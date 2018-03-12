Санкции ЕС в отношении России в связи с событиями на Украине. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 марта 2018 года Европейский союз (ЕС) продлил на шесть месяцев персональные санкции в отношении 150 россиян и 38 российских компаний. Политическое решение было принято послами всех стран - членов ЕС 21 февраля.

Введение санкций

ЕС начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Решение о том, что "в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму" Евросоюз будет применять "меры давления на Россию", было принято на экстренном саммите ЕС 6 марта 2014 года. Тогда же было объявлено об отмене саммита Россия-ЕС (был запланирован на июнь 2014 года), приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве. Затем ЕС ввел в отношении России три пакета санкций: персональные, секторальные и так называемый крымский санкционный пакет.

Персональные санкции

Персональные санкции были введены в отношении физических и юридических лиц России и Украины - представителей руководства РФ, российских политиков, бизнесменов и силовиков, а также руководителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ряда их военных и политических структур. Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в ЕС, а их активы в случае обнаружения в европейских банках замораживаются.

Первоначально ограничительные меры были введены на шесть месяцев, затем их стали продлевать раз в полгода, последний раз - 14 сентября 2017 года (вступили в силу 15 сентября, действуют до 15 марта 2018 года).

Первый санкционный список был опубликован 17 марта 2014 года. В него был включен 21 человек, в том числе руководитель фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергей Миронов и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. Затем он расширялся 12 раз (последний - 21 ноября 2017 года).

В настоящее время список включает 150 физических и 38 юридических лиц (за время действия санкций ряд лиц, включенных в список, скончались или были убиты).

Секторальные санкции

Секторальные санкции были введены 1 августа 2014 года. Они включают запрет на поставки и экспорт из РФ вооружения и "связанных с ним материалов", поставки в Россию "товаров и технологий двойного назначения", а также предоставление инновационных технологий для нефтедобывающей промышленности.

В частности, был введен запрет на долговое финансирование учреждениями ЕС трех топливно-энергетических компаний ("Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть") и трех крупнейших оборонных концернов ("Уралвагонзавод", "Оборонпром" и Объединенная авиастроительная корпорация), введены ограничения на покупку и продажу их облигаций, срок обращения которых превышает 30 дней, и на участие в выпуске таких ценных бумаг. Девяти российским оборонным концернам были запрещены поставки европейских технологий двойного назначения. В список вошли АО "Сириус", "Станкоинструмент", "Химкомпозит", "Калашников", Тульский оружейный завод, "Технологии машиностроения", "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей" и НПО "Базальт". Были установлены ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг пяти российским банкам - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЭБ и Россельхозбанку. Ограничено сотрудничество с РФ в сфере услуг по глубоководной разработке месторождений и добыче нефти.

Всего под действие ограничительных мер попали 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур (списки были опубликованы 31 июля и 12 сентября 2014 года).

Санкции вводились на 12 месяцев, затем их стали продлевать каждые полгода. Последний раз решение о продлении было принято 21 декабря 2017 года (до 31 июля 2018 года).

Крымские санкции

Первые крымские компании попали под санкции ЕС 12 мая 2014 года. Это были "Черноморнефтегаз" и Феодосийская нефтебаза. 26 июля 2014 года ограничительные меры распространили еще на девять крымских компаний. Среди них Керченская переправа, Керченский и Севастопольский морской торговый порт, "Универсал-Авиа", НПО "Массандра", Завод шампанских вин "Новый свет". Эти меры были разработаны в рамках стратегии ЕС о непризнании воссоединения Крыма с Россией.

30 июля 2014 года ЕС ввел запрет на импорт крымских товаров, не имеющих украинской лицензии, а также на поставки товаров и технологий для крымских компаний, работающих в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики (в том числе связанных с добычей и производством полезных ископаемых).

19 декабря 2014 года был введен запрет на инвестиции и торговлю, приобретение недвижимости, строительство инфраструктуры и оказание туристических услуг, а также ограничения на экспорт товаров и технологий для энергетического сектора, транспорта и телекоммуникаций, разведки и добычи углеводородов и минералов.

Помимо этого, ЕС запрещает выдачу въездных виз владельцам российских загранпаспортов, полученных в Крыму. Круизным судам, принадлежащим европейским компаниям или ходящим под флагом Евросоюза, было запрещено заходить в семь крымских портов (Севастополь, Керчь, Ялту, Феодосию, Евпаторию, Черноморск и Камыш-Бурун), а самолетам совершать посадку в аэропортах полуострова за исключением экстренных ситуаций.

Первоначально санкции вводились на 12 месяцев. Затем их продлевали три раза, последний - 19 июня 2017 года (действуют до 23 июня 2018 года).

Последствия санкций

По данным ООН на 2017 год, от введения санкций против России экономика ЕС ежегодно теряет примерно $38 млрд, а российская - около $15 млрд. В общей сложности с 2014 года потери ЕС составили более $100 млрд, а РФ - около $55 млрд. В докладе также отмечается, что санкции против РФ не возымели ожидаемого эффекта и негативно отразились на самих странах-инициаторах введения ограничительных мер.