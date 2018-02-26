Большая кольцевая линия Московского метрополитена. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 февраля 2018 года запущено пассажирское движение на первом участке Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк".

Большая кольцевая линия (рабочее название - Третий пересадочный контур, ТПК) - строящаяся новая кольцевая линия Московского метрополитена. На схеме метро обозначается бирюзовым цветом и номером 11. Планируется, что в будущем она включит в себя Каховскую линию (тот же цвет на схеме, №11А). После завершения строительства в 2020-2021 годах станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в российской столице - после Кольцевой линии (на схеме метро - №5, поэтапно открыта в 1950-1954 годы), а также интегрированной с метрополитеном железнодорожной линии - Московского центрального кольца (МЦК, на схеме - №14, открыта в 2016 году).

Полностью расположенная под землей БКЛ пройдет на расстоянии от 3 до 10 км от Кольцевой линии, объединит все существующие и проектируемые радиальные направления. По информации Стройкомплекса Москвы, линия будет иметь протяженность около 68 км и насчитывать 31 станцию. Из них 18 будут снабжены переходами на действующие линии столичного метро, семь - на радиальные направления железных дорог, две - на МЦК.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, БКЛ сможет перевозить в два раза больше пассажиров, чем МЦК (среднесуточный пассажиропоток в 2017 году - 350 тыс. человек), и позволит сократить время движения в пути по некоторым направлениям в два-три раза.

История проекта

"Большим кольцом" Московского метрополитена во время строительства в 1940-х годах называлась современная Кольцевая линия - тогда проектировалось "Малое кольцо", которое должно было пройти под бульварами. В частности, на станции "Курская" сохранились надписи на путевой стене: "Курская большого кольца 1945-1949". Однако уже в начале 1950-х годов от проекта "Малого кольца" отказались.

Строительство второго кольца метро для разгрузки существующей Кольцевой линии предусматривал Генеральный план развития Москвы 1971 году. Новое метрокольцо должно было включить в себя Каховскую линию и северо-восточный участок Сокольнической линии. Однако в советские годы строительство так и не началось, а после распада СССР экономические трудности долгое время мешали реализации столь крупномасштабного проекта. Специалисты на протяжении 1980-х - 2010-х годах обсуждали различные альтернативные проекты и варианты трассировки нового "пересадочного контура" - как в виде кольца, так и в виде хордовых линий.

В 2006 году начальник московского метро Дмитрий Гаев ввел в употребление название "Третий пересадочный контур". Под первым пересадочным контуром подразумевались станции пересадок внутри Кольцевой линии, вторым контуром считалась сама Кольцевая, а третий контур предполагалось создать на расстоянии двух-трех перегонов от существующего кольца, с учетом советского проекта второй кольцевой линии или пересекающихся хорд.

4 мая 2012 года правительство Москвы своим постановлением утвердило новую программу развития Московского метрополитена на срок до 2020 года. Программа предусматривала строительство в 2012-2020 годах более 80 новых станций на существующих и новых линиях, включая ТПК.

Текущая трассировка линии была утверждена правительством Москвы 4 мая 2012 года в дальнейшем неоднократно уточнялись названия проектируемых станций.

Пусковой участок от "Делового центра" до "Петровского парка" спроектировала компания "Метрогипротранс", оставшуюся часть линии - инженеры "Мосинжпроекта" и испанской компании Bustren. Было принято решение построить около 30 км тоннелей с применением испанского способа метростроения, когда для движения двух поездов в двух разных направлениях сооружается один тоннель большого диаметра, в котором параллельно укладываются пути. Такой стандарт предусматривает возведение станций не с одной островной платформой, а с двумя боковыми и выходами в торцах станции. Первоначально планировалось, что 20 станций будут иметь островную платформу, а десять станций - береговые, при дальнейшем проектировании число станций с береговыми платформами сократилось до семи. На линии запланировано строительство трех станций глубокого заложения - "Нижняя Масловка" (65 м), "Шереметьевская" (70 м) и "Ржевская" (63,5 м).

На ранних этапах работы линии подвижной состав решено разместить в электродепо Измайлово. Для обслуживания кольца предусмотрено строительство нового электродепо Аминьевское и перестройка бывшего Московского вагоноремонтного завода им. В. Е. Войтовича в депо Нижегородское.

Строительство линии ведется с ноября 2011 году ООО "СМУ Ингеоком".

28 декабря 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в сети Twitter о том, что участники интернет-сервиса правительства Москвы "Активный гражданин" выбрали новое название для ТПК - "Большая кольцевая линия". По состоянию на 26 февраля 2018 года об официальном утверждении этого названия не сообщалось.

