Транспортный самолет Ан-26. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 марта 2018 года около 15:00 мск российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии.

По данным Минобороны РФ, воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 м до взлетно-посадочной полосы.

Согласно сообщению военного ведомства, погибли 32 человека - шесть членов экипажа и 26 пассажиров. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Ан-26 (по классификации НАТО - Curl, "Вихрь") - советский, позднее российский многоцелевой транспортный самолет. Разработан в ОКБ-153 (позднее - ОКБ им. О. К. Антонова, Киев, Украина) в 1960-х годах на базе транспортной модификации пассажирского самолета Ан-24. Отличается от предшественника большим размером грузового люка с перепланированной хвостовой частью фюзеляжа, увеличенной взлетной массой, наличием бокового штурманского "блистера" - иллюминатора с панорамным обзором.

Первый полет совершил 21 мая 1969 года под управлением экипажа летчика-испытателя Юрия Кетова. Принят на вооружение ВВС СССР 26 мая 1975 года.

Производство и модификации

Самолет выпускался с 1969 по 1986 годы на авиационных заводах в Киеве и Улан-Удэ. Всего произведено 1 тыс. 398 бортов, из них порядка 450 до сих пор находятся в эксплуатации.

Существует несколько десятков модификаций Ан-26, в том числе ретранслятор Ан-26РТ, гражданская версия Ан-26Б, пассажирский вариант Ан-26Б-100 и т. д. На базе Ан-26 в 1970-е годы был создан военно-транспортный самолет Ан-32. Также выпускался в Китае на Сианьском авиазаводе под индексом Y-7H-500.

Конструкция и летно-технические характеристики

Ан-26 построен по аэродинамической схеме цельнометаллического свободнонесущего двухмоторного моноплана с высокорасположенным крылом, однокилевым вертикальным оперением.

Размах крыла - 29,2 м, длина - 23,8 м, высота - 8,58 м;

максимальная взлетная масса - 24 т;

оснащается двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24ВТ (разработка ЗМКБ "Прогресс" им А. Ивченко, производство - завод "Моторостроитель" в городе Запорожье, ныне - "Мотор Сич") мощностью 2 тыс. 820 лошадиных сил каждый, а также вспомогательным турбореактивным двигателем РУ-19А-300 (МНПК "Союз");

максимальная скорость - 540 км/ч;

практическая дальность - 2 тыс. 550 км;

практический потолок - 7 тыс. 550 м;

экипаж - 5 человек;

полезная нагрузка - 5,5 т груза или 40 десантников.

Эксплуатанты

В настоящее время основными эксплуатантами Ан-26 являются Вооруженные силы РФ (более 100 самолетов), ВВС Китая (около 20 самолетов) и Воздушные силы Украины (около 20 самолетов).