апреля 1926 года в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург). В 1930 году его семья переехала в Москву, по месту работы отца - советского профсоюзного деятеля Михаила Михайловича Фалина.

В 1940 году Валентин Фалин поступил в Московскую специальную артиллерийскую школу №5. С началом Великой Отечественной войны вместе с семьями других работников Всесоюзного центрального совета профсоюзов оказался в эвакуации в Пермской области. Учился там в средней школе, одновременно подрабатывал на местной электростанции и на лесоповале.

В 1942 году Валентин Фалин вернулся в Москву, где поступил на завод "Красный пролетарий" учеником токаря. Затем работал на этом предприятии слесарем и токарем- инструментальщиком.

В 1950 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности "юрист-международник, референт-переводчик по странам Восточной Европы". Позднее защитил докторскую диссертацию на тему "Конфликты интересов в антигитлеровской коалиции".

В 1950-1951 годах - сотрудник аппарата Советской контрольной комиссии в Германии (контрольный орган советской военной администрации на территории образованной Германской Демократической Республики).

В 1952-1958 годах работал в Комитете информации при МИД СССР старшим референтом, помощником, старшим помощником, заместителем начальника отдела. Комитет был создан на базе Главного разведывательного управления Генштаба и Первого главного управления Министерства госбезопасности СССР.

В 1953 году вступил в КПСС.

В 1958 году стал одним из инициаторов создания независимого аналитического центра. После упразднения Комитета информации при МИД СССР перешел в созданный отдел международной информации ЦК КПСС, в котором занял должность референта.

С 1959 года почти 20 лет работал в системе МИД СССР. Был советником, заместителем заведующего отделом, заведующим 3-м Европейским (германским) отделом, членом коллегии министерства. Специализировался на германской тематике, писал тексты для публичных выступлений руководству МИД и проекты дипломатических нот. С 1961 по 1963 годы готовил тексты речей для главы советского государства Никиты Хрущева, в т. ч. его послания президенту США Джону Кеннеди.

В 1964 году Валентин Фалин возглавил группу советников министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, которая занималась обработкой всех документов, поступивших на имя главы МИД.

В 1966-1968 годах руководил 2-м Европейским (британским) отделом, затем - 3-м Европейским (германским) отделом МИД СССР. В 1968 году, оставаясь на посту главы 2-го отдела, одновременно участвовал в подготовке материалов по событиям в Чехословакии.

В 1976-1986 годах - член центральной ревизионной комиссии КПСС.

В 1971-1978 годах - чрезвычайный и полномочный посол СССР в ФРГ.

С сентября 1978 года - первый заместитель заведующего отделом международной информации ЦК КПСС. По словам Валентина Фалина, он ушел из отдела в 1982 г. из-за конфликта с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым. Разногласия с партийным руководством начались еще в 1979 году, когда Фалин выступил простив ввода советских войск в Афганистан. Он был обвинен в превышении полномочий и отчислен из аппарата ЦК.

В 1982-1986 годах был политическим обозревателем газеты "Известия". С 1985 года работу в газете совмещал с научной деятельностью в Институте США и Канады Академии наук СССР. В 1986 году Валентин Фалин подготовил внешнеполитический раздел отчетного доклада ЦК КПСС, с которым на ХХVII съезде партии выступил ее первый секретарь Михаил Горбачев.

В 1986 году по предложению секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева утвержден председателем правления агентства печати "Новости" (АПН). Занимал пост до 1988 года.

В 1988 году возглавил международный отдел ЦК КПСС.

Кандидат в члены ЦК КПСС (1986-1989), член ЦК КПСС (1989-1991). В июле 1990 года был избран секретарем центрального комитета партии. Одновременно с апреля 1991 года - председатель комиссии ЦК КПСС по проблемам международной политики.

Делегат ХХIV, ХХV, ХХVI, ХХVIII съездов и ХIХ Всесоюзной конференции КПСС. Народный депутат СССР от Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами и Советского общества по культурным связям с соотечественниками за рубежом (общество "Родина") в 1989-1991 годах.

Выступал против отмены статьи 6 конституции СССР о руководящей роли КПСС. В 1992 году принимал участие в качестве свидетеля по делу о запрете КПСС на процессе в Конституционном суде России.

С 1992 года жил в Германии, куда его пригласил немецкий политик, бывший федеральный министр ФРГ по экономическому сотрудничеству Эгон Бар. Работал профессором истории в Институте изучения проблем мира и безопасности при Гамбургском университете. Сотрудничал также с другими учебными и научно-исследовательскими центрами Германии.

В 2000 году вернулся в Россию. Читал лекции в МГИМО.

15 октября 2011 года возглавил экспертный совет международного комитета движения "Интернациональная Россия".

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1976, 1981), Октябрьской Революции (1971) и Дружбы народов (1986). Отмечен благодарностью президента РФ (2010).

Лауреат Государственной премии СССР (1982).

Был женат вторым браком. Супруга - Нина Анатольевна Фалина, ранее работала стенографисткой в ЦК КПСС.

Валентин Фалин являлся автором книг "Политические воспоминания" (1993 - немецкоязычное издание, 1999 - русскоязычное), "Второй фронт" (1995 - немецкоязычное издание, 2000 - русскоязычное) и "Конфликты в Кремле" (1997 - немецкоязычное издание, 1999 - русскоязычное).

Жизни и деятельности дипломата посвящен документальный фильм "Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин" из цикла "Свидетели" (2011, режиссер Максим Файтельберг).