Пусковой участок

Открытый 26 февраля 2018 года участок протяженностью 10,51 км включает в себя пять подземных станций: "Деловой центр", "Шелепиха" (обе - в Пресненском районе), "Хорошёвская", "ЦСКА" (обе - в Хорошевском районе) и "Петровский парк" (район Аэропорт). Отрезок БКЛ от "Шелепихи" до "Петровского парка" эксплуатируется совместно с Солнцевской линией метро (на схеме обозначена желтым цветом и №8А). Ожидается, что открытие первого участка БКЛ повысит транспортную доступность пяти районов Москвы, в которых проживает более 480 тыс. жителей. Также улучшится транспортное обслуживание таких популярных объектов, как деловой центр "Москва Сити", стадионы "Динамо" и ЦСКА, дворец спорта "Мегаспорт".

Четыре из пяти станций (за исключением "Делового центра") построены по типовому проекту, разработанному под руководством главного архитектора "Метрогипротранса" Николая Шумакова. Отделка этих станций выполнена с применением естественного камня (гранит, мрамор) различных цветов, а также окрашенных алюминиевых панелей. Цвет отделки, как правило, повторяет цвет радиальной линии метро, на которую можно пересесть со станции БКЛ.

"Деловой центр"

Колонная трехпролетная станция мелкого заложения (22,5 м). Колонны и потолок облицованы металлом, пешеходные галереи над путями оформлены стеклом. Расположена в Пресненском районе Москвы на территории делового центра "Москва-Сити". Имеет переходы на станции "Выставочная" Филёвской линии, "Деловой центр" Солнцевской линии (с 24 февраля 2018 года закрыта до окончания строительства за ней тупиков для оборота поездов или запуска движения по центральному участку Солнцевско-Калининской линии).

"Шелепиха"

Колонная трехпролетная станция мелкого заложения (26 м) располагается на Шелепихинском шоссе, севернее Шмитовского проезда. Имеются выходы к станции "Шелепиха" МЦК и железнодорожной платформе Тестовская Смоленского направления Московской железной дороги.

"Хорошёвская"

Колонная трехпролетная станция мелкого заложения (28 м). Находится на Хорошевском шоссе между ул. Куусинена и 4-й Магистральной. Имеет переход на станцию "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии метро, выход к станции "Хорошёво" МЦК, перехватывающей парковке.

"ЦСКА"

Колонная трехпролетная станция мелкого заложения (28 м). Расположена под территорией парка "Ходынское поле", близ Ходынского бульвара. Выходы ведут к центральному входу в парк, Дворцу спорта "Мегаспорт" и стадиону "ВЭБ Арена" (домашняя арена футбольного клуба ЦСКА). Элементы оформления выполнены в цветах символики этого клуба - синем и красном.

"Петровский парк"

Колонная трехпролетная станция мелкого заложения (15 м). Находится на Ленинградском проспекте близ реконструируемого стадиона "Динамо" ("ВТБ-Арена") и Петровского парка. Расположена вблизи станции "Динамо" Замоскворецкой линии метро, в дальнейшем эти две станции соединит подземный переход. В настоящее время пересадка осуществляется через выход на поверхность.

Перспективы

Вслед за открытым в феврале 2018 года пусковым участком до конца текущего года планируется запустить пассажирское движение на северном участке БКЛ от станции "Петровский парк" до станции "Нижняя Масловка".

Ожидается, что в 2019 году войдут в эксплуатацию северо- восточный участок из четырех станций ("Рубцовская", "Лефортово", "Авиамоторная" и "Нижегородская улица") и две станции западного участка - "Нижние Мнёвники" и "Улица Народного Ополчения". Схема движения поездов на этот период еще не определена. Рассматривается вариант временного соединения через северную часть БКЛ Солнцевской и строящейся Кожуховской линий.

На 2020-2021 год предварительно запланирован ввод станции "Стромынка" на восточном участке, станций "Шереметьевская" и "Ржевская" на севере кольца, юго- восточного участка из четырех станций ("Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон", "Кленовый бульвар"), юго-западного участка из трех станций ("Зюзино", "Воронцовская", "Улица Новаторов"), западного участка из шести станций ("Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевское шоссе", "Давыдково", "Можайская" и "Терехово"). Тогда же в состав БКЛ войдет Каховская линия из трех станций ("Каширская", "Варшавская", "Каховская").

После замыкания кольца в 2021 году возможна передача участка от "Делового центра" до "Шелепихи" в состав проектируемой Рублёво-Архангельской линии метро.