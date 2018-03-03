Кинопремия "Оскар". Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе (США) в театре Dolby состоится 90-я церемония вручения премий "Оскар" за 2017 год.

"Оскар" (Academy Awards, "Oscars") - американская премия в области кино, вручается ежегодно Американской академией кинематографических искусств и наук. Считается одной из самых престижных кинематографических наград в мире.

История премии

Американская академия кинематографических искусств и наук была создана по инициативе основателя кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Луиса Майера в 1927 году. Изначально организация должна была решать трудовые споры, однако вскоре после ее создания появилась идея вручать от лица академии престижные премии в области кино.

Первая церемония вручения наград Американской киноакадемии состоялась 16 мая 1929 года в Лос-Анджелесе (шт. Калифорния) в зале отеля Hollywood Roosevelt. Лауреатов выбирали в 12 категориях за фильмы 1927-1928 годов, все победители были объявлены за три месяца до награждения. Первым обладателем приза стал немецкий актер Эмиль Яннингс (статуэтку вручили ему заранее, поскольку Яннингс должен был срочно уехать в Европу). Сама церемония длилась всего 15 минут. Первой картиной, удостоенной приза за лучший фильм, стала драма Уильяма Уэллмана "Крылья" (1927 год).

В 1930-х годах Академия сообщала газетам о будущих обладателях "Оскара" накануне награждения. С 1941 года результаты держатся в тайне до последнего: карточки с именами лауреатов запечатываются в конверты, которые вскрывают только на сцене в ходе церемонии награждения.

В 1953 году состоялась первая телевизионная трансляция церемонии вручения на США и Канаду. В настоящее время показ "Оскара" осуществляется более чем в 200 странах мира. В России правами на показ церемонии владеет Первый канал. В 2002-2013 годах трансляции осуществлялись в прямом эфире, в 2014-2017 годах Первый канал показывал церемонию в записи.

С 2002 года вручение наград проходит на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе (до 2012 года носил название Kodak). Объявление номинантов проводится в театре Сэмюэла Голдвина (Беверли-Хиллз, США).

Статуэтка

Официальное название награды - премия Академии за заслуги. Слово "Оскар" стало использоваться в качестве названия для статуэтки, вручаемой лауреатам премии, в 1930-х годах. Согласно разным версиям, авторами этого названия могли быть актриса Бетт Дэвис или библиотекарь Маргарет Херрик. Первой фигура, созданная скульптором Джорджем Стэнли по эскизу Седрика Гиббонса, напомнила ее мужа Хармона Оскара Нельсона, а второй - кузена, носившего прозвище "дядя Оскар". Название "Оскар" было впервые официально использовано на церемонии 1939 года.

Статуэтка "Оскар" изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота - 34 см, вес - 3,85 кг. Награда выполнена из британия (сплав олова и сурьмы), покрытого 24-каратным золотом. Во время Второй мировой войны металл был необходим для нужд фронта, поэтому в течение 1941-1945 годы Академия вручала статуэтки из гипса.

Всего к 2018 году было вручено 3 тыс. 92 "Оскара".

Регламент

На "Оскар" могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии.

В настоящее время премия присуждается в 24 номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший режиссер", актерские номинации за главные роли и роли второго плана, "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший анимационный полнометражный фильм" и др.

Лауреаты "Оскара" определяются по итогам голосования членов Американской киноакадемии. В ее состав входят более 7 тыс. 200 человек, разделенных на 17 групп по различным профессиям (актеры, режиссеры, операторы, сценаристы и т. д.).

На первом этапе голосования представители каждой профессии выбирают кандидатов на "Оскар" в своих категориях (то есть, лучшего актера выбирают актеры, лучшего режиссера - режиссеры и т. д.). За претендентов в номинации "Лучший фильм" могут голосовать все члены Академии. После официального объявления номинантов (от пяти до десяти в категории "Лучший фильм", по пять в остальных категориях) проводится второй этап голосования, в ходе которого академики выбирают лауреатов, на этот раз они получают право голоса во всех категориях.

Также особые комитеты Академии выбирают лауреатов специальных премий, которые могут вручаться нерегулярно. В число спецпремий входят почетный "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе, премии Академии в области науки и техники, награды им. Гордона Сойера (за технологические достижения), Джина Хершолта (за гуманитарные заслуги), Ирвинга Тальберга (за продюсерский вклад).

Рекорды

Рекордных в истории премии 11 наград в разных номинациях были удостоены три фильма: "Бен-Гур" (1959 год, режиссер Уильям Уайлер), "Титаник" (1997 год, Джеймс Кэмерон) и "Властелин колец: Возвращение короля" (2003 год, Питер Джексон).

Лидером по количеству полученных наград и номинаций является американский художник-мультипликатор, кинорежиссер Уолт Дисней. Всего на его счету 26 "Оскаров". В 1954 году Дисней установил еще два рекорда: он был номинирован на шесть "Оскаров" и в результате получил четыре статуэтки.

Обладательницей наибольшего количества актерских наград является Кэтрин Хепберн. Четыре раза она удостаивалась статуэтки в номинации "Лучшая актриса" (в 1934, 1968, 1969 и 1982 годах). Среди режиссеров рекорд принадлежит Джону Форду, также получившему четыре "Оскара" за фильмы "Осведомитель" (1935 год), "Гроздья гнева" (1940 год), "Как зелена была моя долина" (1941 год) и "Тихий человек" (1952 год).

"Оскар" - 2017

89-я церемония вручения премий "Оскар" состоялась 26 февраля 2017 года, ее ведущим был американский актер и телеведущий Джимми Киммел. Лучшим фильмом была признана драма "Лунный свет", повествующая о взрослении афроамериканского подростка в бедных районах города Майами. В ходе церемонии произошла накладка. Организаторы перепутали конверты с названием фильма-победителя, в связи с чем изначально лучшим фильмом 2016 года был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд". Когда его съемочная группа уже вышла на сцену и даже успела произнести слова благодарности, выяснилось, что награды был удостоен "Лунный свет".

Приз за лучшую режиссуру получил Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд"). Лучшим актером стал Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), лучшей актрисой - Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд"). Призы за исполнение лучших мужской и женской ролей второго плана получили Махершала Али ("Лунный свет") и Виола Дэвис ("Ограды"). Лучшим фильмом на иностранном языке стала иранская драма "Коммивояжер", лучшим анимационным полнометражным фильмом - "Зверополис".

"Оскар" - 2018

Объявление номинантов состоялось 23 января 2018 года. Наибольшее количество номинаций - 13 - получила фэнтезийная мелодрама Гильермо дель Торо "Форма воды". В категории "Лучший фильм", помимо этой картины, на победу претендуют ленты "Дюнкерк" Кристофера Нолана, "Зови меня своим именем" Луки Гуаданьино, "Леди Берд" Греты Гервиг, "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона, "Прочь" Джордана Пила, "Секретное досье" Стивена Спилберга, "Темные времена" Джо Райта и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха.

В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" представлена драма российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".

Ведущим торжественной церемонии вновь станет Джимми Киммел.