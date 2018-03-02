Поставки американского вооружения на Украину с 2014 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 марта 2018 года министерство обороны США сообщило, что администрация Дональда Трампа приняла решение поставить Украине 37 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 210 ракет к ним на общую сумму $47 млн. С точки зрения американского правительства, эти поставки внесут "вклад в обеспечение внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности Украины". Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории поставок оружия и военной техники США на Украину после 2014 года.

Поставки оружия в рамках военной помощи

Переговоры о поставках Киеву вооружения из США начались после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Тогда новые власти Украины начали силовую операцию на юго-востоке страны, где жители Донецкой и Луганской областей провели референдум о создании отдельных республик. Начавшиеся в апреле столкновения армии с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

США поддержали смену власти на Украине. В марте 2014 года новое украинское правительство обратилось к министерству обороны США с предложением о сотрудничестве между двумя странами по военной линии.

С марта по сентябрь 2014 года США выделили Украине $32 млн на обмундирование для военнослужащих, приборы ночного видения, средства связи. Кроме того, было предоставлено 300 тыс. армейских пайков, транспорт, инженерное оборудование для пограничной охраны.

18 декабря 2014 года президент США Барак Обама подписал ранее одобренный Конгрессом закон ("Акт о поддержке свободы Украины"), разрешающий передачу Киеву вооружения, включая летальное, и предусматривающий оказание стране помощи в подготовке войск. С тех пор американский Конгресс регулярно предусматривает в оборонном бюджете средства на военную помощь Киеву (в 2015-2017 годах - $350 млн, в 2015 году - $100 млн и по $125 млн в 2016 и 2017 годах, или 0,017-0,021% от годового бюджета Пентагона). При этом, по заявлению администрации, в тот период осуществлялись поставки лишь нелетального вооружения. Так, в 2015 году США предоставили Украине 230 бронеавтомобилей Humvee (из них 30 машин с повышенной бронезащитой), беспилотники Raven, оснащенные видеокамерами. Кроме того, украинской стороне были переданы военные радиолокационные контрбатарейные системы Q36, предназначенные для обнаружения и отслеживания выстрелов артиллерии и ракетных пусков.

В ноябре 2017 года Конгресс одобрил оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год (начался 1 октября 2017 года) в размере $692 млрд. Он, в частности, включает статьи об оказании Украине военной помощи, в том числе летального характера. Пентагон может израсходовать $350 млн на поставки Киеву оборонительных вооружений, техники, на подготовку военнослужащих. Однако половину этой суммы глава министерства сможет использовать только после того, как заверит Конгресс в проведении украинскими властями реформ в оборонной сфере. Президент США Дональд Трамп подписал документ 12 декабря 2017 года. Это решение было принято, по словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, в связи с тем, что "Украина сражается на своей территории, чтобы защитить ее и свое население", но при этом "у украинцев есть нехватка вооружения".

Впервые о возможности поставки Украине ПТРК Javelin стало известно в конце декабря 2017 года, когда Госдепартамент дал разрешение на передачу Украине "продвинутых оборонительных средств". Окончательное решение должен принять Конгресс. ПТРК Javelin, поступившие на вооружение армии США в 1996 года, позволяют поражать бронетехнику и низколетящие малоскоростные цели (вертолеты, беспилотники).

Коммерческие поставки

Кроме безвозмездной военной помощи от Вашингтона в рамках "Акта о поддержке свободы Украины", Киев может получать американское оружие у частных компаний на коммерческой основе. Соответствующие лицензии одобряются Госдепартаментом (детали контрактов, как правило, не оглашаются).

Так, в 2015 году Украина закупила для Национальной гвардии партию крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, выпускаемых компанией Barrett Firearms Company. СМИ оценивали стоимость контракта примерно в $500 тыс.

В 2016 году, по данным СМИ, Украина заключила договор на приобретение 100 гранатометов PSRL (усовершенствованная версия советского РПГ-7, созданная в США) у компании AirTronic USA на сумму $554 тыс. В декабре 2017 года стало известно, что в 2016 году Госдепартамент одобрил список военных закупок Украины на общую сумму $26,9 млн ($5 млн из них приходятся на летальное оружие). Контракты на $17,6 млн уже реализованы.

В декабре 2017 года Госдепартамент разрешил поставить Украине крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1, а также боеприпасы и запчасти к ним на сумму $41,5 млн.