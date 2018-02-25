XXIII зимние Олимпийские игры в цифрах и фактах. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 февраля 2018 г. в Пхёнчхане (Республика Корея) завершились XXIII зимние Олимпийские игры.

Выборы города проведения зимней Олимпиады 2018 г.

Пхенчхан был выбран городом проведения XXIII зимних Олимпийских игр 6 июля 2011 г. на 123-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Дурбане (ЮАР). Южнокорейский город опередил по итогам голосования Мюнхен (Германия) и Анси (Франция). Ранее Пхенчхан претендовал на проведение зимних Игр 2010 и 2014 гг., однако уступал это право Ванкуверу (Канада) и Сочи (Россия) соответственно.

Даты проведения Игр

Официальное открытие XXIII зимних Олимпийских игр состоялось 9 февраля 2018 г., закрытие - 25 февраля. Продолжительность Игр составила 17 дней. Это была вторая Олимпиада, которая прошла на территории Республики Корея. Ранее, в 1988 г., XXIV летние Олимпийские игры принимала столица страны - Сеул.

Участники

В Играх приняли участие 2 тыс. 920 спортсменов. Они представляли 92 национальных олимпийских комитета.

Возрастные рекорды среди участников

Самой молодой участницей Игр была 15-летняя китайская фристайлистка У Мэн, выступавшая в хафпайпе. Наиболее возрастным атлетом являлся 49-летний финский керлингист Томи Рантамяки (дабл-микст). Запасной женской сборной Канады по керлингу была 51-летняя Шерил Бернард.

Численность команд

Самой многочисленной на Играх 2018 г. была сборная США, включавшая 242 спортсмена. Национальные олимпийские комитеты 19 стран были представлены лишь одним атлетом.

Программа

В программу Игр входили 15 дисциплин: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек.

На зимней Олимпиаде в Пхенчхане впервые были представлены четыре вида программы: масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), дабл-микст в керлинге (команды из двух человек - мужчины и женщины) и командные соревнования в горнолыжном спорте. Наряду с этим, из списка дисциплин был исключен параллельный слалом в сноуборде (мужчины и женщины).

В общей сложности в Пхенчхане были разыграны 102 комплекта медалей (на четыре больше, чем на зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи).

Медальный зачет

Первое место в неофициальном медальном зачете Игр заняла сборная Норвегии (14 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых, в сумме 39). Норвежцы установили рекорд по общему числу медалей на одних зимних Олимпийских играх, превзойдя достижение сборной США (37) на соревнованиях в Ванкувере (Канада) в 2010 г. На второй строчке расположилась команда Германии (14-10-7; 31), на третьей - сборная Канады (11-8-10; 29). Олимпийские атлеты из России заняли 13-е место (2-6-9; 17).

Команда Белоруссии заняла 15-е место (2-1-0; 3). Сборная Украины поделила с Венгрией 21-ю строчку (1-0-0; 1). Команды Казахстана и Латвии поделили с Лихтенштейном 28-е место (0-0-1; 1).

В общей сложности на Олимпиаде в Пхенчхане награды удалось завоевать представителям 30 национальных олимпийских комитетов (НОК), золотые медали - представителям 22 НОК.

Сборная Венгрии выиграла первую золотую медаль за все время выступления на зимних Играх. Награду высшей пробы ей принес успех мужской эстафетной команды по шорт-треку. Немецкие бобслеисты Торстен Маргис и Франческо Фридрих, а также канадцы Джастин Криппс и Александер Копакс поделили золотые медали в соревнованиях двоек. Серебряные награды в соревнованиях бобслейных четверок поделили Республика Корея и вторая команда Германии.

Мировые и олимпийские рекорды

На соревнованиях по фигурному катанию было обновлено пять мировых рекордов. Россиянка Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе в одиночном катании (82,92), Алена Савченко и Бруно Массо (Германия) - в произвольной программе в парном катании (159,31). Канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир, выступающие в спортивных танцах на льду, обновили мировые рекорды в короткой программе (83,67) и по общей сумме баллов (206,07). Французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, также выступающие в спортивных танцах на льду, установили мировой рекорд в произвольной программе (123,35).

На конькобежных соревнованиях было установлено семь олимпийских рекордов. На дистанции 500 м лучшее время показали норвежец Ховард Лорентцен (34,41) и японка Нао Кодаира (36,94), на дистанции 1000 м - голландка Йорин тер Морс (1.13,56), на дистанции 5000 м - голландец Свен Крамер (6.09,76), на дистанции 10000 м - канадец Тед-Ян Блумен (12.39,77). В командных гонках преследования быстрейшими были норвежцы (3.37,08) и японки (2.53,89).

На соревнованиях по шорт-треку было установлено два мировых и четыре олимпийских рекорда. На дистанции 500 м высшее мировое достижение обновил китаец У Дацзин (39,584), в женской эстафете мировой рекорд поставила сборная Нидерландов (4.03,471). На дистанции 500 м олимпийский рекорд обновила Чхве Мин Чжон из Республики Корея (42,422), в мужской эстафете - сборная Венгрии (6.31,971). На дистанции 1000 м олимпийский рекорд установил канадец Шарль Амлен (1.23,407), на дистанции 1500 м - Лим Хё Джун из Республики Корея (2.10,485).

Возрастные рекорды среди чемпионов Игр

Самая молодая обладательница золотой медали - 15-летняя российская фигуристка Алина Загитова. Самыми возрастными чемпионами Игр стали российский хоккеист Павел Дацюк и канадский керлингист Джон Моррис (дабл-микст). Возраст каждого из них составляет 39 лет, однако Дацюк родился раньше - 20 июля 1978 г. (Моррис - 16 декабря 1978 г.).

Достижения Марит Бьорген и Эстер Ледецкой

На Играх в Пхёнчхане норвежская лыжница Марит Бьорген стала самым титулованным атлетом в истории зимних Олимпиад. Ранее она являлась наиболее титулованной женщиной- спортсменкой в истории зимних Игр. В 2002-2014 гг. норвежка стала обладательницей шести золотых, трех серебряных и одной бронзовой медали. В 2018 г. Марит Бьорген завоевала в различных видах программы две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. По общему числу медалей (8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые) она превзошла предыдущего рекордсмена - норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена. В 1998-2014 гг. он завоевал 8 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Эстер Ледецкая из Чехии стала первой спортсменкой, выигравшей на одной зимней Олимпиаде золотые медали в двух разных видах спорта. Она завоевала награды высшей пробы как горнолыжница (супергигант) и сноубордистка (параллельный гигантский слалом).

Допинг-пробы

Перед началом соревнований глава независимой команды наблюдателей Всемирного антидопингового агентства Бен Макдэвитт сообщил, что на Играх в Пхенчхане планируется взять 2 тыс. 500 допинг-проб мочи и крови.

Организация Олимпиады

По словам генерального секретаря оргкомитета Игр Ё Хён Гу, общая стоимость подготовки к соревнованиям, включая строительство инфраструктуры, составила 14 трлн вон (12,5 млрд долларов США).

Персонал, задействованный на Играх, насчитывал более 55 тыс. человек, в том числе 15 тыс. волонтеров.

Зрительская аудитория

По словам главы оргкомитета Игр Ли Хи Бома, на соревнования в рамках Олимпиады было продано более 1 млн билетов, а общее количество зрителей на трибунах превысило 1 млн 330 тыс. человек.