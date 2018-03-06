Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 марта 2018 года при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. Как сообщило Минобороны РФ, в числе 39 погибших при катастрофе был генерал-майор Вооруженных сил (ВС) РФ.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию случаев гибели генералов советских и российских ВС, погибших в локальных конфликтах с 1980 г. Трое генералов Министерства обороны СССР погибли в Демократической Республике Афганистан (ДРА, ныне - Исламская Республика Афганистан), двое российских генералов - в Северной Осетии, четверо - в Чеченской Республике, двое - в Сирии.

Афганистан

Все три погибших в афганском конфликте генерала были представителями Военно-воздушных сил (ВВС).

5 сентября 1981 г. в районе горного массива Луркох (юго-западная часть страны, южнее г. Шинданд) в сбитом душманами вертолете Ми-8Т погиб заместитель командующего ВВС Туркестанского военного округа генерал-майор Вадим Хахалов. Для того, чтобы вывезти тело генерала, пришлось провести специальную боевую операцию - место падения находилось в районе, контролируемом боевиками. Посмертно Вадим Хахалов был награжден орденом Ленина.

19 февраля 1982 г. в Афганистане погиб генерал-лейтенант Петр Шкидченко, заместитель главного военного советника - начальник группы управления боевыми действиями в ДРА. Вертолет Ми-8 афганских ВВС, на борту которого находился Шкидченко, был обстрелян с земли в 16 км от г. Хост (юго-восток страны), совершил вынужденную посадку и сгорел. Помимо генерал-лейтенанта, на борту погибли четверо советских летчиков. 4 июля 2000 г. Петру Шкидченко было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

12 ноября 1985 г. в Афганистане погиб советник командующего ВВС Афганистана генерал-майор авиации Николай Власов. В ходе боевого вылета по маршруту Кандагар - Шинданд истребитель МиГ-21бис афганских ВВС, который он пилотировал, был сбит при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Николай Власов смог катапультироваться, но погиб (по одной версии - был застрелен боевиками при спуске на парашюте, по другой - убит при попытке взять его в плен на земле). Посмертно награжден орденом Красной Звезды.

Еще два советских генерала - начальник управления Генерального штаба ВС СССР генерал-лейтенант Анатолий Драгун и советник командующего артиллерией ВС Афганистана, генерал-майор Леонид Цуканов - скончались в Афганистане от естественных причин.

Северная Осетия

1 августа 1993 г. в районе с. Тарское (Пригородный район Северной Осетии) из засады был расстрелян легковой автомобиль, в котором передвигались участники переговоров по урегулированию осетино-ингушского конфликта.

Погибли командир 42 армейского корпуса Северо-Кавказского военного округа (СКВО), начальник гарнизона Владикавказа генерал-майор Анатолий Корецкий, глава временной администрации в зоне конфликта Виктор Поляничко и офицер антитеррористической группы "Альфа" Федеральной службы контрразведки (ФСК) России старший лейтенант Виктор Кравчук, еще четверо получили ранения. Генерал-майор Анатолий Корецкий был посмертно награжден орденом "За личное мужество". Преступников найти не удалось.

16 апреля 1998 г. на шоссе Моздок - Владикавказ в районе перевала Хурикау Сунженского горного хребта (Северная Осетия) при обстреле автоколонны был убит заместитель начальника управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Виктор Прокопенко. Убийцы так и не были установлены.

Чеченская Республика

18 января 2000 г. в Заводском районе Грозного (Чечня) в перестрелке с боевиками погиб начальник отдела боевой подготовки 58-й армии СКВО, заместитель командующего группировкой федеральных войск "Север" в Чеченской Республике генерал-майор Михаил Малофеев. Посмертно ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

17 сентября 2001 г. на восточной окраине Грозного чеченские боевики из ПЗРК "Игла" сбили вертолет Ми-8 Минобороны России. На борту погибли 13 человек, в т. ч. начальник 2-го управления Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Анатолий Поздняков и заместитель начальника управления Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Павел Варфоломеев. Оба находились в Чечне в составе комиссии Генштаба. Обстрелявшие вертолет боевики впоследствии были арестованы и приговорены к пожизненному заключению.

29 ноября 2001 г. 15-летняя террористка-смертница Айзан Газуева совершила самоподрыв на одной из площадей Урус-Мартана, когда там проходила встреча военного коменданта города - генерал-майора Гайдара Гаджиева с местными жителями. Гаджиев получил тяжелые ранения, от которых скончался 1 декабря 2001 г. в военном госпитале в Моздоке.

Кроме того, 6 марта 2000 г. в с. Ведено (Чечня) на командном пункте от острой сердечной недостаточности умер командующий группировкой морской пехоты ВМФ России на Северном Кавказе генерал-майор Александр Отраковский. За заслуги перед Родиной в том же году ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Согласно данным открытых источников, помимо генералов Минобороны РФ, с 1992 г. на Северном Кавказе погибли (были убиты или скончались от естественных причин в ходе боевых действий) в общей сложности 11 генералов милиции, внутренней службы, ФСБ и других ведомств.

Сирия

24 сентября 2017 г. в Минобороны РФ сообщили, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, старший группы российских военных советников в Сирии, погиб близ г. Дейр-эз-Зора в результате минометного обстрела со стороны террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ).

Генерал-лейтенант находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора, и получил от разрыва мины смертельное ранение. Командованием Валерий Асапов был представлен к высокой государственной награде посмертно.