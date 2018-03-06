Что известно о Сергее Скрипале

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 марта 2018 года экс-полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Скрипаль пострадал в результате воздействия неизвестного вещества в торговом центре города Солсбери (Великобритания).

Сергей Викторович Скрипаль родился 23 июня 1951 г.

Служил в Главном разведывательном управлении Генштаба ВС. В конце 1999 г. вышел в отставку в звании полковника.

До 2003 года работал в управлении делами МИД России.

Был преподавателем Военно-дипломатической академии Министерства обороны РФ. Также занимался бизнесом.

В декабре 2004 г. был арестован Федеральной службой безопасности РФ по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой (ст. 275 Уголовного кодекса РФ "Государственная измена"). Согласно данным следствия, был завербован во время прохождения военной службы в Вооруженных силах России в 1995 г.

В годы службы и после увольнения передавал английской разведке сведения, составляющие государственную тайну. В частности, по данным следствия, предоставлял информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы. Кроме того, передавал британским агентам сведения, касающиеся конкретных войсковых подразделений ВС РФ, стоящих перед ними задач и степени их боеготовности. Получил от английской разведки, согласно следствию, более $100 тыс.

Скрипаль признал себя виновным и согласился на сотрудничество с органами безопасности. 9 августа 2006 г. был приговорен Московским окружным военным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима, а также лишен всех званий и наград.

9 июля 2010 г. Сергей Скрипаль был помилован указом президента РФ Дмитрия Медведева вместе с еще тремя гражданами России, осужденными за шпионаж в пользу США и Великобритании, а также за незаконное хранение оружия, - бывшим сотрудником Института США и Канады Игорем Сутягиным, экс-полковником Службы внешней разведки Александром Запорожским и бывшим майором КГБ Геннадием Василенко.

Помилование, по данным СМИ, было совершено в рамках операции по обмену десяти граждан РФ и Перу, задержанных в США по подозрению в незаконной разведывательной деятельности (Анна Чапман, Андрей Безруков, Елена Вавилова и др.). Обмен был произведен 9 июля 2010 г.

После освобождения Сергей Скрипаль получил убежище в Соединенном Королевстве.