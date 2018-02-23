Биография российской фигуристки Алины Загитовой

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 февраля 2018 г. российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Республика Корея).

Алина Ильназовна Загитова родилась 18 мая 2002 г. в Ижевске в семье Ильназа и Лейсан Загитовых. Получила имя в честь гимнастки Алины Кабаевой. Отец - тренер клуба Высшей хоккейной лиги "Ижсталь" (Ижевск). Младшая сестра Сабина - фигуристка.

Алина Загитова впервые встала на лед в четыре года в Альметьевске (Республика Татарстан), где ее отец выступал в местном хоккейном клубе "Нефтяник". В 2008-2014 гг. занималась фигурным катанием в детско-юношеской спортивной школе в Ижевске под руководством Натальи Антипиной. С 2015 г. тренируется в отделении "Хрустальный" московского Центра спорта и образования "Самбо-70" под руководством тренеров Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова. Хореографическую подготовку ведут Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

В январе 2016 г. в Челябинске Алина Загитова дебютировала на юниорском первенстве России, показала девятый результат.

В августе 2016 г. в Сен-Жерве (Франция) заняла первое место на этапе юниорской серии Гран-при.

В октябре 2016 г. в Перми выиграла III этап Кубка России, в ноябре 2016 г. в Казани - IV этап Кубка России.

В декабре 2016 г. в Марселе (Франция) одержала победу в финале юниорской серии Гран-при. В том же месяце в Челябинске заняла второе место на чемпионате России по фигурному катанию, уступив Евгении Медведевой.

В феврале 2017 г. в Санкт-Петербурге Алина Загитова первенствовала на юниорском чемпионате России. В том же месяце одержала победу на Европейском юношеском олимпийском фестивале (Эрзурум, Турция).

В марте 2017 г. стала победительницей юниорского чемпионата мира, проходившего в Тайбэе.

В сентябре 2017 г. в Бергамо (Италия) выиграла турнир "Ломбардия трофи".

В ноябре 2017 г. в Пекине (Китай) и Гренобле (Франция) занимала первые места на этапах серии Гран-при.

В декабре 2017 г. в Нагое (Япония) одержала победу в финале серии Гран-при. В том же месяце в Санкт-Петербурге стала чемпионкой России.

20 января 2018 г. в Москве выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию.

12 февраля 2018 г. в составе команды олимпийских атлетов из России по фигурному катанию завоевала серебряную медаль Олимпиады в Пхенчхане в командных соревнованиях.

21 февраля заняла первое место по итогам короткой программы в одиночном катании, установив новый мировой рекорд - 82,92 балла.

Алина Загитова возглавляет женский одиночный рейтинг Международного союза конькобежцев сезона-2017/18.

Заслуженный мастер спорта России (2018).