Какие вознаграждения получали отечественные призеры Олимпийских игр. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 февраля 2018 г. президент РФ Владимир Путин поздравит в Кремле российских победителей и призеров XXIII зимних Олимпийских игр, завершившихся 25 февраля в Пхёнчхане (Республика Корея). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как российские власти награждали отличившихся спортсменов-олимпийцев.

Ордена и медали

Отечественные призеры Олимпийских игр традиционно награждаются государственными орденами и медалями. В СССР спортсмены, как правило, удостаивались орденов "Знак Почета" и Ленина. В России медалисты получали ордена "За заслуги перед Отечеством" разных степеней, Почета и Дружбы, а также медали ордена "За заслуги перед Отечеством". За высокие достижения на Олимпийских играх звания Героя Российской Федерации были удостоены лыжницы Любовь Егорова (1994) и Лариса Лазутина (1998), а также борец греко- римского стиля Александр Карелин (1996).

Денежные выплаты и подарки

До 1980-х гг. Международный олимпийский комитет официально запрещал материально поощрять спортсменов - призеров Олимпийских игр. Однако в СССР система поощрения, тем не менее, существовала. Она заключалась в том, что медалистам оказывали помощь в получении квартиры или автомобиля. Также предусматривались разовые денежные выплаты. Например, в 1956 г. после VII зимних Игр в Кортина- д'Ампеццо (Италия) спортсмены получили по 25 тыс. рублей (18 тыс. - после вычета налогов) и талоны на внеочередное приобретение легкового автомобиля "Победа". В 1988 г. после XXIV летних Игр в Сеуле (Республика Корея) советские призеры впервые получили валютное денежное поощрение - по $1 тыс.

В 1994 г. денежная премия от Олимпийского комитета России (ОКР) золотым призерам XVII зимних Игр в Лиллехаммере (Норвегия) равнялась $15 тыс., серебряным медалистам - $10 тыс., бронзовым - $5 тыс.

В 1996-2006 гг. размер государственного денежного вознаграждения российским призерам Олимпийских игр составлял $50 тыс. за первое место, $20 тыс. - за второе, $10 тыс. - за третье. До 2000 г. премии выплачивал ОКР.

24 июля 2000 г., за несколько месяцев до XXVII летних Игр в Сиднее (Австралия), правительство выпустило распоряжение, по которому эти выплаты (их размер не изменился) осуществлялись за счет госбюджета. Кроме того, 5 августа 2000 г. президент РФ Владимир Путин подписал вторую часть Налогового кодекса, которая освобождала от налогов полученные спортсменами вознаграждения.

В 2005 г. ряд российских предпринимателей при участии государственных и общественных деятелей, а также выдающихся спортсменов прошлых лет учредил некоммерческую благотворительную организацию "Фонд поддержки олимпийцев России". С 2006 г. приобретенные на его средства автомобили в качестве поощрений вручались российским призерам Игр. Денежное премирование медалистов со стороны государства при этом было сохранено.

В 2006 г. после XX зимней Олимпиады в Турине (Италия) Фонд поддержки олимпийцев России предоставил медалистам автомобили марок Toyota и Lexus.

6 августа 2008 г., незадолго до начала XXIX летних Игр в Пекине (Китай), премьер-министр РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому вознаграждение в рублевом эквиваленте отечественным призерам повышалось до €100 тыс. за первое место, €60 тыс. - за второе, €40 тыс. - за третье. Помимо этого, в качестве подарка от Фонда поддержки олимпийцев России все атлеты-медалисты ОИ-2008 получили автомобили BMW.

В 2010 г. денежные выплаты для призеров XXI зимней Олимпиады в Ванкувере (Канада) остались неизменными. Наряду с этим Фонд поддержки олимпийцев России предоставил им автомобили Audi.

26 января 2012 г. премьер-министр РФ Владимир Путин утвердил своим распоряжением фиксированные рублевые выплаты медалистам Игр: 4 млн руб. за первое место, 2,5 млн руб. - за второе, 1,7 млн руб. - за третье. Именно эти суммы получали российские призеры по итогам XXX летних Игр в Лондоне (Великобритания) в 2012 г., XXII зимней Олимпиады в Сочи (Краснодарский край) в 2014 г. и после XXXI летних Игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 г. Кроме того, Фонд поддержки олимпийцев России дарил по итогам этих Игр автомобили марок Audi, Mercedes и BMW соответственно.

15 сентября 2017 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал новое распоряжение о денежных вознаграждениях за Игры в Пхенчхане, но в них суммы остались неизменными (4 млн, 2,5 млн и 1,7 млн руб.).

Помимо государственных наград, выделяемых из федерального бюджета вознаграждений и подарков от Фонда поддержки олимпийцев России, призеры Игр получают поощрения от частных спонсоров, региональных и муниципальных властей. Например, трехкратному чемпиону Олимпийских игр в Сочи шорт- трекисту Виктору Ану компания "РосСтройИнвест" подарила трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, а чемпиону Игр в Лондоне, прыгуну в воду Илье Захарову, власти Саратовской области выделили двухкомнатную квартиру в Саратове и сертификат на 500 тыс. руб.

Вознаграждения в других странах

Практика денежного премирования медалистов Олимпийских игр распространена и в других странах. Так, в 1984-2016 гг. американцы, завоевавшие на Играх золотые медали, получали вознаграждение в размере $25 тыс., серебряные награды - $15 тыс., бронзовые - $10 тыс. Для призеров Олимпиады в Пхенчхане сумма призовых была повышена - выигравший золотую медаль атлет получит $37,5 тыс., серебряную - $22,5 тыс., бронзовую - $15 тыс. Эти деньги выплачиваются из средств Олимпийского комитета США.

В Германии олимпийские медалисты получают за первое место по €20 тыс., за второе - по €15 тыс., за третье - по €10 тыс. Также победители отмечаются "Серебряным лавровым листом" - высшей спортивной наградой страны.

Правительство КНР уделяет особое внимание поощрению своих чемпионов. Так, за победу на домашних Играх в Пекине (2008) атлеты получали по $51 тыс. Это значительно превышало премию за олимпийское золото на XXIII летних Играх 1984 г. в Лос-Анджелесе (США) - тогда китайские чемпионы получили около $950.

Самую щедрую премию за победу на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 г. предлагал Сингапур. Золотая медаль могла принести ее обладателю $1 млн. Однако единственный атлет из этой страны - конькобежка Шайенн Го - не смогла занять призовое место. 0спо/врд/сау.