Иск "Роскосмоса" к Космическому центру им. Хруничева. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 марта 2018 года Арбитражный суд Москвы повторно рассмотрит иск госкорпорации "Роскосмос" к Государственному космическому научно-производственному центру (ГКНПЦ) им М. В. Хруничева (изготовитель ракет-носителей "Протон" и "Ангара") на сумму 1 млрд 257 млн руб.

Суть иска

"Роскосмос" требует взыскать с предприятия неустойку по государственному контракту 2012 года на производство четырех ракет-носителей "Протон-М" для запуска различных космических аппаратов по федеральной программе.

Контракт с Космическим центром Хруничева был заключен 15 мая 2012 года Федеральным космическим агентством (Роскосмос; предшественником одноименной госкорпорации). Он предусматривал изготовление и поставку четырех "Протонов-М" для запуска спутника связи "Экспресс-АМ4Р" (был потерян при аварийном пуске 16 мая 2014 года), экспериментального аппарата "Енисей-А1", астрофизической обсерватории "Спектр-УФ" и научно-энергетического модуля (НЭМ) для Международной космической станции.

Выяснение обстоятельств аварии "Протона-М" со спутником "Экспресс-АМ4Р" и необходимость проверки уже изготовленных двигательных блоков третьей ступени сдвинула сроки поставки трех следующих ракет и их запуски. Первоначально три остальных "Протона-М" Центр Хруничева должен был передать Роскосмосу до 30 сентября, 31 октября и 25 ноября 2014 года соответственно.

В связи с неисполнением ГКНПЦ своих обязательств госкорпорация "Роскосмос" подала в марте 2017 года иск в Арбитражный суд года Москвы, требуя взыскать с предприятия неустойку в размере 1 млрд 226,8 млн руб. (с 1 октября 2014 года). Впоследствии сумма выросла до 1 млрд 257 млн руб.

Первое рассмотрение иска

16 марта 2017 года Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление "Роскосмоса" и возбудил производство по данному делу.

3 июля 2017 года суд вынес решение о частичном удовлетворении требований "Роскосмоса" - о взыскании с ГКНПЦ в пользу госкорпорации неустойки в размере 199,3 млн руб., которая была рассчитана за период с 1 января по 1 июня 2017 года. В удовлетворении остальной части заявленных требований было отказано.

"Роскосмос" же требовал взыскать с Центра Хруничева неустойку за период с 1 октября 2014 года по 1 июня 2017 года. Однако суд принял во внимание решение Федерального космического агентства от 22 декабря 2014 года, согласно которому с Центром Хруничева была достигнута договоренность о выполнении работ по изготовлению трех оставшихся ракет "Протон-М" по факту в течение 2016 года. На изменение сроков по госконтракту также повлиял проект Федеральной космической программы на 2016-2025 годов (утверждена 23 марта 2016 года), согласно которому запуски "Енисея-А1", "Спектра-УФ" (в настоящее время намечен на 2021-2024 годы) и НЭМ (2019) планировалось провести после 2017 года.

Оспаривание "Роскосмосом" решения Арбитража

Госкорпорация "Роскосмос", не согласившись с вынесенным решением, подала жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд. 19 сентября 2017 года апелляционный суд подтвердил правоту суда первой инстанции, оставив жалобу госкорпорации без удовлетворения.

Тогда "Роскосмос" подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа. Рассмотрев жалобу, вышестоящая судебная инстанция 25 января 2017 года отменила решения Арбитражного суда Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда и постановила направить дело на новое рассмотрение.

Предварительное заседание Арбитражного суда Москвы по повторному рассмотрению иска "Роскосмоса" к Центру Хруничева было назначено на 12 марта 2018 года в 15:10 мск.