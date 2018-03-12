Международная Букеровская премия. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 марта 2018 года будет объявлен лонг-лист Международной Букеровской премии.

Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) - престижный приз в области литературы, учрежденный в 2004 году. До 2015 года вручалась один раз в два года писателям, чьи книги написаны на английском либо переведены на английский язык, по совокупности литературных заслуг. С 2016 года ее стали присуждать ежегодно за роман или сборник рассказов, переведенный на английский язык и опубликованный в Великобритании. Решение об изменении регламента было принято организаторами в связи с тем, что в 2015 году восемь из десяти произведений-финалистов Международной Букеровской премии первоначально были опубликованы не на английском языке. Новая цель премии - поощрение публикации и чтения качественных переводов. Согласно регламенту, денежный приз в размере £50 тыс. делится поровну между автором-победителем и переводчиком. Авторы и переводчики книг, попавших в шорт-лист, получают по £1 тыс. Членами консультативного совета по вручению Международного "Букера" являются бывшие лауреаты и члены судейских комиссий Букеровской премии разных лет, всего более 80 человек. Победителя по рекомендациям консультативного совета выбирает специальная судейская комиссия Международной Букеровской премии.

"Традиционная" Букеровская премия

Учредителем Международного "Букера" является тот же фонд, что ежегодно с 1969 года вручает Букеровскую премию. "Традиционная" Букеровская премия, в отличие от международной, вручается только за произведения, написанные на английском языке. До недавнего времени также существовало ограничение по географическому признаку: лауреатами могли стать лишь писатели из стран Содружества (а также из Ирландии и Зимбабве, которые вышли из его состава). С 2014 года на премию могут претендовать, вне зависимости от своей государственной принадлежности, авторы произведений, написанных на английском языке и опубликованных в Великобритании.

С 2002 года размер денежного вознаграждения лауреату "Букера" составляет £50 тыс. Согласно современным правилам, премия вручается автору лучшего, по мнению ежегодно формируемой судейской комиссии, романа. Она не может быть поделена между несколькими писателями. Имя победителя объявляется на торжественной церемонии в Лондоне. В 2017 году премия была присуждена американскому писателю Джорджу Сондерсу. Его экспериментальный роман "Линкольн в бардо" повествует о том, как президент США Авраам Линкольн (1809-1865), пришедший в 1862 году на могилу своего сына Вилли, оказался в промежуточном состоянии, которое буддисты называют "бардо", и вступил в диалог с душами умерших людей.

Лауреаты

Албанский писатель Исмаиль Кадаре (род. 1936) стал первым обладателем Международной Букеровской премии в 2005 году. В конце 1950-х годах он учился в Москве в Литературном институте им. А. М. Горького. В 1961 году в СССР была издана книга стихотворений Кадаре. Впоследствии на русский язык также были переведены его романы "Генерал мертвой армии", "Суровая зима" и др.

В 2007 году лауреатом премии стал нигериец Чинуа Ачебе (1930-2013). Его наиболее известное произведение - дебютный роман 1958 года. "И пришло разрушение". Это первая часть написанной нигерийцем "африканской трилогии", в которую также вошли книги "Покоя больше нет" и "Стрела бога".

Канадская писательница Элис Манро (род. 1931) получила Международную Букеровскую премию в 2009 году. В 2013 году ей также была присуждена Нобелевская премия в области литературы с формулировкой "мастеру современного рассказа". На русский язык переведены многие произведения автора, в последние годы в России были изданы сборники рассказов "Дороже самой жизни", "Слишком много счастья", "Танец блаженных теней", "Беглянка" и др.

Американец Филип Рот (род. 1933) был удостоен Международного "Букера" в 2011 году. Рот - автор более 20 романов, многие из них переведены на русский язык ("Случай Портного", "Заговор против Америки", "Обыкновенный человек" и др.). В 1998 году он получил Пулитцеровскую премию за роман "Американская пастораль", в 2001 году. стал первым в истории лауреатом литературной премии Франца Кафки.

Лидия Дэвис (род. 1947) - американская писательница, награжденная Международной Букеровской премией в 2013 году. Автор нескольких сборников рассказов и эссе, а также романа "Конец истории". Лидия Дэвис известна как переводчик с французского ("Госпожи Бовари" Гюстава Флобера, "По направлению к Свану" Марселя Пруста и др.).

Венгерский прозаик Ласло Краснахоркаи (род. 1954) стал лауреатом премии в 2015 году. Он публикуется с 1977 года, основной жанр творчества - антиутопические притчи. Среди наиболее известных работ - романы "Меланхолия сопротивления", "Си-ван-му здесь среди нас" и "Сатанинское танго".

Писательница из Южной Кореи Хан Канг (род. 1970) получила Международную Букеровскую премию в 2016 году за роман "Вегетарианка" - сюрреалистическую историю о женщине, которая отказывается от употребления мяса, стремясь превратиться в растение.

Россияне в списках финалистов

До 2016 года организаторы премии до вручения награды заранее представляли лишь шорт-лист претендентов. С 2016 года в марте они публикуют лонг-лист, в апреле - шорт-лист номинантов. Российские писатели дважды включались в шорт-лист Международной Букеровской премии. В 2009 году в число номинантов вошла Людмила Улицкая, в 2013 году - Владимир Сорокин.

Международная Букеровская премия 2017 года

Лонг-лист Международной Букеровской премии, состоящий из 13 претендентов, был представлен 15 марта 2017 года. Среди номинантов были литераторы из Албании, Аргентины, Бельгии, Германии, Дании, Израиля, Исландии, Китая, Норвегии, Польши и Франции, в т. ч. первый обладатель премии Исмаиль Кадаре.

20 апреля 2017 года был обнародован шорт-лист из шести авторов. В него вошли француз Матиас Энар (роман "Компас"), израильтяне Давид Гроссман ("Лошадь входит в бар") и Амос Оз ("Иуда"), норвежец Рой Якобсен ("Невидимое"), датчанка Дорти Норс ("Зеркало, плечо, знак") и представительница Аргентины Саманта Швеблин ("Лихорадочный сон").

14 июня 2017 года было объявлено имя победителя: им стал израильский писатель Давид Гроссман. Его роман "Лошадь входит в бар" был написан на иврите и переведен на английский язык Джессикой Коэн.

Председателем жюри являлся директор Эдинбургского международного книжного фестиваля Ник Барли.

Международная Букеровская премия 2018 года

Шорт-лист премии будет объявлен 12 апреля, имя победителя назовут 22 мая. Председателем жюри является британский прозаик Лайза Аппиньянези.