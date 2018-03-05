Всекитайское собрание народных представителей. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 марта открылась первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва. Ожидается, что в ее ходе на пост председателя КНР переизберут Си Цзиньпина, а Ли Кэцян вновь возглавит Госсовет. Также делегаты рассмотрят поправки к конституции, в том числе о снятии ограничения на время пребывания на посту председателя КНР.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о полномочиях, структуре и процедуре выборов в высший законодательный орган Китая.

Полномочия и структура

Деятельность Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) регулируется конституцией, принятой в 1982 году. Согласно документу, ВСНП осуществляет высшую законодательную власть в стране.

Основными задачами ВСНП являются выборы главы государства - председателя КНР - и его заместителя. Также парламент принимает законы, вносит поправки в конституцию и осуществляет надзор за ее исполнением. По представлению председателя КНР собрание назначает премьера и министров Государственного совета Китая - высшего исполнительного органа страны.

ВСНП избирает председателя Центрального военного совета - государственного органа, руководящего вооруженными силами Китая, председателя Верховного суда и главного прокурора Верховной народной прокуратуры. Кроме того, в ведении парламента находится экономическая политика - утверждение и надзор за исполнением бюджета, а также формирование программ экономического и социального развития.

В КНР конституционно оформлен принцип демократического централизма. Это означает, что все государственные и партийные организации подчиняются решениям ВСНП. Кроме того, ВСНП обладает полномочиями в отношении других ветвей власти. Так, согласно конституции, ВСНП подчинен Верховный народный суд.

Очередные сессии ВСНП созываются не реже одного раза в год, чрезвычайные сессии могут быть объявлены по требованию одной пятой от общего числа депутатов. Точное количество депутатов законодательно не определено, но, как правило, их число не превышает 3 тыс. человек (в составе 13-го созыва - 2 тыс. 980 делегатов).

Деятельность между ежегодными сессиями осуществляет Постоянный комитет. Он является ключевым органом в принятии государственных решений и в своих действиях ограничен только решениями, принятыми на сессиях парламента.

В начале каждой сессии избирается президиум, в него входят около 160 человек. Именно этот орган определяет основные направления работы сессии. На заседания президиума могут приглашаться советники, которые не являются членами парламента. Срок полномочий парламента составляет пять лет.

Формирование

Выборы в ВСНП проводятся за два месяца до истечения срока текущего состава. Процедура голосования многоступенчатая - на уровне местных округов граждане напрямую отдают свои голоса выборщикам, которые проводят второй этап выборов на провинциальном уровне. Обычно выборы проходят в течение двух месяцев.

В Китае существует несколько крупных избирательных округов: 23 провинциальных, пять в автономных районах, четыре в городах центрального подчинения, по одному в специальных административных районах Гонконге (Сянган) и Макао (Аомэнь). Еще один избирательный округ закреплен за вооруженными силами. Согласно конституции, нацменьшинства - по официальной статистике, в Китае их 55 - должны иметь по меньшей мере одного представителя в законодательном органе.

В ВСНП Коммунистическая партия Китая (КПК) имеет основную часть мандатов, поскольку Компартия является "руководящей силой" в стране, что закреплено в конституции. Помимо КПК, в работе парламента принимают участие еще восемь так называемых демократических партий (других партий в стране нет). Но их представительство недостаточно для оспаривания решений, принятых КПК.

Делегатами парламента могут стать гражданине Китая старше 18 лет. Они обладают депутатской неприкосновенностью. При этом депутаты могут быть привлечены к уголовной ответственности только по решению президиума сессии или постоянного комитета.

В выборах депутатов ВСНП принимают участие все граждане КНР, достигшие 18 лет (данные о количестве избирателей традиционно не публикуются).