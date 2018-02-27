Биография народной артистки СССР Татьяны Карповой

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 февраля 2018 года стало известно о смерти старейшей народной артистки СССР Татьяны Карповой. Она умерла в возрасте 102 лет.

Татьяна Михайловна Карпова родилась 17 января 1916 года в Харькове (Российская империя, ныне - Украина).

В возрасте 13 лет впервые вышла на сцену театра "Березиль" (ныне - Харьковский украинский академический драматический театр имени Т. Г. Шевченко), была задействована в спектакле "Маклена Граса" Николая Кулиша.

В 1932-1934 годах училась в Харьковском музыкально-театральном техникуме (ныне - Харьковское музыкальное училище имени Б. Н. Лятошинского), а также выступала на сцене молодежного рабочего театра "Темафор" (Театр малых форм).

В 1934 году была принята слушательницей в московскую школу-студию МХАТ-2 к режиссеру Серафиме Бирман, однако вскоре была отчислена из-за харьковского говора. В 1938 году окончила Театральное училище при Театре Революции (ныне - Московский академический театр имени Владимира Маяковского) в Москве, где была студенткой курса Марии Бабановой.

В 1939 году стала артисткой труппы Театра Революции. Исполняла роли в спектаклях: "Питомцы славы" по героической комедии Александра Гладкова, "Простые сердца" по пьесе Константина Паустовского, "Гамлет" по драме Уильяма Шекспира, "Медея" по трагедии Эврипида, "Собака на сене" по комедии Лопе де Веги, "Молодая гвардия" по роману Александра Фадеева, "Мамаша Кураж и ее дети" по драме Бертольта Брехта, "Чайка" по пьесе Антона Чехова, "Кошка на раскаленной крыше" по пьесе Теннесси Уильямса, "Уроки музыки" по пьесе Людмилы Петрушевской, "Летят перелетные птицы" и "Жанна" по пьесам Александра Галина, "Легенда о любви" по пьесе Назыма Хикмета, "Мария Стюарт" по трагедии Фридриха Шиллера и др. В общей сложности была задействована в более чем 50 постановках.

Татьяна Карпова проработала в Театре Маяковского 64 года, вплоть до 2003 года она выходила на сцену. После неудачного падения и перелома шейки бедра актриса была прикована к инвалидной коляске.

В кино Карпова дебютировала в 1956 году в роли Сурмиловой в картине Константина Юдина "На подмостках сцены", поставленной по мотивам водевиля Дмитрия Ленского "Лев Гурыч Синичкин". Впоследствии снялась в более чем десяти фильмах. Самые известные ее работы - Эрна Бринкель в ленте "Игра без правил" (1965, режиссер Ярополк Лапшин) и Клавдия Ивановна в фильме "Теща" (1973, Сергей Сплошнов).

В последние годы жизни Карпова работала над мемуарами, писала стихи и прозу.

Народная артистка СССР (1990).

Была награждена орденами "Знак Почета" (1954) и Почета (1998). Удостоена Сталинской премии I степени (1947) за исполнение роли Любови Шевцовой в спектакле "Молодая гвардия".

Четыре раза была замужем. Ее первым супругом был театральный художник Константин Кулешов, вторым - режиссер Сергей Майоров, третьим - театральный работник Дмитрий Долгопольский, четвертым - инженер Евгений Александрович.